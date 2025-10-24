Premios Princesa de Asturias, en directo: la ceremonia de entrega, los galardonados y la última hora del evento

La Casa Real española y los galardonados de la 45ª edición de los Premios Princesa de Asturias en la audiencia previa a la entrega de los galardones

El mundo de la cultura y el conocimiento se reúne, un año más, en Oviedo para celebrar la 44.ª edición de los Premios Princesa de Asturias. El Teatro Campoamor acogerá este viernes 24 de octubre a partir de las 18:30 horas una nueva edición con la presencia de los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía, así como los galardonados y distintas personalidades. Además de los reconocimientos a los premiados, entre los que se encuentra Eduardo Mendoza, Serena Williams y Byung-Chul Han, uno de los momentos institucionales más esperados es el discurso de la princesa de Asturias.

La ceremonia será retransmitida en directo a través de la radiotelevisión autonómica asturiana, La 1 de Televisión Española, Canal 24 Horas y la plataforma RTVE Play, que ofrecerá además una cobertura especial con entrevistas y contenidos adicionales.