Marcos Sacristán, fisioterapeuta: “Tener unos muslos débiles aumenta tus posibilidades de morir”

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la fuerza de las piernas puede ser una cuestión de vida o muerte. O al menos, eso es lo que afirma Marcos Sacristán, fisioterapeuta, a través de su cuenta de TikTok. En sus recientes declaraciones, el especialista ha subrayado el papel fundamental que desempeña la musculatura de los muslos, en particular los cuádriceps, en la autonomía y la supervivencia de las personas mayores o con movilidad reducida.

“Tener unos muslos débiles aumenta tus posibilidades de morir”, advierte el experto sin rodeos. Según explica, la pérdida de fuerza en las piernas es uno de los primeros signos del deterioro físico asociado al envejecimiento o a los periodos prolongados de encamamiento. “Cuando alguien se encama por mucho tiempo, lo primero que pierde es la fuerza de sus piernas y lo primero que deja de hacer es levantarse solo”, señala.

Sacristán describe este proceso como un círculo vicioso que puede tener consecuencias fatales: “Y, cuando ya no puedes levantarte, necesitas ayuda para todo. Y en ese punto aumentan exponencialmente las posibilidades de morir porque entramos en un círculo vicioso: menos fuerza, menos actividad; menos actividad, menos fuerza”.

Para dotar su argumento de credibilidad, fundamenta sus afirmaciones en estudios científicos que han vinculado directamente la potencia del cuádriceps con la longevidad. “No es que lo diga yo, este estudio demostró que la fuerza de tus cuádriceps predice tu supervivencia”, explica, haciendo referencia a investigaciones que relacionan la debilidad muscular con un mayor riesgo de mortalidad, especialmente entre las personas mayores.

“No se trata de estética, sino de supervivencia”

(Freepik)

Por otro lado, recalca que no se trata de tener un cuerpo atlético o de correr maratones, sino de mantener la funcionalidad básica que permite a una persona levantarse, caminar o realizar tareas cotidianas sin ayuda. “Por eso unos cuádriceps fuertes no son para hacer maratones, sino para alejarte de la muerte”, afirma con contundencia.

Para Sacristán, el fortalecimiento de las piernas no debería ser una preocupación exclusiva de deportistas o jóvenes, sino una prioridad de salud pública. “El movimiento es vida”, resume. En este sentido, ofrece un sencillo ejercicio que cualquiera puede realizar incluso desde la cama para empezar a recuperar fuerza en las piernas.

“Si tienes una persona encamada o eres de los que no se levantan ni para ir al baño, haz esto”, propone. El fisioterapeuta explica el procedimiento paso a paso: “Tumbado boca arriba, coge un cojín, dóblalo por la mitad y mételo por debajo de la rodilla. Dobla la pierna contraria, aplasta el cojín con la pierna derecha al máximo, eleva el talón y lleva la punta del pie hacia ti durante cinco segundos sintiendo la contracción en el cuádriceps”. Este ejercicio, asegura, puede marcar la diferencia entre mantener la autonomía o perderla progresivamente.

El sedentarismo y el envejecimiento poblacional son cada vez más preocupantes. Por ello, fisioterapeuta invita a la sociedad a replantear su relación con el movimiento y la fuerza muscular. “No se trata de estética, sino de supervivencia”, resume. El consenso es claro: mantener la fuerza en las piernas no es solo una cuestión de bienestar físico, sino un indicador directo de salud y esperanza de vida.