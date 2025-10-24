España

Virginia Sanz, española viviendo en Australia: “Aquí hay muchos impuestos para el alcohol y el tabaco. Un paquete de liar cuesta 30 euros”

Australia es el país que vende los cigarrillos más caros del mundo. Sin embargo, ha surgido otro problema: los precios elevados del tabaco han llevado este producto al mercado negro

Por Yoana Kaloyanova

Guardar
Además de impuestos, Australia ha
Además de impuestos, Australia ha introducido otras medidas para reducir el impacto dañino del tabaco. (Composición Infobae/Canva)

Como muchos españoles, Virginia Sanz ha decidido irse a Australia para trabajar en las minas, donde, a pesar del coste elevado de estilo de vida, el sueldo le ayuda a vivir bien y a ahorrar.

Sin embargo, uno de los choques culturales al que ha tenido que enfrentarse la española, y que ha compartido en sus seguidores en la red social TikTok, es el precio elevado de productos como el tabaco o el alcohol: “Aquí hay muchos impuestos para el alcohol y el tabaco”.

Además, Virginia nota una diferencia entre los precios en los centros urbanos y en los lugares más remotos, como por ejemplo las minas.

El precio de un paquete de 20 cigarrillos en Australia gira en torno a 50 dólares australianos (alrededor de 30 euros). Un paquete de tabaco a liar, según Virginia, tiene un precio parecido.

“Pues ese mismo paquete aquí en las Minas cuesta 120 dólares australianos, o sea unos 70 euros. €70 un paquete chiquitito de 30 gramos”.

El cigarrillo más caro del mundo

Australia es el país que vende los cigarrillos más caros del mundo, con un paquete de Marlboro de 20 cigarrillos llegando a valer 50 dólares australianos (28 euros).

Pero no solo es esto. Inspirada en políticas parecidas de países como Canadá, Australia está conduciendo una campaña agresiva que va en contra del tabaco. Los cigarrillos australianos llevan impresos mensajes como “adicción tóxica”, “acorta la vida” o “causa 16 tipos de cáncer”. No solo la caja, sino el propio cigarro. El mensaje va en la mano del fumador.

Además de esta medida, el país ha introducido restricciones adicionales: prohibición del mentol, paquetes estandarizados y nuevas advertencias gráficas.

Los datos del tabaco en España: más de un 60% de los fumadores se plantea dejarlo.

Según la Estrategia Nacional contra el Tabaco 2023-2030, el tabaquismo sigue siendo la principal causa de muerte y discapacidad evitables en Australia y se estima que mató a 1.280.000 australianos entre 1960 y 2020. El tabaco es ahora uno de los productos de consumo con mayores impuestos en el país, con un claro objetivo: hacer que fumar sea menos asequible y reducir el número de personas que fuman.

Fumar en Australia: un lujo

Fumar en Australia no solo es malo para la salud. También es un lujo.

Un paquete de 20 cigarrillos cuesta más de 50 dólares australianos (alrededor de 30 euros). De esos, un 70 % son impuestos, según datos publicados por la Oficina de Impuestos de Australia.

En España el porcentaje de impuestos de los cigarrillos alcanza el 48.5% del precio del tabaco, según datos del Gobierno.

Sin embargo, estas medidas han hecho surgir otro problema: los precios elevados del tabaco han llevado este producto al mercado negro.

La Oficina de Impuestos de Australia estima que aproximadamente una quinta parte del tabaco en venta es ahora ilegal y el director del Instituto de Políticas Tributarias y de Transferencias de la Universidad Nacional Australiana, Bob Breunig, ha afirmado para The Guardian que “la evidencia es bastante clara: cada vez que aumentamos los impuestos especiales en este punto no estamos reduciendo el tabaquismo en absoluto”.

Virginia también ha notado que en las minas, donde el tabaco cuesta más o menos el doble del que venden en las ciudades, su popularidad no ha bajado: “Aun así ya os digo que aquí se lo compran igualmente.”

Temas Relacionados

CigarrosCigarillosFumarAustraliaEspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Albóndigas de calabaza y queso ricotta al horno: una alternativa vegetariana y saludable perfecta para el otoño

El dulzor de la calabaza y la cremosidad del queso ricotta se mezclan dando lugar a esta delicia que es un perfecto sustituto de las albóndigas de carne

Albóndigas de calabaza y queso

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

El partido tendrá lugar este sábado a las 16:15 hora local en la cancha del RCDE Stadium

Previa de LaLiga: Espanyol vs

Francisco de la Fuente, exdirector de seguridad del Museo Thyssen sobre el robo en el Louvre: “Siete minutos es una eternidad. Da tiempo a detenerlos y ponerlos a disposición de la policía”

El actual técnico superior en el Ministerio de la Presidencia ha concedido una entrevista en RAC1 para hablar sobre lo ocurrido en París el pasado domingo

Francisco de la Fuente, exdirector

Una madre pide dejar de pagar la pensión de alimentos a su hijo de 19 años porque no tiene relación con él: la Justicia lo rechaza

El tribunal también valoró que el joven manifestó su voluntad de retomar el contacto, “siempre que se eviten los conflictos”

Una madre pide dejar de

Receta de calamares rellenos de gambas, una delicia fácil de preparar y muy sabrosa

El relleno de estos calamares se prepara con gambas, huevo duro, tomate, pimiento verde y cebolla, y todo ello se combina con una deliciosa salsa a base de vino blanco

Receta de calamares rellenos de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Antonio Tejero recibe el alta

Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria tras encontrarse “en situación de estabilidad clínica”

España y Alemania empiezan las conversaciones para que el catalán se reconozca como lengua oficial de la Unión Europea

La Policía Nacional advierte de las precauciones que hay que tener a la hora de sacar dinero en efectivo: “Intentarán desviar tu atención”

Investigan al presidente de Sidenor por la venta de acero a una empresa de armas de Israel

La Fiscalía investiga una supuesta manipulación en los historiales médicos tras los fallos del cribado en Andalucía

ECONOMÍA

Madrid estrena la nueva ‘tasa

Madrid estrena la nueva ‘tasa de basuras’: cuánto tendrás que pagar según tu barrio y si eres dueño o inquilino

Una madre pide dejar de pagar la pensión de alimentos a su hijo de 19 años porque no tiene relación con él: la Justicia lo rechaza

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no te puede imponer la fecha de tus vacaciones”

DEPORTES

Previa de LaLiga: Espanyol vs

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo

El ciclista Bradley Wiggins rompe el silencio en ‘The Chain’: confesiones sobre abuso, adicción y la relación tóxica con su padre

Lamine Yamal calienta el Clásico entre Real Madrid y Barcelona: “Roban, se quejan...”

El Gobierno de Navarra, obligado a permitir la participación de Israel en el campeonato internacional de Trampolín ante las posibles sanciones