El PSOE pone al frente de la carrera electoral en Extremadura a Miguel Ángel Gallardo, procesado en el ‘caso David Sánchez’

El presidente del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en rueda de prensa. (ASAMBLEA DE EXTREMADURA/Europa Press)

El PSOE ya ha anunciado el nombre de quien será el rival electoral de María María Guardiola en las próximas elecciones en Extremadura previstas para el 21 de diciembre. Será, como era esperado, el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

Así lo ha hecho saber este lunes el propio dirigente socialista en una publicación en X, donde ha expresado que la convocatoria de elecciones “es el reflejo del fracaso de toda una legislatura”. “Dos años perdidos: sin proyectos, sin diálogo y con recortes que han hecho retroceder a Extremadura, ha criticado el barón socialista, que ”asume” esta convocatoria “con responsabilidad y con un compromiso claro: devolver a nuestra tierra el lugar que nunca debió perder”.

El PP extremeño, liderado por la presidenta María Guardiola, planea centrar la campaña en los casos judiciales que salpican al hermano del presidente del Gobierno, investigado por unos presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en su contratación en la Diputación de Badajoz. En esta misma causa figura como procesado el ahora candidato socialista, quien renunció el pasado 20 de mayo a la Presidencia de la diputación de Badajoz, un día después de tomar posesión de su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura.

Procesado en el juicio que investiga la contratación de David Sánchez

Este movimiento despertó las sospechas de la jueza que instruye la causa de David Sánchez, quien consideró que era una maniobra para obtener la protección de aforado —que le exime de ser juzgado por tribunales de justicia ordinarios—. En un auto emitido el pasado mes de junio, la magistrada consideró que “el aforamiento repentino” del líder del PSOE de Extremadura, justo el día antes de que ella dictara el auto de apertura de juicio oral, suponía un “fraude de ley”, procediendo así a tumbar el aforamiento.

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) "nace muerto" tras la presentación de tres enmiendas a la totalidad y ha pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que convoque las elecciones "cuanto antes" y "sin jugar". (Europa Press)

Desde el PSOE extremeño insisten en mantener al frente al expresidente de la diputación pacense porque “es inocente” y aseveran que la apertura de juicio oral solo se ha basado en “conjeturas”. En esa línea, el propio Gallardo matizó que “es el único diputado” que no está aforado y advirtió en una entrevista para 24h de que lo vivido guardaba parecido a un caso de lawfare: “Estoy muy tranquilo [...] Esto se ha construido sobre la base de una gran mentira”, afirmó.