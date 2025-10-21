España

El plan de Melanie Griffith en Madrid tras la boda de Stella del Carmen: invitada de honor en un evento de belleza

La exmujer de Antonio Banderas ha aprovechado su visita a España para acudir a un evento de una marca de la que es embajadora

Por Anabel Gómez Salvador

Melania Griffith en el evento de la firma de cosmética Augustinus Bader (@irenepalos).

El pasado fin de semana, el idílico entorno de la Abadía Retuerta LeDomaine, en Valladolid, fue testigo de un acontecimiento muy esperado en el panorama internacional: la boda de Stella del Carmen Banderas Griffith, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith. La joven, fruto del matrimonio entre el actor malagueño y la intérprete estadounidense, se dio el “sí, quiero” con su pareja de toda la vida, Alex Gruszynski, en una ceremonia privada que reunió a unas 250 personas en un enclave histórico convertido hoy en uno de los hoteles más exclusivos de España.

El ambiente fue el de una película: discreción máxima, invitados de primer nivel y un estricto contrato de confidencialidad que todos los asistentes firmaron antes del enlace. Según trascendió, incluso las hijas de Barack y Michelle Obama habrían acudido a la cita, junto a la actriz Dakota Johnson, hermana de la novia.

A las puertas del hotel vallisoletano, Antonio Banderas se mostró radiante. Cercano como siempre, no dudó en acercarse a la prensa que aguardaba a las afueras para compartir su felicidad: “Ha sido muy bonito, muy emocionante, estamos muy contentos. Ha habido muchas lagrimillas porque ha sido una relación muy larga, de 25 años”, declaró entre sonrisas.

El actor, que acudió junto a su pareja, Nicole Kimpel, quiso más tarde dedicar un mensaje a su hija a través de Instagram, acompañado de imágenes de ambos a lo largo de los años. “La boda de mi hija Stella se ha convertido en un reencuentro familiar entrañable, emocionante, divertido y lleno de alegría”, escribió, antes de agradecer a todo el equipo que hizo posible el evento.

Antonio Banderas tras la celebración de la boda de su hija, Stella del Carmen.

Tensión previa al enlace

Aunque la boda transcurrió sin incidentes, los preparativos no fueron tan idílicos. Según publicó el tabloide National Enquirer, las semanas previas estuvieron marcadas por cierta tensión entre los padres de la novia. Fuentes cercanas aseguran que Melanie Griffith se implicó de manera exhaustiva en la organización, lo que habría generado momentos de estrés tanto para Antonio como para Stella.

“Melanie es una persona que es de naturaleza preocupada. Melanie se considera la organizadora de bodas de facto, pero está molestando a todos, entrometiéndose sin parar y preocupándose hasta el cansancio antes del gran día”, apuntan. “A Antonio no le gusta que lo despierten en mitad de la noche solo porque Melanie tiene una idea genial de lo que funcionaría para la boda”.

Pese a esas diferencias, ambos padres se mostraron unidos durante la celebración. Banderas, relajado y visiblemente orgulloso, se despidió de Valladolid el lunes a bordo de su jet privado. Griffith, por su parte, prefirió mantenerse alejada de los focos y aprovechar su paso por España para reencontrarse con viejos amigos.

Antonio Banderas brinda tras la celebración de la boda de su hija, Stella del Carmen. (Europa Press).

Melanie Griffith, discreta pero presente

Mientras Banderas atendía con amabilidad a los medios, Melanie Griffith optó por el silencio. De la actriz no se han difundido imágenes en la boda, pese a que se confirmó su presencia en la ceremonia. Días después, fue vista en Madrid, adonde viajó tras la celebración para disfrutar de unos días de descanso y cumplir con un compromiso profesional.

Según mostraron las redes sociales, Griffith fue una de las invitadas de honor a una comida organizada por la firma de cosmética Augustinus Bader en el restaurante Ramón Freixa Tradición, en la calle Velázquez. Allí compartió mesa con figuras del mundo de la moda y la belleza, como Benedetta Poletti, directora de Elle, e Inma Jiménez, de Harper’s Bazaar.

Melania Griffith en el evento de la firma de cosmética Augustinus Bader (@irenepalos).

Fiel a su elegancia, la intérprete de Armas de mujer lució un conjunto monocolor en azul Klein —jersey entallado de canalé, pantalón de pinzas y cinturón a juego— que completó con una americana blanca. Un look sobrio pero luminoso, muy en la línea de su estilo clásico y refinado.

El anfitrión del encuentro madrileño fue Charles Rosier, cofundador y CEO de Augustinus Bader, amigo personal de Griffith y figura clave en la expansión internacional de la marca. Según explicó el distribuidor ABANUC, la actriz mantiene una relación muy estrecha con la firma desde sus inicios. Melanie “creyó en la pomada curativa que creó el Doctor Bader desde el inicio, y decidió formar parte del proyecto”, señalaron fuentes de la empresa. Además, los productos de Augustinus Bader forman parte del ritual de belleza habitual de Griffith y sus hijas, Stella y Dakota.

Melania Griffith en el evento de la firma de cosmética Augustinus Bader (@irenepalos).

