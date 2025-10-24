La princesa Leonor sorprende con un vestido low cost en los Premios Princesa de Asturias: su traje de H&M ligeramente modificado

La Reina Letizia a su llegada al Teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025', a 24 de octubre de 2025, en Oviedo, Asturias (España). (José Ramón Hernando / Europa Press)

La princesa Leonor, vive su gran día este 24 de octubre. Oviedo ha vuelto a ser el epicentro de las miradas con motivo de la celebración de la 45ª edición de los Premios Princesa de Asturias. La ceremonia, que ha tenido lugar en el Teatro Campoamor, ha reunido a los reyes Felipe y Letizia, sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y la reina Sofía, quienes han sido los grandes protagonistas de la alfombra azul.

Esta edición es histórica, ya que por primera vez la princesa de Asturias asumirá la responsabilidad de elogiar a los galardonados, clausurar la ceremonia y abrir simbólicamente las puertas a los Premios del próximo año, tareas que hasta ahora llevaba Felipe VI.

Consciente de que era la gran protagonista del evento, la princesa de Asturias se ha esforzado en su estilismo. Al contrario que en su última aparición pública, durante la fiesta del Día de la Hispanidad, en la que lució el uniforme militar, en esta ocasión Leonor ha optado por un vestido.

La Infanta Sofía y la Princesa Leonor, a su llegada al Teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025'. (José Ramón Hernando / Europa Press)

Eso sí, no era lo que se esperaba y es que en esta ocasión la princesa ha optado por la sencillez. La heredera al trono ha optado por un vestido de corte midi en color morado oscuro, casi negro, muy acorde a la estación del año y confeccionado en tejido brocado.

Se trata de una pieza con dibujos florales, escote cerrado en forma de caja, manga corta ligeramente abullonada y falda con movimiento.

Lo más llamativo de esta pieza es que se trata de un vestido de la firma sueca H&M, por lo que se puede decir que es una pieza low cost. Eso sí, los sastres del Palacio de la Zarzuela lo han modificado ligeramente para adaptarlo al justo de la princesa. En esta ocasión, han cambiado la forma de las mangas y han añadido unos botones de color negro tipo joya.

La reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía a su llegada a los Premios Princesa de Asturias 2025. (Europa Press)

De origen, este vestido costaba 70 euros, pero se puede encontrar en estos momentos por menos de 50 euros.

Para el peina Leonor ha optado por la naturalidad, dejándose la melena suelta y ligeramente ondulada, contrastando su rubio con el vestido oscuro. En el maquillaje también ha sido discreta, añadiendo profundidad a su mirada con máscara. Como zapatos ha optado por unos de tacón bajo, muy parecidos a los que llevaba su madre, y unos pendientes de piedras a tono con el vestido de H&M.

Con esta elección la hija mayor de Felipe VI ha demostrado que tiene un estilo cada vez más definido, influenciado por el propio gusto de su madre, a quien suele cogerle algunas prendas o joyas prestadas.

La familia real preside el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias el jueves 23 de octubre de 2025. (Europa Press)

Con la ceremonia concluida, la princesa Leonor, que celebrará su 20º cumpleaños el próximo 31 de octubre, regresará a San Javier (Murcia) para proseguir con su formación en el Ejército del Aire y del Espacio. Mientras tanto, la infanta Sofía retornará a Lisboa, donde lleva varias semanas cursando la carrera de Relaciones Internacionales en el Forward College.