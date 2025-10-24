Los looks de las invitadas a los Premios Princesa de Asturias 2025: desde el vestido rojo Serena Williams al espectacular look floral de Paloma Rocasolano

Serena Williams, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, a su llegada al Teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025'. (José Ramón Hernando / Europa Press)

Oviedo se ha vestido de largo para recibir la nueva edición de los Premios Princesa de Asturias, que se celebra en este viernes, 24 de octubre, es la capital asturiana. Si bien la guinda del pastel la ponen, como cada año, los reyes Felipe y Letizia, sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía, otro de los atractivos de estos galardones es el desfile de rostros conocidos.

Todos aquellos que se han acercado a los alrededores del Teatro Campoamor han podido ver desfilar por su alfombra azul a rostros conocidos del mundo de la cultura, la ciencia y las artes, entre los que estaban los galardonados. También a otras personalidades como Paloma Rocasolano, madre de la reina, quien ya es una imprescindible de esta cita.

Cristina Garmendia

Cristina Garmendia a su llegada al Teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025'. (José Ramón Hernando / Europa Press)

La exministra y actual presidenta de Mediaset España ha brillado con un look en tonos blancos que conjugaba elegancia clásica y modernidad. Ha optado por unos pantalones de corte recto y depurado, combinados con una blusa fluida con mangas de volantes, que aportaban un aire ligero y femenino.

Para completar el conjunto, ha añadido un abrigo en blanco roto con bordados geométricos, una prenda que aportaba textura y sofisticación, convirtiéndose en el elemento clave que elevaba todo el estilismo.

Esther Alcocer Koplowitz

Esther Alcocer Koplowitz a su llegada al Teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025'. (José Ramón Hernando / Europa Press)

Fiel a su estilo sofisticado y minimalista, la empresaria ha apostado por un impecable total look en blanco que realzaba su figura y proyectaba una elegancia natural. El conjunto estaba formado por un dos piezas muy favorecedor: en la parte superior, un top con escote Bardot confeccionado a partir de una pieza envolvente que aportaba volumen en los hombros y se ajustaba a la cintura con un cinturón del mismo tejido, definiendo sutilmente la silueta.

Como parte inferior, ha lucido unos pantalones sastre de corte flare, fluidos, que al caminar dejaban entrever unas plataformas doradas, un detalle que añadía un toque de brillo y modernidad al estilismo.

Sandra Gago junto a Feliciano López

Feliciano López y Sandra Gago a su llegada al Teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025'. (José Ramón Hernando / Europa Press)

La llegada de la pareja también se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la alfombra azul. Para la ocasión, la modelo ha acaparado todas las miradas con un sofisticado vestido de raya diplomática en azul marino, de corte palabra de honor y silueta entallada, una elección que combinaba la elegancia más clásica con un guiño contemporáneo. Sobre los hombros, ha llevado una blazer a juego, que aportaba un aire de traje sastre reinventado y reforzaba la sofisticación del look.

En cuanto a los complementos, Sandra ha apostado por la sobriedad: zapatos de tacón destalonados en negro y bolso de mano de piel a juego.

La reina Sofía en los Premios Princesa de Asturias

La reina Sofía en la entrega de Premios Princesa de Asturias 2025. EFE

Serena Williams

Serena Williams, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, a su llegada al Teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025'. José Ramón Hernando / Europa Press

Una de las primeras en llegar ha sido Serena Williams, ganadora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes. La tenista ha llegado enfundada en un favorecedor vestido rojo de corte asimétrico que dejaba a la vista uno de sus hombros.

La pieza contaba además con un fruncido en la cadera derecha que aportaba movimiento al conjunto. Lo ha conjugado con unos altísimos zapatos de tacón rojo.

Paloma Rocasolano

Paoma Rocasolano a su llegada al Teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025'. José Ramón Hernando / Europa Press

La madre de la reina Letizia ha optado por un vestido floral firmado por DKNY. Es de mangas abullonadas, con la falda por debajo de la rodilla y un original movimiento en la falda. Además, cuenta con un lazo en la zona de la cintura. Lo ha conjugado con un clutch rosa bebé a tono con las flores del diseño.

Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas

Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas a su llegada al Teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025'. José Ramón Hernando / Europa Press

Los periodistas no se han perdido la cita. Mientras que Juan Ramón ha sido conservador, con un traje negro y camisa azul oscuro, su esposa ha optado por un llamativo vestido en lila.