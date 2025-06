Estos son los tres tipos de despido que hay regulados en España: cuáles son los motivos y qué indemnización se recibe

Santos Cerdán, en el centro de la ira de Koldo: “Me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada” El exasesor de Ábalos asegura en uno de los audios del informe de la UCO, a los que ha tenido acceso ‘Infobae España’, que tendría “dos móviles” de Santos Cerdán con pruebas de “todas” sus “barbaridades”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 14 junio Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales