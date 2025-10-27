España

“Dormir con tu perro o gato puede afectar a tu salud, y no como te imaginas”: estas son las consecuencias, según un veterinario

Para aquellos que sienten a estos pequeños animales como hijos propios, dormir con ellos supone una diferencia que marca el resto del día

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
Los beneficios de dormir con
Los beneficios de dormir con tu perro (Pexels)

Despertarse junto a una pequeña bola de pelo puede parecer molesto para quien no tiene mascotas. Pero para aquellos que sienten a estos pequeños animales como hijos propios, este simple hecho supone una diferencia que marca el resto del día. Por este motivo, es bastante casual que muchas personas decidan compartir la cama con su perro o gato.

En esta misma cuestión, según el veterinario Pablo, conocido en TikTok como @pablo_vet, hacerlo puede aportar beneficios directos al bienestar físico y emocional. Y es que “dormir con un perro o gato puede reducir el estrés y la ansiedad, favorecer el sueño y fortalecer el vínculo emocional”, asegura el especialista.

“Su respiración rítmica y su calor corporal generan una sensación de seguridad”

De acuerdo con lo que explica Pablo, existen motivos respaldados por la ciencia que invitan a replantear creencias tradicionales sobre dormir junto a animales. “Dormir junto a tu peludo aumenta la oxitocina, la hormona del bienestar, y ayuda a bajar el cortisol, que es la hormona del estrés”, afirma. Esta combinación favorece una sensación de tranquilidad y mejora general del estado de ánimo.

Los beneficios de dormir con
Los beneficios de dormir con tu gato (Pexels)

Asimismo, el veterinario detalla que su presencia y la respiración regular que transmiten estos pequeños influyen de forma positiva en la calidad del sueño de los humanos. “Su respiración rítmica y su calor corporal generan una sensación de seguridad y calma, lo que ayuda a dormir más profundamente y conciliar el sueño antes”, detalla. Este efecto resulta especialmente relevante para quienes padecen problemas para dormir o experimentan ansiedad relacionada con el descanso nocturno.

Además de aportar beneficios físicos, el acto de compartir la cama incide a nivel emocional. Según Pablo, “compartir ese momento tan íntimo fortalece la confianza y la conexión entre tú y tu peludo. Además, para muchos, reduce la sensación de soledad o ansiedad nocturna”. Esto es, el contacto durante la noche refuerza el lazo entre humanos y animales, un factor que múltiples estudios han vinculado a mejoras en la percepción de bienestar y en síntomas relacionados con la depresión.

Por su parte, el veterinario ha evidenciado que “diversos estudios muestran que las personas que duermen con sus peludos reportan mejor humor al despertar y mejores síntomas de depresión. Nos dan calor y sensación de seguridad”, explica. Pero la experiencia no está exenta de consideraciones. Porque, según lo que ha detallado Pablo, quienes padecen alergias deben valorar la práctica en función de la intensidad de sus síntomas y el tratamiento que utilicen. “Si eres alérgico, dependerá de la gravedad de la medicación que tomes. A veces será aconsejable y otras no”, matiza.

Los veterinarios recomiendan usar arneses y planificar paradas al viajar con mascotas.

Además, los movimientos durante la noche, ronquidos o maullidos pueden interrumpir el sueño, aunque el veterinario bromea: “Eso también lo hacen los humanos y la mayoría preferimos los ronquidos y los movimientos de nuestros peludos antes que los de una persona”. Según el especialista, la condición principal es que el animal se encuentre en buen estado de salud. “Asegúrate de que tu peludo esté desparasitado y en buenas condiciones higiénico-sanitarias. Así disfrutas de todos los beneficios sin riesgo”; pero lo más importante que hay que tener en cuenta: “Cuídalo bien”.

Temas Relacionados

DormirSueñoNocheAnimalesMascotasPerrosGatosTikTok EspañaRedes Sociales EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Rubén Ramos, experto en estilo: “Estás cometiendo un error si te pones champú por todo el pelo”

La solución reside en las características químicas del compuesto del producto capilar

Rubén Ramos, experto en estilo:

Feliciano Ramírez, profesor de yoga: “Con este estiramiento liberarás la tensión en cervicales y hombros”

En general, el yoga es una práctica que mejora el bienestar en el día a día al aportar una mayor flexibilidad y fortalecimiento óseo y muscular

Feliciano Ramírez, profesor de yoga:

“Puedes mejorar tu cerebro con un gesto tan sencillo como cambiar de mano”: una neuróloga lo explica

Con un solo pensamiento se activan más de un millón de neuronas que liberan la hormona que puede activar la mente

“Puedes mejorar tu cerebro con

La Audiencia de Madrid deniega la nacionalidad a una mujer sefardí al no haber remitido su solicitud desde su ciudad natal

La Ley 12/2015 permitiría a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados de España en 1492 solicitar la nacionalidad española, aunque se deben cumplir varios requisitos

La Audiencia de Madrid deniega

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 27 de octubre

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Cuánto cuesta un euro frente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid deniega

La Audiencia de Madrid deniega la nacionalidad a una mujer sefardí al no haber remitido su solicitud desde su ciudad natal

El Gobierno de Ayuso invertirá 7 millones para convertir 72 locales comerciales a pie de calle en viviendas protegidas

Las 24 horas del desastre de la DANA en Valencia que dejó 229 muertos: miles de llamadas de emergencia, una reacción tardía y la ausencia de Mazón

Puigdemont prepara el divorcio con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero deja la decisión en manos de la militancia

Nuevo dato en la investigación a Mazón por la DANA: acompañó a la periodista Maribel Vilaplana a un aparcamiento en la hora en la que nadie sabe dónde estaba

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un euro frente

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 27 de octubre

“Podríamos decir que es la muerte de la arquitectura”: el fenómeno de los ‘bloques cebra’ que está clonando las ciudades españolas

España capea los aranceles de Trump: el déficit comercial con EEUU sube un 37,7%, pero su impacto en la economía española es mínimo

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años

El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona

Un Real Madrid a la altura de las grandes citas acaba con el FC Barcelona en el primer Clásico de la temporada

Real Madrid - FC Barcelona, en directo: el Madrid gana al Barcelona y saca los tres puntos