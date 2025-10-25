Miles de valencianos reclaman la dimisión de Mazón a punto de cumplirse un año de su “negligente gestión” ante la DANA

A cuatro días de que se cumpla un año de la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana ocurrida tras las consecuencias de la DANA, que el pasado 29 de octubre se cobró la vida de 229 personas, los valencianos han vuelto a salir a la calle para pedir al president de la Generalitat, Carlos Mazón, su dimisión por su “negligente gestión” de lo ocurrido. Es la duodécima manifestación contra el líder del Ejecutivo regional en un año, una por mes.
Una vez más, bajo el lema Mazón dimisión, a partir de las 18 horas los manifestantes se han dirigido desde la plaza de San Agustín hasta la plaza de la Virgen, donde se encuentra el Palau de la Generalitat, la sede de la presidencia valenciana. En una protesta encabezada por los familiares de las víctimas también se han escuchado gritos como “El president a Picassent”, en referencia al centro penitenciario de la región.
Noticia en ampliación
*Con información de EFE