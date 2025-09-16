Espana agencias

El PP dice que la periodista Vilaplana acredita que Sánchez "mintió" al decir que Mazón "estaba desconectado" el 29O

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que las declaraciones de la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Carlos Mazón el día de la dana, confirman que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y su Gobierno "mintieron" al decir que el presidente de la Generalitat "estaba desconectado" durante la tarde del 29 de octubre.

"Lo que acredita la señora Vilaplana es que Sánchez y el Gobierno mintió cuando dijo que el señor Mazón estaba desconectado durante toda la tarde porque ella acredita que estuvo recibiendo llamadas toda la tarde", ha declarado Muñoz, al ser preguntada si el PP nacional mantiene su respaldo a Mazón después de que la periodista haya "desmentido" la versión del 'president' con respecto a ese almuerzo en el Ventorro.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha indicado que "la hora a la que llegó el señor Mazón" lo saben "todos porque se lo han visto en las imágenes que se han mandado desde el centro del CECOPI".

"Por cierto, que cuando estaba recibiendo esas llamadas a las seis de la tarde no se había producido el desborde del barranco del Poyo", ha apostillado la dirigente 'popular' en su comparecencia ante los medios de comunicación.

LA CARTA DE LA PERIODISTA

La periodista Maribel Vilaplana aseguró hace 10 días que es la "primera interesada" en que se clarifiquen los hechos del 29 de octubre y reconoció que fue "un error" pedir que no se difundiera en un primer momento que había comido con el presidente autonómico, porque le parecía "injusto" quedar "vinculada" a "un capítulo tan doloroso".

"A los responsables les corresponde dar explicaciones que yo no puedo dar", aseguró, para añadir que el presidente de la Generalitat recibió llamadas que "interrumpieron de manera continuada" su conversación y que ella no conoció el contenido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Revocan la prisión provisional al detenido por las quemaduras de una menor en Gran Canaria tras declaración de la chica

Revocan la prisión provisional al

Defensa de 'la manada de Castelldefels' (Barcelona) dice que algunos saldrán en libertad en "meses"

Defensa de 'la manada de

El PSOE acusa al PP de "banalizar el sufrimiento y criminalizar" la protesta por Gaza: "Le faltan valores y humanidad"

El PSOE acusa al PP

La Abogacía Española defiende ante la Comisión de Venecia la necesidad de que el órgano tenga vocales en el CGPJ

La Abogacía Española defiende ante

Fiscalía dice que el pacto de 'la manada de Castelldefels' (Barcelona) protege a las víctimas

Fiscalía dice que el pacto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico explica si se

Un mecánico explica si se puede lavar el coche en la calle: “Si te pilla la Policía...”

El ayuntamiento de Cercedilla anuncia medidas legales contra Ione Belarra e Irene Montero por las protestas de La Vuelta y Más Madrid se desmarca

Francisco Rius, Inspector Jefe de la Policía, aclara si es legal instalar una mirilla digital: “Se está explicando muy mal el tema”

El juez Hurtado rectifica y rebaja la fianza del fiscal general a 75.000 euros tras revisar la doctrina del Tribunal Constitucional

Un matrimonio descubre un invitado secreto en su boda cuatro años después de la ceremonia

ECONOMÍA

Las claves del nuevo Plan

Las claves del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: 7.000 millones de euros para vivienda pública, rehabilitación y ayudas emergentes

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 16 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El precio de la luz en España para este miércoles

El Banco de España mejora en dos décimas su previsón de crecimiento para 2025, hasta el 2,6%

DEPORTES

Carlos de Andrés (TVE) dice

Carlos de Andrés (TVE) dice que La Vuelta ha sido “como el chiste del torero”: “La UCI ha perdido el control del ciclismo, toma medidas que me dan vergüenza”

Los errores que no debes cometer si vas a empezar a correr, según una podóloga: “Compra las zapatillas por la tarde”

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”