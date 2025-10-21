España

Procedente el despido de un sindicalista que incitó a los trabajadores a incumplir sus obligaciones durante la huelga de basuras de A Coruña en 2024

Según el fallo, el comportamiento del entonces presidente del comité excedió los límites del ejercicio de la libertad sindical, convirtiéndose en una forma de desobediencia

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Una operaria del servicio de
Una operaria del servicio de limpieza del ayuntamiento limpia los restos de los contenedores quemados en la Avenida de Navarra de A Coruña, durante la huelga de basuras de 2024 (EFE/ Moncho Fuentes)

El magistrado del Juzgado de lo Social número 4 de A Coruña ha declarado procedente el despido del representante legal de los trabajadores, miembro del comité de huelga y directivo del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), Miguel Ángel Sánchez, que convocó una huelga el 12 de junio de 2024 y está investigado por, supuestamente, montar una trama de cobro de mordidas a empleados de concesionarias municipales en el servicio de recogida y en el de limpieza viaria.

Sánchez llevaba casi tres décadas vinculado a la empresa, donde comenzó en 1996 y alcanzó la categoría de inspector. Su papel como representante sindical lo situó en el centro de las negociaciones con la dirección y el Ayuntamiento, especialmente tras la convocatoria de huelgas en el verano de 2024, cuando el comité de empresa denunció supuestas presiones, sanciones arbitrarias y deficiencias en las condiciones laborales.

“Estamos dispuestos a asumir estas sanciones y las que vengan”

El núcleo del conflicto giró en torno a la acusación de la empresa de que Sánchez habría incitado a la plantilla a incumplir sus obligaciones laborales, en particular durante una asamblea nocturna del 6 de julio de 2024, donde, según la carta de despido, instruyó a los trabajadores a no vaciar los contenedores y limitarse a recoger las bolsas depositadas fuera de ellos.

La empresa sostuvo que el dirigente sindical manifestó: “Os van a sancionar por desobedecer la orden directa del capataz, pero estamos dispuestos a asumir estas sanciones y las que vengan”, y que, además, alentó a la plantilla a fichar exactamente a las 00:00 horas para ralentizar el inicio del servicio.

En la carta de despido, la compañía calificó estas conductas como “faltas muy graves” amparadas en el convenio colectivo del sector, y consideró que el trabajador había vulnerado la buena fe contractual y abusado de su posición de liderazgo dentro del comité de empresa.

La defensa del sindicalista negó la autoría de los mensajes y sostuvo que las decisiones se tomaron de manera asamblearia, en el marco de la huelga y con el aval del comité de empresa. Alegó que el despido constituía una represalia por su actividad sindical y por las múltiples denuncias y reclamaciones presentadas ante la empresa y la Inspección de Trabajo, invocando la vulneración de derechos fundamentales como la libertad sindical, el derecho de huelga y la garantía de indemnidad. Solicitó la nulidad del despido, la inmediata readmisión y una indemnización de 60.008 euros por daños a derechos fundamentales.

La organización STL se sumó como coadyuvante, reforzando la tesis de que la decisión empresarial formaba parte de una estrategia de hostigamiento contra los delegados sindicales más activos.

“Incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones laborales”

Durante el proceso judicial, ambas partes expusieron una amplia batería de pruebas, incluyendo grabaciones de reuniones, comunicaciones internas, y declaraciones de testigos. La empresa llegó a aportar una tabla de rendimiento en la recogida de residuos para demostrar que las órdenes de Sánchez habían tenido un impacto directo en el servicio prestado, reduciendo las toneladas recogidas durante los días posteriores a la asamblea.

El sindicato, en cambio, argumentó que se trataba de un conflicto colectivo enmarcado en una negociación tensa y que la actuación del comité respondía a decisiones adoptadas democráticamente por la plantilla.

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

En su resolución, el juez desestima íntegramente la demanda interpuesta por el trabajador y por el sindicato que lo respaldaba, concluyendo que su acciones “constituyeron un incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones laborales”. La sentencia considera acreditado que el sindicalista incitó a los trabajadores a incumplir las órdenes de la empresa, alterando el normal desarrollo del servicio de recogida de residuos en A Coruña.

Según el fallo, el comportamiento del entonces presidente del comité excedió los límites del ejercicio de la libertad sindical, convirtiéndose en una forma de desobediencia que perjudicó el servicio público y la organización de la empresa.

El magistrado rechaza que existiera persecución sindical o vulneración de derechos fundamentales, tal como sostenía la defensa del trabajador. A su juicio, la sanción de despido se ajustó a la legalidad y se impuso tras un expediente disciplinario correctamente tramitado, en el que se dio audiencia tanto al comité de empresa como a la delegada sindical. Además, el fallo subraya que las expresiones y actuaciones del dirigente, especialmente durante la asamblea del 6 de julio de 2024, traspasaron los márgenes de la crítica sindical y se tradujeron en un llamamiento a incumplir las funciones básicas del servicio.

De esta forma, el juzgado absuelve a PreZero de todas las pretensiones de condena planteadas por el demandante y valida la extinción de su contrato. La sentencia supone un respaldo jurídico a la actuación disciplinaria de la empresa, que justificó la medida por la reiteración de conductas de indisciplina, acusaciones infundadas a mandos intermedios y desobediencia a las normas internas de seguridad y organización.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasSindicatosGaliciaA CoruñaDespidoDespido DisciplinarioTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Toni Musalaev, abogado especializado en extranjería: “Antes de renovar tu permiso de residencia comprueba si estás al corriente del pago de tus obligaciones”

El letrado advierte que una deuda con la Agencia Tributaria puede impedir la renovación del permiso de residencia y recomienda comprobar el estado fiscal antes de iniciar el trámite

Toni Musalaev, abogado especializado en

Adiós al escurridor de platos de encimera: esta es la nueva tendencia que es más ordenada e higiénica

El escurreplatos de pared se impone como alternativa para liberar espacio en la cocina, facilitar la limpieza y mantener el orden sin ocupar la encimera

Adiós al escurridor de platos

Si ves este insecto en tu jardín, no lo ahuyentes: estos son sus beneficios que tiene para la vida de tus plantas

Este insecto puede ayudar a la nutrición, el desarrollo de las plantas y la polinización

Si ves este insecto en

Situación actual de los embalses en España HOY 21 de octubre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Situación actual de los embalses

Cambio de euro a dólar hoy 21 de octubre: cómo está la cotización y previsiones

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Cambio de euro a dólar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Seguridad Social renueva los

La Seguridad Social renueva los reconocimientos médicos de sus empleados públicos con Quirón: revisión ginecológica por 130 euros

25 años de la primera exhumación científica de un represaliado de la dictadura franquista: así impulso un nieto la recuperación de su abuelo

Aldama afirma haber entregado 20.000 euros en efectivo a Ábalos y denuncia una red de comisiones millonarias y fondos ocultos: “Pedro Sánchez era consciente de todo porque quería enterarse de todo”

La Justicia da la razón a los vecinos y anula los planes de aparcamientos en los alrededores del Bernabéu

Un pintor de coches con depresión y que sufrió un infarto en 2023 no consigue la incapacidad permanente absoluta

ECONOMÍA

Cambio de euro a dólar

Cambio de euro a dólar hoy 21 de octubre: cómo está la cotización y previsiones

Autónomos y asalariados, dos realidades opuestas: los primeros ganan menos pero trabajan 7 horas más a la semana, y el 80% cotiza la base mínima

El precio de la vivienda sube en siete años un 42% más que los salarios de los jóvenes

En Madrid y Baleares ya no hay pisos en alquiler por debajo de 700 € al mes y en Extremadura el 56% no llega a ese precio

Loterías de Catalunya: resultados ganadores de la 6/49 este 20 del octubre

DEPORTES

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español