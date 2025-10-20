España

Noches tropicales y termómetros por encima de 34º en pleno octubre: la Aemet prevé una semana más veraniega que otoñal pero con fuertes lluvias en el norte

El avance de frentes asociados a borrascas atlánticas será el responsable de las precipitaciones que afectan principalmente al oeste y norte peninsular, especialmente a Galicia

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Evolución meteorológica del tiempo para la semana del 20 al 26 de octubre. (Aemet)

España atravesará una semana más veraniega que otoñal, con temperaturas muy por encima de lo normal para esta época del año. Entre el miércoles y el viernes, los termómetros pueden situarse entre 5 y 10 grados por encima de los valores habituales para esta época, con registros que en el sur llegan a superar los 32 a 34 grados. Además, se prevén noches tropicales -donde las mínimas no bajan de los 20 grados- en áreas costeras del Mediterráneo. Sin embargo, este lunes la lluvia será la protagonista

Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), detalla que el avance de frentes asociados a borrascas atlánticas será el responsable de las precipitaciones que afectan principalmente al oeste y norte peninsular. Galicia es la región más afectada, con lluvias abundantes y localmente fuertes, acompañadas de tormentas, especialmente en la segunda mitad de esta jornada. El viento sopla con intensidad en esta zona, mientras que las comunidades cantábricas, Castilla y León y el entorno de los Pirineos también verán caer lluvias más débiles. En el centro peninsular, las lluvias se concentran en áreas de montaña y en Cataluña, aunque en el tercio sur y en Baleares apenas se esperan precipitaciones. Por su parte, las temperaturas descienden en la mayor parte del país, salvo en el área mediterránea, donde el viento del oeste, recalentado, provoca un ascenso térmico. De hecho, Málaga y Valencia alcanzan valores cercanos a los 30 grados.

Se mantienen las lluvias en el norte

El martes persiste el carácter lluvioso en Galicia, con chubascos tormentosos y acumulados significativos, sobre todo en las Rías Baixas. Las precipitaciones se extienden a las comunidades cantábricas, Castilla y León, Extremadura, el norte de Andalucía y puntos de la zona centro. El Mediterráneo permanece al margen de las lluvias, mientras que el viento continúa soplando con fuerza en el tercio norte. Las temperaturas experimentan un ligero ascenso, con un ambiente suave y máximas de 28 a 30 grados en el valle del Guadalquivir y en el área mediterránea.

Un pescador en el espigón
Un pescador en el espigón de "Playa Chica" en Puerto del Rosario, Fuerteventura, a 19 de octubre de 2025. (EFE/Carlos de Saá)

El miércoles se repite el patrón de lluvias intensas en Galicia, especialmente en la mitad oeste, y en otras zonas del tercio norte y oeste peninsular. Las precipitaciones pueden alcanzar el centro y puntos de Andalucía oriental, pero no afectan al Mediterráneo ni a Baleares. Este día destaca por un notable aumento de las temperaturas, tanto nocturnas como diurnas. Según explica Rubén del Campo en su intervención para la Aemet, “no es descartable incluso que este día, el miércoles, se produzcan noches tropicales a orillas del Mediterráneo”. Durante la tarde, las máximas pueden superar los 32 grados en ciudades del este y sur peninsular como Córdoba, Sevilla, Murcia, Valencia o Alicante.

El jueves y el viernes continúan las lluvias intensas en el noroeste, con especial incidencia en Galicia, y se mantienen en las comunidades cantábricas y Castilla y León, pudiendo extenderse a zonas próximas. Las temperaturas siguen siendo muy elevadas para la época, situándose entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en buena parte del país. En el sur, ciudades como Murcia, Sevilla, Córdoba o Granada pueden alcanzar o superar los 34 grados, mientras que en el litoral mediterráneo se mantendrán las noches tropicales.

Aunque existe cierta incertidumbre, Rubén del Campo señala que “puede haber un descenso térmico de cara al próximo fin de semana, con lluvias además en zonas del tercio norte peninsular”, aunque advierte que este escenario debe confirmarse en los próximos días.

Temperaturas agradables y posibilidad de lluvias en Canarias

En cuanto a Canarias, el portavoz de la Aemet indica que los cielos permanecen nubosos y existe la posibilidad de lluvias débiles, sobre todo en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas se mantienen estables, con mínimas de 21 a 23 grados y máximas de 26 a 28 grados en las zonas costeras.

Temas Relacionados

AemetTiempoTiempo en EspañaMeteorologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una montañera navarra muere tras precipitarse en el Pico de las Neveras, en Huesca

El aviso se ha recibido después de que un familiar informara de que la joven salió el día anterior para hacer una ruta

Una montañera navarra muere tras

El futuro del arroz está en el restaurante de este joven chef en un pequeño pueblo valenciano de interior

Arturo Roig se alzó con el título de ‘Arrocero del futuro’ en esta edición de Tastarròs, gracias a su receta de arroz con caza, setas de temporada y caracoles

El futuro del arroz está

Ana Lirio, la profesora que denuncia el acoso de sus alumnos: “Cada día hay 25 adolescentes riéndose de mí”

A pesar de los beneficios laborales, muchos docentes reconocen vivir una auténtica pesadilla en las aulas

Ana Lirio, la profesora que

Este es el restaurante de alta cocina que te deja elegir el precio: “15 o 125 dólares”

Se trata del restaurante Community Kitchen fundado en Nueva York por el columnista gastronómico Mark Bittman

Este es el restaurante de

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Estos son los resultados ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil advierte sobre

La Guardia Civil advierte sobre una nueva estafa: “Es un troyano especializado en robar datos bancarios”

Un error muy común en octubre al volante: puede costarte una multa de 600 euros

Pedro Sánchez propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora porque “ya no tiene sentido”

Improcedente el despido de un trabajador de Burger King acusado de no justificar ausencias mientras tramitaba una baja por “ideaciones suicidas”

La justicia por los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid avanza: los ex altos cargos de Ayuso están imputados en ocho procedimientos

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

El 85% de la industria valenciana reabre tras la DANA, pero el 20% de los comercios siguen cerrados un año después

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Europa necesita wolframio y la respuesta está en España: la disputa frente a China se puede ganar en Galicia

Yolanda Díaz propone ahora que el permiso de 10 días por fallecimiento de un familiar se pueda distribuir durante un mes

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí