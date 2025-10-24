Virginia Sanz, española viviendo en Australia: “Aquí hay muchos impuestos para el alcohol y el tabaco. Un paquete de liar cuesta 30 euros”

Además de impuestos, Australia ha introducido otras medidas para reducir el impacto dañino del tabaco. (Composición Infobae/Canva)

Como muchos españoles, Virginia Sanz ha decidido irse a Australia para trabajar en las minas, donde, a pesar del coste elevado de estilo de vida, el sueldo le ayuda a vivir bien y a ahorrar.

Sin embargo, uno de los choques culturales al que ha tenido que enfrentarse la española, y que ha compartido en sus seguidores en la red social TikTok, es el precio elevado de productos como el tabaco o el alcohol: “Aquí hay muchos impuestos para el alcohol y el tabaco”.

Además, Virginia nota una diferencia entre los precios en los centros urbanos y en los lugares más remotos, como por ejemplo las minas.

El precio de un paquete de 20 cigarrillos en Australia gira en torno a 50 dólares australianos (alrededor de 30 euros). Un paquete de tabaco a liar, según Virginia, tiene un precio parecido.

“Pues ese mismo paquete aquí en las Minas cuesta 120 dólares australianos, o sea unos 70 euros. €70 un paquete chiquitito de 30 gramos”.

El cigarrillo más caro del mundo

Australia es el país que vende los cigarrillos más caros del mundo, con un paquete de Marlboro de 20 cigarrillos llegando a valer 50 dólares australianos (28 euros).

Pero no solo es esto. Inspirada en políticas parecidas de países como Canadá, Australia está conduciendo una campaña agresiva que va en contra del tabaco. Los cigarrillos australianos llevan impresos mensajes como “adicción tóxica”, “acorta la vida” o “causa 16 tipos de cáncer”. No solo la caja, sino el propio cigarro. El mensaje va en la mano del fumador.

Además de esta medida, el país ha introducido restricciones adicionales: prohibición del mentol, paquetes estandarizados y nuevas advertencias gráficas.

Los datos del tabaco en España: más de un 60% de los fumadores se plantea dejarlo.

Según la Estrategia Nacional contra el Tabaco 2023-2030, el tabaquismo sigue siendo la principal causa de muerte y discapacidad evitables en Australia y se estima que mató a 1.280.000 australianos entre 1960 y 2020. El tabaco es ahora uno de los productos de consumo con mayores impuestos en el país, con un claro objetivo: hacer que fumar sea menos asequible y reducir el número de personas que fuman.

Fumar en Australia: un lujo

Fumar en Australia no solo es malo para la salud. También es un lujo.

Un paquete de 20 cigarrillos cuesta más de 50 dólares australianos (alrededor de 30 euros). De esos, un 70 % son impuestos, según datos publicados por la Oficina de Impuestos de Australia.

En España el porcentaje de impuestos de los cigarrillos alcanza el 48.5% del precio del tabaco, según datos del Gobierno.

Sin embargo, estas medidas han hecho surgir otro problema: los precios elevados del tabaco han llevado este producto al mercado negro.

La Oficina de Impuestos de Australia estima que aproximadamente una quinta parte del tabaco en venta es ahora ilegal y el director del Instituto de Políticas Tributarias y de Transferencias de la Universidad Nacional Australiana, Bob Breunig, ha afirmado para The Guardian que “la evidencia es bastante clara: cada vez que aumentamos los impuestos especiales en este punto no estamos reduciendo el tabaquismo en absoluto”.

Virginia también ha notado que en las minas, donde el tabaco cuesta más o menos el doble del que venden en las ciudades, su popularidad no ha bajado: “Aun así ya os digo que aquí se lo compran igualmente.”