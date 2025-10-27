Sociedad

Cómo sigue el estado de salud de los pasajeros del micro que cayó en Misiones y dejó 9 víctimas fatales

Se trata de cuatro personas que sufrieron politraumatismos y debieron ser trasladados a un nosocomio

Guardar
Son 9 las víctimas fatales
Son 9 las víctimas fatales y hay varios heridos entre ellos, cuatro de gravedad

El Hospital Madariaga de la provincia de Misiones actualizó este domingo por la tarde el estado de salud de los cuatro pacientes que ingresaron con heridas de gravedad debido al accidente ocurrido en la Ruta Nacional 14 en donde fallecieron 9 personas.

Según el último parte médico, los internados se encuentran bajo monitoreo constante y pronóstico reservado. El siniestro tuvo lugar este domingo por la madrugada a la altura del arroyo Yazá, donde el micro en el que viajaban 50 pasajeros, terminó cayendo luego del impacto.

De acuerdo con el reporte oficial, un hombre de 31 años permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con diagnóstico de traumatismo raquimedular y en miembros. Otro de los afectados, un joven de 25 años, también está alojado en la misma área tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica debido a politraumatismos y un traumatismo severo de pelvis. En consecuencia, se encuentra con asistencia de oxígeno.

Por otra parte, según los datos brindados por el portal El Territorio, un pasajero de 46 años, con politraumatismos y lesiones en tórax y pelvis, permanece en cuidados intensivos mientras continúa su evaluación médica. El último de los internados es un joven de 20 años que se encuentra en la Unidad de Emergencias bajo monitoreo permanente debido a politraumatismos y un traumatismo cerrado de abdomen.

Las autoridades sanitarias comunicaron que el estado general de los pacientes es delicado, por lo que se realiza un seguimiento continuo. Esto se debe a que el micro en el que viajaban, perteneciente a la empresa Sol de Norte, colisionó de frente con un automóvil Ford Focus que circulaba en sentido opuesto, cerca de las 4:30 en el kilómetro 892, en Campo Viera, ubicada en el centro de la provincia de Misiones.

Fuentes oficiales confirmaron que los afectados eran personas que viajaban desde la ciudad de Oberá. Otras 20 también recibieron atención médica en diferentes hospitales de la región.

Las víctimas fatales fueron identificadas oficialmente como Gabriela Paola García, de 26 años, oriunda de Oberá; Magalí Lilén Belén Amarilla, de 22 años, de Campo Ramón; Katia Bupvilofsky, de 24 años, de Oberá; Rafael Jordán Gonzalo Ortiz, de 34 años, oriundo de Oberá y conductor del Ford Focus; Ángelo Tadeo Alpuy, de 19 años, de Eldorado; Elián Natanael Álvez, de 25 años, de El Alcázar; Jonás Luis Dávalos, de 20 años, de Eldorado; Enzo León, de 19 años, de Eldorado; y Brian Hobos, de 19 años, de Wanda.

El episodio tuvo lugar en
El episodio tuvo lugar en la madrugada del domingo

Entre quienes perdieron la vida se encuentran cuatro alumnos que cursaban estudios en la Universidad Nacional de Misiones. El Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño (CEFAyD) publicó un comunicado tras la confirmación del deceso de los estudiantes, donde expresaron: “Acompañamos en este momento de intenso pesar a las familias, amistades, docentes y compañeros de las víctimas. No hay palabras suficientes para dimensionar la pérdida de jóvenes que formaban parte de nuestras aulas, proyectos y sueños compartidos”.

“La vida es tan injusta, te llevaste a estos jóvenes que siempre buscaron salir adelante de la mejor manera, que en paz descansen Tadeo y Jonás”, publicó una persona del entorno de dos de los estudiantes.

El operativo de emergencia fue desplegado a pocos minutos del impacto y movilizó servicios sanitarios, bomberos y personal policial de la jurisdicción para asistir a los pasajeros y conductores afectados. Las tareas de rescate y traslado se extendieron durante la madrugada y la mañana del domingo, involucrando traslados a diversos centros asistenciales según la gravedad de las lesiones detectadas en el lugar. Mientras que el micro atravesó el guardarraíl del puente y cayó al cauce del arroyo Yazá, el auto quedó destrozado sobre la banquina, a escasos metros del lugar del choque.

