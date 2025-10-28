España

El tren de borrascas que se dirige a España con “vientos llovedores” traerá fuertes precipitaciones y acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado

La combinación de vientos templados y nubosidad abundante dejará un aumento claro de las temperaturas que superarán los 25 grados de máxima

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Previsión meteorológica para esta semana. (Aemet)

Las borrascas atlánticas que cercan la Península esta semana harán que el otoño entre de lleno en España, después de atravesar un cálido mes de octubre. La inestabilidad empieza a tomar forma este martes, con la previsión de una baja en el suroeste peninsular. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque con cierta incertidumbre sobre la hora, espera que aumente la nubosidad en la Península de suroeste a noreste. Junto a las nubes, llegarán las lluvias al oeste, con menor probabilidad e intensidad en el centro-este del país.

La previsión marca que, en Extremadura y Andalucía, las precipitaciones serán “persistentes con probables chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados por tormentas”. Según detalla el portavoz del organismo público, Rubén del Campo, “estas lluvias irán a más y a últimas horas podrán ser persistentes y tormentosas”. Ante este escenario, la Aemet ha activado el nivel amarillo de alerta por lluvias en Badajoz, Cáceres, Ávila, Salamanca, Toledo, Cádiz y Huelva. No obstante, las precipitaciones se extenderán progresivamente a otras zonas del oeste, como el sur de Galicia, el oeste de Castilla y León, así como al oeste de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha.

En cuanto a los termómetros, continuarán en ascenso durante esta jornada, tanto en valores nocturnos como diurnos. No obstante, en ciudades de la mitad norte como Zamora, Valladolid, Soria, Salamanca, Palencia, Teruel, Cuenca o Burgos, han amanecido con mínimas de entre 2 y 3 grados. Durante el día en el resto del país, el ambiente será suave y en ciudades como Murcia, Huelva o Badajoz se alcanzarán los 25 grados.

Dos personas caminan con dificultad
Dos personas caminan con dificultad por el viento en Viveiro, a 8 de enero de 2025, en Viveiro, Lugo. (Carlos Castro / Europa Press)

Los vientos ábregos que arrastrarán las lluvias por la Península

A partir del miércoles las lluvias empezar a extenderse por el resto de la península por los vientos ábregos, también llamados “vientos llovedores”. La Aemet detalla que se trata de un “viento atlántico del suroeste húmedo y templado, que con la llegada de los temporales sopla en buena parte de la península ibérica y es muy beneficioso para los cultivos”.

Los vientos ábregos, explica AEMET Divulgas a través de un hilo de X, se suelen dar cuando una borrasca se desplaza desde las Azores o Canarias hacia el litoral portugués o el golfo de Cádiz con aire templado y húmedo, dejando nubes y abundantes lluvias, sobre todo en el centro y cuadrante suroccidental peninsular. Su procedencia meridional hace que sea un viento templado. Suelen soplar principalmente en otoño, invierno y primavera, cuando son más frecuentes las llegadas de masas de aire polar marítimo. El viento se canaliza en grandes cuentas de los ríos de la vertiente atlántica peninsular. La geografía juega un papel importante. La orientación del valle del Guadalquivir facilita su progresión hacia el interior. También los vientos del suroeste dan notables precipitaciones en todas las Rías Bajas gallegas con estancamiento al fondo de las mismas, aunque suelen soplar en ambas Castillas, Extremadura y el valle del Guadalquivir.

Lluvias generalizadas en todo el país

A partir del miércoles, las comunidades cantábricas, el Levante y Baleares, las precipitaciones serán más débiles y dispersas, mientras que en el sur de Castilla y León, Extremadura, el sur de Galicia y el sur y oeste de Andalucía se registrarán los mayores acumulados. El jueves, las lluvias también podrán ser abundantes en el entorno del Pirineo aragonés. Según el portavoz de la Aemet, “todas estas precipitaciones, tanto el miércoles como el jueves, localmente, podrán ser fuertes y estar acompañadas de tormenta”. De hecho, el organismo advierte de que “amplias zonas del oeste peninsular acumularán más de 100 litros por metro cuadrado”

La combinación de vientos templados y nubosidad abundante provocará un aumento claro de las temperaturas nocturnas, que se situarán por encima de los 10 a 12 grados en amplias zonas del centro y sur peninsular. Las máximas, en cambio, descenderán debido a la nubosidad y las lluvias, sobre todo en el oeste, aunque sin llegar a valores fríos. En las comunidades autónomas que baña el Cantábrico se alcanzarán máximas de entre 23 y 25 grados, mientras que en ciudades del Levante como Murcia, Alicante o Valencia se espera que lleguen hasta los 29 grados.

De cara al viernes y el fin de semana, según la Aemet, es probable que continúe la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas, con lluvias en el oeste y centro peninsular. Estas precipitaciones apenas afectarán al área mediterránea y a Baleares, donde serán débiles o inexistentes. Las temperaturas experimentarán oscilaciones en función del paso de los frentes, pero se mantendrán suaves en términos generales.

Lluvias y temperaturas estables en Canarias

En el archipiélago canario, la semana comenzará con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias en La Palma este martes, que podrían extenderse a otras islas de mayor relieve. El miércoles, las precipitaciones serán frecuentes en las islas más montañosas, especialmente en las vertientes oeste y norte. Los vientos soplarán con fuerza en las cumbres durante los primeros días, mientras que las temperaturas se mantendrán estables hasta el miércoles, cuando descenderán, para luego volver a subir en jornadas posteriores.

Temas Relacionados

AemetMeteorologíaTiempoTiempo en EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once

El secreto de longevidad de Luis Zahera: “Mantener la cabeza clara y el cuerpo útil”

Entre las claves del éxito del actor se encuentra el deporte y una dieta de ayuno intermitente

El secreto de longevidad de

¿Es seguro comprar un Volvo de segunda mano? Un experto en automoción lo aclara

Alex Robbins destaca algunos puntos a tener en cuenta a la hora de adquirir un vehículo de ocasión

¿Es seguro comprar un Volvo

Feijóo pide a Junts que concrete su posición tras su ruptura con el PSOE: “Los socios del Gobierno están más incómodos”

Junts decidirá entre el miércoles y el jueves su postura a través de la votación de la militancia

Feijóo pide a Junts que

Calendario laboral 2026: estos son todos los días festivos y puentes del año

El BOE confirma todos los festivos nacionales y autonómicos, así como los puentes de los que disfrutarán los trabajadores y los días no laborables durante la celebración de Semana Santa o Navidad

Calendario laboral 2026: estos son
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide a Junts que

Feijóo pide a Junts que concrete su posición tras su ruptura con el PSOE: “Los socios del Gobierno están más incómodos”

Águilas imperiales, milanos reales y buitres negros: la Guardia Civil cierra la operación ‘Atrax’ con 665 animales muertos por veneno y caza ilegal

El PSOE pone al frente de la carrera electoral en Extremadura a Miguel Ángel Gallardo, procesado en el ‘caso David Sánchez’

Condenado un hombre por acosar a una trabajadora social de Cruz Roja: le envío 700 mails y fue a su oficina con música y una planta de corazones

Extremadura agita el calendario en territorio PP, pero los barones alejan el escenario de elecciones en Castilla y León y Aragón

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Calendario laboral 2026: estos son todos los días festivos y puentes del año

La pensión media de jubilación supera los 1.500 euros mensuales en octubre: un 4,3% más que hace un año

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Una comunidad de vecinos es condenada a reparar una terraza comunitaria por filtraciones en una plaza de garaje

DEPORTES

Dos maratones españolas se cuelan

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”