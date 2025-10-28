España

El PSOE pone al frente de la carrera electoral en Extremadura a Miguel Ángel Gallardo, procesado en el ‘caso David Sánchez’

El secretario general de los socialistas extremeños continúa defendiendo su inocencia y critica que la decisión de Guardiola es “reflejo del fracaso de toda una legislatura” en la que no ha sido capaz de sacar adelante sus proyectos

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
El presidente del Grupo Socialista
El presidente del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en rueda de prensa. (ASAMBLEA DE EXTREMADURA/Europa Press)

El PSOE ya ha anunciado el nombre de quien será el rival electoral de María María Guardiola en las próximas elecciones en Extremadura previstas para el 21 de diciembre. Será, como era esperado, el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

Así lo ha hecho saber este lunes el propio dirigente socialista en una publicación en X, donde ha expresado que la convocatoria de elecciones “es el reflejo del fracaso de toda una legislatura”. “Dos años perdidos: sin proyectos, sin diálogo y con recortes que han hecho retroceder a Extremadura, ha criticado el barón socialista, que ”asume” esta convocatoria “con responsabilidad y con un compromiso claro: devolver a nuestra tierra el lugar que nunca debió perder”.

El PP extremeño, liderado por la presidenta María Guardiola, planea centrar la campaña en los casos judiciales que salpican al hermano del presidente del Gobierno, investigado por unos presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en su contratación en la Diputación de Badajoz. En esta misma causa figura como procesado el ahora candidato socialista, quien renunció el pasado 20 de mayo a la Presidencia de la diputación de Badajoz, un día después de tomar posesión de su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura.

Procesado en el juicio que investiga la contratación de David Sánchez

Este movimiento despertó las sospechas de la jueza que instruye la causa de David Sánchez, quien consideró que era una maniobra para obtener la protección de aforado —que le exime de ser juzgado por tribunales de justicia ordinarios—. En un auto emitido el pasado mes de junio, la magistrada consideró que “el aforamiento repentino” del líder del PSOE de Extremadura, justo el día antes de que ella dictara el auto de apertura de juicio oral, suponía un “fraude de ley”, procediendo así a tumbar el aforamiento.

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) "nace muerto" tras la presentación de tres enmiendas a la totalidad y ha pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que convoque las elecciones "cuanto antes" y "sin jugar". (Europa Press)

Desde el PSOE extremeño insisten en mantener al frente al expresidente de la diputación pacense porque “es inocente” y aseveran que la apertura de juicio oral solo se ha basado en “conjeturas”. En esa línea, el propio Gallardo matizó que “es el único diputado” que no está aforado y advirtió en una entrevista para 24h de que lo vivido guardaba parecido a un caso de lawfare: “Estoy muy tranquilo [...] Esto se ha construido sobre la base de una gran mentira”, afirmó.

Temas Relacionados

PSOEExtremaduraEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de

Un hombre evita su quinto intento de asesinato: ha sufrido varios tiroteos y su hermano y su suegro murieron a manos de un sicario

Se trata de Adel B, un hombre de 25 años conocido por su presunta vinculación con el narcotráfico en París

Un hombre evita su quinto

Matías Roure, camarero de ‘First Dates’, recibe a Lidia Santos como nueva compañera con una indirecta a su ex, Lidia Torrent

El programa de Cuatro ha comenzado la semana presentado a la modelo malagueña como parte del elenco

Matías Roure, camarero de ‘First

Herida de gravedad una mujer en El Pedroso (Sevilla) tras ser atropellada por su expareja

El agresor se dio a la fuga, pero ya ha sido localizado por la Guardia Civil

Herida de gravedad una mujer

Las personas que no se lavan los dientes por la noche tienen más riesgo de sufrir problemas de corazón, según un estudio

Las bacterias de la boca pueden propagarse al torrente sanguíneo y provocar una inflamación en el corazón

Las personas que no se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado un hombre por acosar

Condenado un hombre por acosar a una trabajadora social de Cruz Roja: le envío 700 mails y fue a su oficina con música y una planta de corazones

Extremadura agita el calendario en territorio PP, pero los barones alejan el escenario de elecciones en Castilla y León y Aragón

El Buque ‘Cantabria’ de la Armada se une a la misión de la OTAN en el Mediterráneo ‘Noble Shield’

Una madre consigue la patria potestad de sus tres hijos porque su exmarido, condenado por maltrato, se fue a Pakistán y dejó de pagar la pensión alimenticia

Diputados y senadores han gastado un 225% más en dietas de viajes desde que no deben justificarlas

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Una comunidad de vecinos es condenada a reparar una terraza comunitaria por filtraciones en una plaza de garaje

Alquiler Seguro recurrirá la multa de 3,6 millones de euros propuesta por el Gobierno que consideran “abusiva” y “desproporcionada”

Cuál es el precio de la gasolina este 28 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cotización del euro frente al dólar hoy 28 de octubre

DEPORTES

Dos maratones españolas se cuelan

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”