Premios Princesa de Asturias, en directo: la ceremonia de entrega, los galardonados y la última hora del evento

El mundo de la cultura y el conocimiento se reúne, un año más, en Oviedo para celebrar la 44.ª edición de los Premios Princesa de Asturias. El Teatro Campoamor acogerá este viernes 24 de octubre a partir de las 18:30 horas una nueva edición con la presencia de los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía, así como los galardonados y distintas personalidades. Además de los reconocimientos a los premiados, entre los que se encuentra Eduardo Mendoza, Serena Williams y Byung-Chul Han, uno de los momentos institucionales más esperados es el discurso de la princesa de Asturias.
La ceremonia será retransmitida en directo a través de la radiotelevisión autonómica asturiana, La 1 de Televisión Española, Canal 24 Horas y la plataforma RTVE Play, que ofrecerá además una cobertura especial con entrevistas y contenidos adicionales.
Los galardonados con los Premios Princesa de Asturias han dado comienzo a la jornada este mediodía con una audiencia con la Casa Real. Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han recibido a los siete premiados en el Hotel de la Reconquista, en Oviedo. En el acto, también han estado presentes los presidentes de los jurados y los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias, entre los que se encuentra Alicia Koplowitz.
Esta mañana, los Reyes, Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han recibido a los estudiantes obsequiados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo en el Hotel de la Reconquista. Durante el encuentro, en el que han participado medio centenar de graduados, la Casa Real también se ha reunido con los distinguidos con las Medallas de Asturias 2025 y los reconocidos como Hijo Predilecto e Hijos Adoptivos 2025.
La Familia Real española ha iniciado los actos con motivo de los Premios Princesa de Asturias con una presencia destacada en el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias, celebrado el jueves 23 de octubre en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. La cita, organizada por la Fundación Princesa de Asturias en colaboración con la Fundación CajAstur, ha congregado a autoridades y numerosos asistentes, consolidándose como un referente cultural dentro del programa institucional que antecede a la entrega de los galardones.
Este viernes 24 de octubre de 2025, Oviedo volverá a convertirse en el centro de la cultura y el conocimiento. El Teatro Campoamor se vestirá de gala para acoger la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, un evento que cada año reconoce la excelencia, la creatividad y el compromiso de figuras e instituciones de todo el mundo.