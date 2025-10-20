Noches tropicales y termómetros por encima de 34º en pleno octubre: la Aemet prevé una semana más veraniega que otoñal pero con fuertes lluvias en el norte

Evolución meteorológica del tiempo para la semana del 20 al 26 de octubre. (Aemet)

España atravesará una semana más veraniega que otoñal, con temperaturas muy por encima de lo normal para esta época del año. Entre el miércoles y el viernes, los termómetros pueden situarse entre 5 y 10 grados por encima de los valores habituales para esta época, con registros que en el sur llegan a superar los 32 a 34 grados. Además, se prevén noches tropicales -donde las mínimas no bajan de los 20 grados- en áreas costeras del Mediterráneo. Sin embargo, este lunes la lluvia será la protagonista

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), detalla que el avance de frentes asociados a borrascas atlánticas será el responsable de las precipitaciones que afectan principalmente al oeste y norte peninsular. Galicia es la región más afectada, con lluvias abundantes y localmente fuertes, acompañadas de tormentas, especialmente en la segunda mitad de esta jornada. El viento sopla con intensidad en esta zona, mientras que las comunidades cantábricas, Castilla y León y el entorno de los Pirineos también verán caer lluvias más débiles. En el centro peninsular, las lluvias se concentran en áreas de montaña y en Cataluña, aunque en el tercio sur y en Baleares apenas se esperan precipitaciones. Por su parte, las temperaturas descienden en la mayor parte del país, salvo en el área mediterránea, donde el viento del oeste, recalentado, provoca un ascenso térmico. De hecho, Málaga y Valencia alcanzan valores cercanos a los 30 grados.

Se mantienen las lluvias en el norte

El martes persiste el carácter lluvioso en Galicia, con chubascos tormentosos y acumulados significativos, sobre todo en las Rías Baixas. Las precipitaciones se extienden a las comunidades cantábricas, Castilla y León, Extremadura, el norte de Andalucía y puntos de la zona centro. El Mediterráneo permanece al margen de las lluvias, mientras que el viento continúa soplando con fuerza en el tercio norte. Las temperaturas experimentan un ligero ascenso, con un ambiente suave y máximas de 28 a 30 grados en el valle del Guadalquivir y en el área mediterránea.

Un pescador en el espigón de "Playa Chica" en Puerto del Rosario, Fuerteventura, a 19 de octubre de 2025. (EFE/Carlos de Saá)

El miércoles se repite el patrón de lluvias intensas en Galicia, especialmente en la mitad oeste, y en otras zonas del tercio norte y oeste peninsular. Las precipitaciones pueden alcanzar el centro y puntos de Andalucía oriental, pero no afectan al Mediterráneo ni a Baleares. Este día destaca por un notable aumento de las temperaturas, tanto nocturnas como diurnas. Según explica Rubén del Campo en su intervención para la Aemet, “no es descartable incluso que este día, el miércoles, se produzcan noches tropicales a orillas del Mediterráneo”. Durante la tarde, las máximas pueden superar los 32 grados en ciudades del este y sur peninsular como Córdoba, Sevilla, Murcia, Valencia o Alicante.

El jueves y el viernes continúan las lluvias intensas en el noroeste, con especial incidencia en Galicia, y se mantienen en las comunidades cantábricas y Castilla y León, pudiendo extenderse a zonas próximas. Las temperaturas siguen siendo muy elevadas para la época, situándose entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en buena parte del país. En el sur, ciudades como Murcia, Sevilla, Córdoba o Granada pueden alcanzar o superar los 34 grados, mientras que en el litoral mediterráneo se mantendrán las noches tropicales.

Aunque existe cierta incertidumbre, Rubén del Campo señala que “puede haber un descenso térmico de cara al próximo fin de semana, con lluvias además en zonas del tercio norte peninsular”, aunque advierte que este escenario debe confirmarse en los próximos días.

Temperaturas agradables y posibilidad de lluvias en Canarias

En cuanto a Canarias, el portavoz de la Aemet indica que los cielos permanecen nubosos y existe la posibilidad de lluvias débiles, sobre todo en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas se mantienen estables, con mínimas de 21 a 23 grados y máximas de 26 a 28 grados en las zonas costeras.