La historia de Stella del Carmen Banderas: la hija discreta de Hollywood que encontró su lugar entre Málaga y Los Ángeles

Antonio Banderas y Stella del Carmen (Raúl Terrel / Europa Press)

Este fin de semana, la tranquilidad de Sardón de Duero, una pequeña localidad de Valladolid, se transforma en el escenario de uno de los eventos sociales más destacados del otoño de 2025: la boda de Stella del Carmen Banderas Griffith, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, con Alex Gruszynski, su pareja desde la adolescencia.

A sus 29 años, Stella del Carmen ha mantenido un perfil notablemente bajo, a pesar de pertenecer a una de las familias más reconocidas del mundo del cine. Su vida, alejada de los focos, ha despertado una creciente curiosidad, sobre todo ahora que su boda se convierte en un acontecimiento internacional que reunirá a unos 200 invitados en un exclusivo enclave vallisoletano.

La infancia y adolescencia de Stella Banderas Griffith

"ANTONIO BANDERAS" EN FAMILLE A MARBELLA AVEC "MELANIE GRIFFITH" ET FILLE STELLA DEL CARMEN "PLAN AMERICAIN"

Nacida el 24 de septiembre de 1996 en Marbella, Stella pasó sus primeros años en ‘La Gaviota’, la icónica residencia de Antonio Banderas en la Costa del Sol. Sin embargo, su infancia transcurrió principalmente en Los Ángeles, donde fue matriculada en el centro educativo Wagon Wheel School. Allí, precisamente, conoció a Alex Gruszynski, el que hoy será su marido.

A pesar de vivir en Estados Unidos, Stella ha mantenido un vínculo profundo con España y, en particular, con Málaga. Visita la ciudad andaluza con frecuencia y suele rendirle homenaje en las entrevistas que concede, en las que deja claro el cariño que le guarda a su tierra natal.

Tras finalizar la secundaria, Stella se trasladó a Nueva York para estudiar Literatura y Arte, y más tarde regresó a Los Ángeles para matricularse en la Universidad del Sur de California, donde se formó en Artes Dramáticas, Cine y Estudios Narrativos. Su interés por el cine se ha centrado en los aspectos creativos detrás de las cámaras, como la escritura, dirección y producción.

En 2021 lanzó su propia marca de belleza, Lightbound, una línea de fragancias inspirada en aromas de su infancia, la Semana Santa andaluza y la cocina española, reflejo de su identidad bicultural. Además, ha colaborado en proyectos teatrales —incluyendo montajes de su padre—, y ha participado ocasionalmente en sesiones fotográficas y columnas de opinión.

Su relación con Alex Gruszynski

Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski, en montaje de Infobae. (Fotos:Instagram)

Aunque su vida pública ha sido limitada, su relación con Alex Gruszynski ha sido constante, aunque no exenta de altibajos. Iniciaron su noviazgo en 2015, se separaron en 2019 y durante ese tiempo Stella mantuvo una relación con Eli Meyer, hijo del magnate del entretenimiento Ronald Meyer. Sin embargo, en 2023 Stella y Alex retomaron su relación, y en agosto de 2024 anunciaron su compromiso.

La boda se celebra en el lujoso hotel Abadía Retuerta LeDomaine, una antigua abadía reconvertida en hotel de cinco estrellas que cuenta con bodega propia, helipuerto y Denominación de Origen Protegida. El recinto, ubicado a 30 kilómetros de Valladolid, se ha blindado con fuertes medidas de seguridad. La Guardia Civil ha recomendado reforzar la vigilancia privada, subrayando que se trata de un evento privado y que lo que ocurra dentro del recinto es responsabilidad de la organización. Sin embargo, tal y como cuenta la agencia Europa Press, un fan de Antonio Banderas ha conseguido colarse en la finca, aunque ha sido rápidamente interceptado.

Entre los invitados se espera la presencia de Melanie Griffith, Antonio Banderas, Dakota Johnson (hermanastra de la novia), Don Johnson (padre de Dakota) y la mítica Tippi Hedren, abuela de Stella y protagonista de clásicos como Los Pájaros y Marnie, la ladrona, dirigidos por Alfred Hitchcock.