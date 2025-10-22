Isabel Preysler deslumbra en la presentación de sus memorias con un traje con mensaje

Isabel Preysler posa durante la presentación de sus memorias 'Mi verdadera historia'. (José Oliva / Europa Press)

Este miércoles 22 de octubre, Isabel Preysler ha presentado en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid su esperada autobiografía, Mi verdadera historia, una obra en la que repasa su vida personal y momentos clave de la historia reciente de España. Un evento que, más allá del plano literario, se ha convertido en una verdadera lección de estilo, especialmente al protagonizar un gesto cargado de simbolismo al lucir un traje de Giorgio Armani en tono gris hielo, un claro mensaje de homenaje al legendario diseñador italiano, fallecido recientemente.

Isabel llegó acompañada de su hija Tamara Falcó en una aparición conjunta que combinó complicidad familiar y sintonía. Ambas eligieron trajes de chaqueta y pantalón, una apuesta estilística cada vez más recurrente en eventos públicos de alto perfil, pero cada una lo interpretó desde su propio lenguaje. Mientras Tamara optó por un diseño burdeos con tintes orientales de Pedro del Hierro, Isabel eligió un tres piezas en clave minimalista: chaqueta, top y pantalón de silueta fluida, sin estridencias ni excesos.

El color también habla. El tono “hielo”, una mezcla sutil de blanco con matices azulados, no solo aporta luminosidad y serenidad al conjunto, sino que está cargado de significados. Según la psicología del color, este tipo de tonos transmite paz, equilibrio y confianza, cualidades que Isabel parece querer reflejar en esta etapa en la que decide compartir su historia personal con el público. Además, su estilismo mantiene una coherencia total: ni el bolso de piel trenzada ni los zapatos, ambos del mismo color, rompen la armonía del look. Incluso los pendientes de brillantes parecen pensados para reforzar esa imagen de sobria elegancia.

Como ya es habitual, detrás de esta elección estilística está la mano de Cristina Reyes, su estilista de confianza, quien ha vuelto a firmar un look impecable y perfectamente orquestado. La sobriedad no es sinónimo de ausencia de intención. De hecho, en Isabel Preysler, es todo lo contrario, es un ejercicio de precisión. La suya es una estrategia estética basada en la neutralidad, en no competir con el mensaje del libro, sino acompañarlo con una imagen coherente y sofisticada.

A su lado, Tamara Falcó encarna una elegancia más contemporánea. Con su propio traje en burdeos oscuro, escote en pico y complementos dorados minimalistas, la marquesa de Griñón logró aportar un aire más cálido y juvenil al evento. El contraste de colores entre madre e hija también parece calculado: mientras Isabel proyecta serenidad, Tamara añade intensidad. Una dualidad que refuerza su vínculo y también sus diferencias generacionales.

Curiosamente, el look de ambas conectaba a la perfección con la portada del libro, lo que sugiere que la sintonía visual no fue una coincidencia. Más bien, una muestra de cómo madre e hija entienden la moda como una herramienta de comunicación.

La publicación de sus memorias coincide con un momento de serenidad personal. Rodeada de sus hijos y nietos, asegura que necesitaba cerrar etapas y aclarar aspectos de su vida sobre los que se ha escrito demasiado y, según ella, de manera poco precisa. “Se ha escrito muchísimo sobre mí, incluso libros, pero ninguno contaba la verdad, no podría decir que sean acer­tados o correctos. Unos con más mala idea y otros con menos, entonces pensé que ya era hora de que supiesen la ver­dad. Durante años me pareció pronto, pero ahora siento serenidad y paz, rodeada de mis nietos, y pensé que era el momento adecuado”, señala.