España

Premios Princesa de Asturias, en directo: la ceremonia de entrega, los galardonados y la última hora del evento

La ceremonia de entrega de los galardones empezará a las 18:30 horas en el Teatro Campoamor de Oviedo

Por Carolina Viciano

Guardar
La Casa Real española y
La Casa Real española y los galardonados de la 45ª edición de los Premios Princesa de Asturias en la audiencia previa a la entrega de los galardones

El mundo de la cultura y el conocimiento se reúne, un año más, en Oviedo para celebrar la 44.ª edición de los Premios Princesa de Asturias. El Teatro Campoamor acogerá este viernes 24 de octubre a partir de las 18:30 horas una nueva edición con la presencia de los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía, así como los galardonados y distintas personalidades. Además de los reconocimientos a los premiados, entre los que se encuentra Eduardo Mendoza, Serena Williams y Byung-Chul Han, uno de los momentos institucionales más esperados es el discurso de la princesa de Asturias.

La ceremonia será retransmitida en directo a través de la radiotelevisión autonómica asturiana, La 1 de Televisión Española, Canal 24 Horas y la plataforma RTVE Play, que ofrecerá además una cobertura especial con entrevistas y contenidos adicionales.

14:38 hsHoy

Los galardonados con los Premios Princesa de Asturias en audiencia con la Casa Real

Los galardonados con los Premios Princesa de Asturias han dado comienzo a la jornada este mediodía con una audiencia con la Casa Real. Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han recibido a los siete premiados en el Hotel de la Reconquista, en Oviedo. En el acto, también han estado presentes los presidentes de los jurados y los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias, entre los que se encuentra Alicia Koplowitz.

14:33 hsHoy

La Casa Real recibe a los ganadores de los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo

Esta mañana, los Reyes, Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han recibido a los estudiantes obsequiados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo en el Hotel de la Reconquista. Durante el encuentro, en el que han participado medio centenar de graduados, la Casa Real también se ha reunido con los distinguidos con las Medallas de Asturias 2025 y los reconocidos como Hijo Predilecto e Hijos Adoptivos 2025.

13:30 hsHoy

Lo que no se vio en la audiencia previa a los Premios Princesa de Asturias 2025: el gesto de Felipe VI, una gran ausencia y una curiosa anécdota

La familia real se encuentra en Oviedo para celebrar la XLV edición de los Premios Princesa de Asturias

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

El rey Felipe VI, la
El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante la recepción de los Premiados Princesa de Asturias 2025 en el Hotel de la Reconquista, a 24 de octubre de 2025, en Oviedo (España). (Raúl Terrel / Europa Press)

La Familia Real española ha iniciado los actos con motivo de los Premios Princesa de Asturias con una presencia destacada en el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias, celebrado el jueves 23 de octubre en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. La cita, organizada por la Fundación Princesa de Asturias en colaboración con la Fundación CajAstur, ha congregado a autoridades y numerosos asistentes, consolidándose como un referente cultural dentro del programa institucional que antecede a la entrega de los galardones.

Leer la nota completa
13:30 hsHoy

Premios Princesa de Asturias 2025: a qué hora empiezan y dónde ver la gala en directo

El Teatro Campoamor celebrará este viernes 24 de octubre una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias

Por Clara Barceló

Los reyes Felipe VI
Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados de la princesa Leonor y de la infanta Sofía EFE/ Ballesteros

Este viernes 24 de octubre de 2025, Oviedo volverá a convertirse en el centro de la cultura y el conocimiento. El Teatro Campoamor se vestirá de gala para acoger la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, un evento que cada año reconoce la excelencia, la creatividad y el compromiso de figuras e instituciones de todo el mundo.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Premios Princesa de AsturiasPrincesa LeonorReina LetiziaFelipe VICasa Real EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas noticias

Albóndigas de calabaza y queso ricotta al horno: una alternativa vegetariana y saludable perfecta para el otoño

El dulzor de la calabaza y la cremosidad del queso ricotta se mezclan dando lugar a esta delicia que es un perfecto sustituto de las albóndigas de carne

Albóndigas de calabaza y queso

“Si estás todo el día pendiente de tu dolor de espalda, lo estás empeorando”: un fisioterapeuta advierte de los peligros de la preocupación excesiva

Marcos Sacristán, fisioterapeuta y creador de contenido, sostiene que la clave para eliminar el dolor de espalda es la calma

“Si estás todo el día

Madrid estrena la nueva ‘tasa de basuras’: cuánto tendrás que pagar según tu barrio y si eres dueño o inquilino

Más de 1,7 millones de inmuebles de la capital afrontan el impuesto de residuos, con cuotas que varían desde los 45 euros de media a los 574

Madrid estrena la nueva ‘tasa

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

El partido tendrá lugar este sábado a las 16:15 hora local en la cancha del RCDE Stadium

Previa de LaLiga: Espanyol vs

Francisco de la Fuente, exdirector de seguridad del Museo Thyssen, sobre el robo en el Louvre: “Siete minutos es una eternidad. Da tiempo a detenerlos”

El actual técnico superior en el Ministerio de la Presidencia ha concedido una entrevista en RAC1 para hablar sobre lo ocurrido en París el pasado domingo

Francisco de la Fuente, exdirector

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hoy tu sueño es real:

Hoy tu sueño es real: los castings de 5 jovencitas que querían ser estrellas del pop y lo lograron con Bandana

Facebook e Instagram bajo presión: la UE denuncia fallas en sus mecanismos para reportar contenido ilegal

Cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 26 de octubre, el día de las elecciones legislativas 2025

Melisa Zulberti rompe los moldes con ‘Sobrecarga’, la nueva apuesta disruptiva del Teatro Colón

Francisco de la Fuente, exdirector de seguridad del Museo Thyssen, sobre el robo en el Louvre: “Siete minutos es una eternidad. Da tiempo a detenerlos”

INFOBAE AMÉRICA

El sindicato venezolano de prensa

El sindicato venezolano de prensa confirmó el traslado del periodista Yorbin García a una cárcel

María Corina Machado le agradeció a Canadá por apoyar la “búsqueda de la libertad” en Venezuela

Francisco de la Fuente, exdirector de seguridad del Museo Thyssen, sobre el robo en el Louvre: “Siete minutos es una eternidad. Da tiempo a detenerlos”

Los hijos de Britney Spears han vuelto a cortar contacto con ella, afirma Kevin Federline: “Vieron cosas impactantes y están aterrados”

“Las leyendas nunca se olvidan de dónde vienen”: ‘Canelo’ Álvarez impulsa campaña solidaria en 50 instituciones deportivas mexicanas

DEPORTES

Franco Colapinto iniciará su actividad

Franco Colapinto iniciará su actividad en el Gran Premio de México con una práctica con muchos cambios: hora, TV y todo lo que hay que saber

River Plate buscará la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia: hora, TV y formaciones

Los siete juegos de la NBA que investiga el FBI por apuestas ilegales de los jugadores

En medio del escándalo, otro partido increíble en la NBA: los 50 puntos que no alcanzaron para derrotar a Curry

El Ruso Zielinski explotó en conferencia tras la eliminación de Belgrano en Copa Argentina: “Hay árbitros que se hacen bien los tontos”