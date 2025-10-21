La jueza de la DANA rechaza las “teorías conspirativas” que quería introducir una acusación en la causa: “Se pretende una deriva aberrante”

Una persona en el barranco del Poyo (Rober Solsona - Europa Press)

La causa de la DANA no está siendo sencilla y, sumado a la cantidad de información que se debe analizar, la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, debe enfrentarse y poner freno a todo tipo de acusaciones, descalificaciones e intereses políticos por alguna de las partes involucradas.

En un auto emitido este mismo lunes la jueza ha emitido un auto en respuesta a un recurso de reforma interpuesto por la acusación particular ejercida por Yolanda Garrido Ramos, representada por la letrada Pilar Esquinas, que pretendía revertir la decisión anterior de expulsarla de la instrucción.

“Alineación total con la posición procesal de uno de los investigados”

Como explica la jueza, “la actuación en el procedimiento de cualquier acusación, ya sea particular o popular, ha de tener la finalidad referida en el auto objeto de recurso: el ejercicio de la acción penal” y “es dicha finalidad, esencia de su personación, lo que en modo alguno se cumple”.

Esta recurrente, las únicas actuaciones penales que ha llevado a cabo fueron querer personarse en la pieza sancionadora respecto al abogado de Manos Limpias, Bueno Manzanares, y solicitar información sobre si el marido de la jueza, también magistrado, había participado en esta causa, una estrategia que la derecha está utilizando para deslegitimar a la instructora en su trabajo.

“El escrito de dicha acusación combina una alineación total con la posición procesal de uno de los investigados, Emilio Argüeso, de lo que es indicativo la solicitud de personación en la pieza en la que se determinará en su caso la sanción al letrado Sr. Bueno Manzanares, con la solicitud de pruebas que pretenden la investigación en este procedimiento, no la pérdida de las 229 vidas humanas, sino a mi persona y por supuesto a mi marido”, explica la jueza y añade que “se pretende una deriva aberrante del procedimiento, en este caso por una acusación particular”.

“Nuria debería estar en la cárcel”

Ruiz Tobarra concluye de estas pretensiones, que “existe una clara voluntad del ejercicio de la acción penal contra mí por la propia Yolanda Garrido Ramos”.

Para fundamentar esta afirmación, narra como Garrido hizo unas declaraciones públicas en una manifestación en Madrid el 29 de junio de 2025 en los que dijo lo siguiente: “Nuria debería estar en la cárcel y de hecho si no cambia la instrucción y sigue las directrices de los que le mandan vamos a ir a por ella”; “el pueblo entero va a ir a por ti, Nuria”.

“El escrito de solicitud de prueba está en perfecta consonancia con las manifestaciones que su cliente efectuó aquel día: “hay miles de asesinados y la justicia no va a hacer nada”. Dicho vídeo está unido a las actuaciones y es suficientemente explícito de cuál es su voluntad en este proceso". agrega.

Satanismo, Agenda 2030 y la “geoingeniería marroquí”

Sin embargo, como ya se explicó en el auto en el que se expulsó a esta acusación, “dichas manifestaciones de su cliente no eran nuevas”, ya que Garrido tiene subido a Youtube un vídeo donde explica sus teorías sobre lo que pasó el día de la DANA.

“Resulta imposible que en este Juzgado se investiguen los siguientes extremos a los que se refería” en este vídeo, que son los siguientes:

Hay miles de asesinados y la justicia no va a hacer nada .

Los responsables son gente satánica o masones .

La fecha del 29 de octubre de 2025 es una fecha satánica , equivalente al 11 de marzo.

Existen cadáveres en el parking del Bonaire que se han ocultado.

La investigación en este procedimiento ha de conectarse con la agenda 2030 .

como los labradores no se iban a ir de su campo los han asesinado.

Se han manipulado los certificados de defunción.

“Tampoco procede investigar si la DANA obedeció a lo que se denomina “geoingeniería marroquí”. Esto último, por lo que he podido saber, implicaría que desde Marruecos se habría alterado el clima y provocado la DANA“, denuncia la instructora.

“No consta que la Letrada recurrente se haya opuesto a la voluntad rotunda, púbica y permanente en el tiempo, de lo que es el origen de los fallecimientos de la DANA (rituales satánicos, agenda 2030), de las teorías conspirativas de ocultación de fallecimientos, ni de las acusaciones de manipulación de los certificados de defunción”, explica.

Por todo esto, la jueza acaba concluyendo que esta acusación particular “no está legitimada para continuar en un proceso en la que su personación no responde a la voluntad alguna de ejercitar la acción penal, y en el que el objeto de la investigación se pretende centrar en la Juez que dirige el procedimiento o en una suerte de teorías conspirativas, que han de rechazarse, no solo por el buen orden del proceso y evitar que se produzca un fraude procesal, sino por la simple lógica de la forma de ocurrencia de los hechos”.