España

Un perro le ha salvado la vida hasta tres veces a su dueña con problemas cardíacos: “Ya sea cuando le doy una orden o cuando me desmayo”

Ari es capaz de detectar cuando le está dando una bajada de magnesio y potasio, así como de alertar a los servicios médicos cuando está en estado crítico

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

El perro que ha salvado tres veces la vida de su dueña con problemas cardíacos. (Instagram)

No todos los héroes llevan capa, y mucho menos tienen por qué ser humanos. Este es el caso de Ari, un labrador retriever que ha salvado la vida de Karolin Bartels, dueña, hasta en tres ocasiones. Puede parecer un perro de lo más común, sin embargo, tiene un don: detectar cuándo le están subiendo las pulsaciones por minuto a su dueña. Con su pequeña patita, Ari es capaz de apretar el botón de emergencia instalado en su casa, para advertir a los servicios médicos de que Bartels está en estado crítico.

Bartels padece una grave afección cardíaca que puede hacer que su corazón lata a más de 400 veces por minuto, una velocidad demasiado alta para bombear sangre de forma eficaz. En caso de fibrilación ventricular, un desfibrilador implantado en su pecho interviene automáticamente, según informó el diario alemán Bild.

Sin embargo, la mujer no nació con esta condición. En el año 2014, sufrió un accidente automovilístico que le cambió la vida para siempre. Su corazón quedó gravemente afectado y desde entonces, Bartels vive con el miedo constante de sufrir un paro cardíaco en cualquier momento. “Si estoy consciente, siento un dolor terrible, como si me estuviera atropellando un camión”, explica.

El superpoder de Ari, el perro que le salva la vida una y otra vez

Ari, el perro que le ha salvado la vida a su dueña hasta en tres ocasiones. (Instagram)

El papel de Ari es fundamental para que Bartels nunca se quede sola frente a la posibilidad de morir. El perro cuenta con un superpoder, el de detectar mediante su olfato cuando los niveles de potasio y magnesio bajan drásticamente. Esto es lo que puede ocasionar que su dueña sufra un paro cardíaco, y el motivo por el que, además del dispositivo implantado en su pecho, también cuenta con botones de emergencia alrededor de toda la casa. Pero lo más curioso de todo es que estos botones están acomodados a la altura del perro para que sea él el que de la señal en los casos extremos.

“Ya sea cuando le doy una orden o cuando me desmayo. Además, ladra para pedir ayuda”, relató la mujer. En tres ocasiones, esa reacción rápida ha permitido que los equipos de emergencia lleguen a tiempo para salvarle la vida. “Quiero vivir mi vida, aunque sea diferente. Estoy agradecida por ello”, confiesa, sabiendo lo privilegiada que es por haber dado con un compañero como Ari.

A pesar de los riesgos y las limitaciones físicas que enfrenta, Bartels ha encontrado una manera de transformar su experiencia en apoyo para otros. En 2018, fundó un grupo de apoyo en Wolfsburgo para animar a personas que viven con desfibriladores o enfermedades cardíacas graves. Además, forma parte de la junta directiva de la Asociación Federal de Desfibriladores (DAI) de Alemania.

Otro héroe de cuatro patas

El perro que salvó la vida de un bebé

En Rumania, un caso similar de instinto y valentía también ha llamado la atención. Violeta Ţică, una policía de 41 años del condado de Prahova, vivió una experiencia que nunca olvidará gracias a su perro Nero.

Todo ocurrió la noche del lunes 6 de octubre, cuando un bebé de un mes se atragantó con jarabe y dejó de respirar. Sus padres, desesperados, salieron al pasillo del edificio pidiendo ayuda. Fue entonces cuando Nero comenzó a ladrar de forma inusual, muy fuerte y agitado, como si intentara avisar de una emergencia.

“Mi perro comenzó a ladrar de una forma extraña, muy fuerte y agitado, como nunca antes”, relató la agente. “Era como si quisiera anunciarme algo, transmitir algo importante. En ese momento supe que algo grave estaba pasando”.

Alertada por el comportamiento del animal, Violeta salió descalza y en pijama de su apartamento y acudió al lugar. Gracias a su rápida reacción, el bebé recibió ayuda a tiempo.

