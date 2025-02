¿Víctimas o llorones? La guerra del Real Madrid contra los árbitros se intensifica: denuncia “manipulación y adulteración”

Ancelotti observa a Bellingham salir del césped expulsado. (Vincent West/Reuters)

La relación del Real Madrid con el arbitraje está lejos de mejorar. El club blanco acumula esta temporada varias decisiones en su contra que considera injustas. En los últimos partidos, el dudoso penalti de Tchouaméni contra el Atlético de Madrid o la roja no señalada al jugador del Espanyol Carlos Romero alimentaron las protestas del equipo.

Este caldo de cultivo no es fruto de los últimos meses. Siempre han existido quejas contra los árbitros, y con la investigación del caso Negreira se incrementaron las acusaciones desde el entorno madridista. Tampoco ha ayudado el videoarbitraje, que convierte cada jugada en un juicio que revisar con repeticiones e imágenes.

A principios de febrero, la situación escaló cuando la Junta Directiva del Real Madrid decidió lanzar un comunicado sin precedentes. Lo hizo mediante una carta , que envió a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y al Consejo Superior de Deportes (CSD). También lo publicó en sus redes sociales y su página web, para que los aficionados y sus medios —Real Madrid Televisión ha sido muy virulento en sus señalamientos a los árbitros— fueran conscientes y se hicieran eco.

La carta presenta acusaciones como que “las decisiones en contra del Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado”. Consideran que son arbitrados con un “doble rasero”, y que las últimas decisiones evidencian que el arbitraje perjudica mayoritariamente al Madrid.

Otro de los puntos que tratan es el funcionamiento y estado del sistema arbitral. El club pide una total renovación, pues no acepta que siga funcionando un “sistema calificado como sistemáticamente corrupto”, haciendo referencia a la situación judicial que vincula a Negreira y al Barça. Además, acusan a los árbitros de buscar siempre la protección entre ellos, sin imponer sanciones correspondientes.

Los más de 20 años de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid: del fracaso de los “galácticos” a los audios contra Casillas y Raúl o la Superliga.

Polémicas del último partido

Si la tensión ya era palpable, el encuentro contra Osasuna lo ha empeorado. El Real Madrid jugaba en El Sadar este sábado a las 16:15. Tras la gloriosa noche ante el Manchester City, el equipo afrontaba un duelo liguero en el que pinchar suponía hacer peligrar su liderato. El partido acabó 1-1, con una serie de jugadas dudosas determinantes.

El colegiado fue Martínez Munuera. Su decisión que más controversia ha generado es la expulsión a Jude Bellingham. No había concluido la primera parte, cuando el árbitro mostró la tarjeta roja al inglés tras una conversación entre ambos. En el acta señala una falta de respeto al decir “fuck you” (jódete) por parte del futbolista. Según Bellingham, dijo “fuck off” (vete a la mierda), y argumenta que no se trata de un insulto hacia el árbitro.

Martínez Munuera expulsa a Bellingham. (Vincent West/Reuters)

El madridismo cree que este no es el único error del árbitro en su contra, al considerar que sufrió varias acciones que podían ser penaltis, y defender que el cometido por Camavinga no debía serlo. Ancelotti mostró su contrariedad en la sala de prensa. Asegura que la expulsión del inglés es un error del árbitro y que “han pasado cosas en los últimos partidos que han visto todos y no tengo ganas de añadir más”.

¿Víctimas o llorones?

La actitud adoptada por el Real Madrid ha causado un gran malestar en clubes e instituciones. Varios equipos han respondido con afirmaciones que apuntan a que no son los únicos que han recibido decisiones que les perjudican.

Uno de los más directos fue el Atlético de Madrid. Antes de disputarse el derbi, los colchoneros publicaron varios mensajes en X donde apuntaban a la intención del Real Madrid de presionar a los árbitros antes del partido. Lo hizo con tono retórico, mostrando una serie de sinónimos del verbo “influir”.

Mensaje del Atlético de Madrid en X contra el Real Madrid

También habló el presidente de la Liga, Javier Tebas, quien aseguró que no le había sorprendido la carta. Reconoce ser el primero que desea cambiar el sistema arbitral, pero afirma que el Madrid se opuso cuando votaron un cambio que favorecía la transparencia.

Tebas señaló que “en lo que respecta a ‘sistemas corruptos’, pocas lecciones pueden dar”, recordando que el club tardó semanas en personarse por el caso Negreira. También considera que la presencia de Florentino Pérez en la Junta directiva de la RFEF, con Rubiales como presidente, los frenaba a la hora de actuar.

En resumen, mientras el madridismo señala un trato desigual, otros clubes y organismos niegan que el problema del arbitraje sea en su contra. Parece haber un consenso con la necesidad de mejorar en el sistema, pero no en la supuesta fijación por el Madrid.