José Abellán, cardiólogo: “Un chorrito de leche no anula los beneficios del café”

El café es la segunda bebida más consumida en todo el mundo (Montaje Infobae / Europapress / @doctorabellán)

Para muchos, es sagrado. El café se ha consagrado como la bebida con la que empezar las mañanas para encarar la jornada con energía, así como la excusa perfecta para quedar con los amigos por las tardes. Más que un alimento, se ha convertido en todo un ritual.

Sobre el café se ha escrito y se ha investigado hasta la saciedad, especialmente en los últimos años. Sus beneficios para la salud son múltiples si su ingesta es moderada. Sin embargo, hay quienes dudan a la hora de tomarlo, pues en materia de salud puede variar si este se bebe solo o con leche.

El doctor José Abellán es cardiólogo y a través de sus redes sociales ha aclarado cuál es la mejor forma de tomar el café. Para ello, recuerda que el café no es solo cafeína: “Tomas también antioxidantes, compuestos fenólicos y minerales, entre otras cosas". De esta manera, "la leche puede influir en cómo absorbes esto".

Estudios previos han observado que la leche no influye en sí misma en la absorción del ácido cafeico y la cafeína, pero "un chorrito de leche ya disminuye mucho la absorción de antioxidantes y de fenoles“. Por otra parte, ”si tomas leche con un chorrito de café, los beneficios del café se pueden anular hasta en un 95 %“.

El doctor Abellán recuerda que “en la mayoría de estudios en los que se ve que las personas que beben café tienen menos riesgo de enfermedad cardiovascular y más esperanza de vida, están hechos con café del que no tomamos aquí, filtrado y sin aditivos”. Así, el cardiólogo lo asimila a “infusiones de café”.

Por otro lado, no hay dudas de que el abuso de azúcares y las grasas saturadas, como las presentes en los lácteos enteros, aumentan el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

¿Mejor café solo o con leche?

Una vez analizada la evidencia científica disponible, el doctor Abellán considera que el café con leche sigue siendo tan saludable como tomarlo solo: “Un chorrito de leche pequeño no anula los beneficios del café“. No obstante, el abuso de las grasas saturadas sí que podrían resentir la salud a largo plazo.

El vídeo del cardiólogo concluye abogando por el disfrute del café al mismo tiempo que se vela por la salud: “Si lo disfrutas, pues añádele un chorrito pequeño de leche al café o usa alternativas vegetales. Huye del azúcar y sobre todo, disfruta del café“.

Daniel López Rosetti - El Café

Beber café para vivir 100 años

El consumo habitual de café se ha relacionado con una reducción en el riesgo de mortalidad y de desarrollar diversas enfermedades, según una revisión que analiza múltiples estudios de cohorte y metaanálisis recientes publicada en la revista Nutrients. Entre los hallazgos más destacados, se observa que beber al menos dos tazas de café al día se vincula con un 10–15% menor riesgo de mortalidad general, mientras que el consumo óptimo parece situarse en torno a tres a cinco tazas diarias, donde se registra la mayor disminución del riesgo de muerte por cualquier causa.

La revisión señala que tanto el café descafeinado como el que contiene cafeína pueden contribuir a esta reducción de la mortalidad, extendiéndose el beneficio a todos los tipos de café. En cuanto a la salud cardiovascular, la ingesta de tres a cinco tazas diarias se asocia con una disminución aproximada del 15% en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Además, la evidencia disponible indica que el café no incrementa el riesgo de cáncer y podría incluso reducir la probabilidad de desarrollar ciertos tipos, como el cáncer de endometrio.