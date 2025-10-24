España

Una oferta de trabajo inusual: unos padres ofrecen 207.000 euros anuales para que su hijo de 1 año se convierta en “caballero inglés”

Una familia londinense busca un tutor que forme al niño en cultura, intelecto y modales británicos de élite

Por María Rodríguez

Imagen recurso de un niño
Imagen recurso de un niño elegante (Freepik)

Una familia adinerada del norte de Londres ha publicado una oferta de trabajo muy inusual: busca un profesor cultural para su hijo de un año, dispuesto a trabajar 35 horas semanales por un salario anual de unos 207.000 euros (equivalentes a las 180.000 libras ofrecidas).

Eso sí, como el salario, las exigencias son elevadas: el candidato ideal debe ser una persona con buena formación, educada, discreta y empática, preferiblemente graduada de una institución prestigiosa del Reino Unido. También debe tener experiencia trabajando con familias reales, embajadas o residencias privadas, así como una formación en primeros auxilios pediátricos, como informa el medio Libertatea.

En esta candidatura, al nivel de una película de época británica, dejan claro que no buscan una niñera: “No se considerarán las solicitudes de niñeras, la familia ya tiene cubierto este aspecto del cuidado del niño. El puesto requiere un especialista en educación infantil temprana (clasificado aquí como tutor, por falta de una palabra mejor) dedicado a crear un entorno típicamente inglés y culturalmente enriquecedor. El objetivo es fomentar la curiosidad y el desarrollo intelectual tempranos mediante actividades y experiencias cuidadosamente diseñadas y apropiadas para cada edad”, explica el anuncio publicado en Tutors International.

“Sumergirse en los valores, la cultura y las sutilezas británicas”

Como explica el anuncio, el papel del tutor será formar al niño en el “espíritu británico” antes de que entren “influencias externas”. La familia busca un “modelado cultural” educativo que centre su trabajo en transmitir la curiosidad intelectual, las experiencias sensoriales y las actividades apropiadas para su edad, en lugar de lecciones formales. Aunque, eso sí, su vocabulario debe ser impecable: “El tutor ideal será una persona con una buena formación, un vocabulario amplio y un dominio de la pronunciación”, solicita la familia.

El tutor deberá introducir al niño en actividades que incluyan música, juegos sensoriales y actividades de imitación del habla: “Museos, galerías de arte y visitas al teatro podrían incorporarse a su educación, convirtiendo el aprendizaje en una consecuencia de las enriquecedoras actividades de un día. Además, debe estar expuesto a una amplia gama de experiencias típicamente británicas para ayudarle a perfeccionar sus hábitos, perspectivas, gustos y preferencias deportivas”.

La familia explica que “vive en Londres” y que “no hay razón para que no pueda aprender conocimientos adecuados para su edad sobre críquet, tenis, rugby y otros deportes como la equitación (incluido el polo) y el remo”.

Los idiomas: otro punto esencial

Aunque sostienen que no hace falta que el tutor hable otros idiomas, ya que el niño tiene otras vías para aprender, sí lo valorarán a la hora de elegir al candidato ideal: “No se espera que el tutor hable otros idiomas aparte del inglés, pero podría ser útil comprender el lenguaje en general y su adquisición en particular. Si bien un segundo idioma se valorará positivamente, dado el número de idiomas que ya está aprendiendo”, comenta el anuncio.

El nuevo ranking de multimillonarios destaca a los empresarios que lideran la economía global, con fortunas que reflejan la evolución de la tecnología, el comercio digital y el lujo (Podcast generado con IA)

Las condiciones laborales

El trabajo será de 10 a 15, 5 horas diarias, con tiempo adicional para la preparación. Aunque, a medida que el niño crezca, el horario se ampliará para permitir realizar actividades más complejas y excursiones más largas.

El sueldo es de 270.000 euros, y se estiman que se trabajarán unas 35 horas semanales. No se cederá un vehículo, por lo que el coche tiene que ser propio, y tampoco alojamiento en la casa familiar. Además, se tendrán cuatro semanas al año de vacaciones, ampliables.

La fecha límite de solicitud es el 16 de noviembre de 2025, esperando que el 1 de diciembre inicien las funciones del educador e influencia cultural británico.

