España

Miles de valencianos reclaman la dimisión de Mazón a punto de cumplirse un año de su “negligente gestión” ante la DANA

Es la duodécima manifestación contra el líder del Ejecutivo regional, que todavía no ha asumido responsabilidades por lo ocurrido

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Guardar
People hold cut-outs depicting regional
People hold cut-outs depicting regional leader Carlos Mazon and the region's Vice-President Susana Camarero as relatives of flood victims and demonstrators gather to take part in a march demanding the resignation of Carlos Mazon over his handling of the deadly flood crisis in October 2024, in Valencia, Spain, October 25, 2025. REUTERS/Eva Manez

A cuatro días de que se cumpla un año de la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana ocurrida tras las consecuencias de la DANA, que el pasado 29 de octubre se cobró la vida de 229 personas, los valencianos han vuelto a salir a la calle para pedir al president de la Generalitat, Carlos Mazón, su dimisión por su “negligente gestión” de lo ocurrido. Es la duodécima manifestación contra el líder del Ejecutivo regional en un año, una por mes.

Una vez más, bajo el lema Mazón dimisión, a partir de las 18 horas los manifestantes se han dirigido desde la plaza de San Agustín hasta la plaza de la Virgen, donde se encuentra el Palau de la Generalitat, la sede de la presidencia valenciana. En una protesta encabezada por los familiares de las víctimas también se han escuchado gritos como “El president a Picassent”, en referencia al centro penitenciario de la región.

Noticia en ampliación

*Con información de EFE

Temas Relacionados

DanaComunidad ValencianaCarlos MazónMaribel VilaplanaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una bebé de 16 meses es adicta a la cocaína y la metadona: “Las circunstancias siguen sin esclarecerse”

El padre, la madre y la tía fueron condenados por poner en peligro la salud de la niña

Una bebé de 16 meses

Albert Pinto Pérez, declarado culpable de la tortura, agresión sexual y asesinato de Anna García: infligió más de 130 heridas a la víctima a lo largo de dos días

Tras el veredicto del Jurado Popular, el fiscal solicitó 39 años de prisión permanente revisable para el asesino, en un caso marcado por la violencia extrema y la brutalidad de los hechos

Albert Pinto Pérez, declarado culpable

Estos son los diez calendarios de Adviento más originales que puedes encontrar esta Navidad

Hace tiempo ya que el calendario de Adviento dejó de ser solo cosa de niños o de amantes del chocolate. Los últimos años han marcado un verdadero auge en su producción con propuestas originales e innovadoras

Estos son los diez calendarios

Receta de salsa robert, la mejor para acompañar todo tipo de carnes y que se hace en tan solo unos minutos

Típica de la cocina francesa, destaca por su toque ácido, gracias a la mostaza y al vino blanco, y es perfecta para potenciar el sabor del plato

Receta de salsa robert, la

Sergio Gutiérrez, experto en vivienda: “Nunca compres un piso sin este papel, puede ahorrarte miles de euros”

El certificado de la comunidad de propietarios, que acredita que el piso no tiene deudas pendientes con la comunidad, debe estar firmado por el administrador o por el presidente de la finca

Sergio Gutiérrez, experto en vivienda:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alemania no cambia su postura

Alemania no cambia su postura con el uso del catalán a pesar de los esfuerzos de Sánchez: reitera que requeriría modificar los tratados

Embargan 2.700 euros a una madre y su hija por acumular multas de aparcamiento: “Hicimos la petición de poderlo pagar de forma fraccionada”

Un experto en motor explica por qué la normativa de la UE que permite a personas de 17 años conducir acompañados “es una evolución lógica”

Feijóo pone a Sánchez contra las cuerdas a días de su comparecencia en el Senado por el caso Koldo: “Tendrá que confesar, tendrá que pagar y tendrá que irse”

La operación que ha terminado con dos organizaciones serbias del tráfico de cocaína: hay detenidos en España y un árbitro de la Euroliga involucrado

ECONOMÍA

Sergio Gutiérrez, experto en vivienda:

Sergio Gutiérrez, experto en vivienda: “Nunca compres un piso sin este papel, puede ahorrarte miles de euros”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 25 octubre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

María Cristina Clemente, notaria, sobre heredar con deudas: “Puedes aceptarla a beneficio de inventario y no responder con tus bienes propios”

Entregas con drones y vuelos de pasajeros sin piloto: así es el nuevo plan del Ayuntamiento para revolucionar la movilidad en Madrid

DEPORTES

Previa de LaLiga: Osasuna vs

Previa de LaLiga: Osasuna vs Celta

Previa de LaLiga: Real Madrid vs Barcelona

Previa de LaLiga: Mallorca vs Levante

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe