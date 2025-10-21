España

Chema González, neurólogo, sobre el nuevo tratamiento para combatir el Alzheimer: “El sistema sanitario no está preparado”

El experto alerta de los cambios en la sanidad que podrían salvarle la vida a miles de personas

Por Antonio Duro

Un hombre con problemas de
Un hombre con problemas de memoria (AdobeStock)

El Alzheimer afecta a casi 1 millón de españoles. Un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar, con el tiempo y en los grados más avanzados, es necesario depender totalmente de alguien, ya que se te olvida hasta realizar las tareas más simples como beber agua.

La investigación médica ha registrado avances relevantes en diagnóstico precoz, terapias modificadoras y biomarcadores. Tal como viene señalando en redes sociales el neurólogo Chema González de Echávarri, más conocido en TikTok como Neuroprevención, en 2026 podría iniciarse una nueva fase en la lucha contra esta dolencia cerebral, con tratamientos más eficaces y estrategias preventivas de gran alcance.

Varios centros de investigación en España ya están desarrollando biomarcadores en sangre que permiten detectar la acumulación temprana de proteínas patológicas en el cerebro, mucho antes de que aparezcan los síntomas clínicos.

Estos avances contribuyen al llamado “diagnóstico preclínico” y podrían habilitar intervenciones en etapas muy iniciales de la enfermedad. Además, a escala internacional ya se están aprobando los primeros fármacos capaces de frenar la progresión del Alzheimer, como el lecanemab en Europa, lo que anticipa una revolución terapéutica.

La neuróloga Miriam Emil Ortíz ha redactado un curso con una serie de pautas para retrasar la enfermedad del Alzheimer

La sanidad pública debe estar preparada

El neurólogo sostiene que los próximos años serán decisivos: “Estamos ante un cambio de era en Alzheimer”, afirma en su último vídeo. Las novedades están al caer, en 2026 llegarán nuevos tratamientos y la problemática se enfoca en el presupuesto. “Será tan caro que o hay un plan presupuestario o no se podrá implantar”.

Este salto científico, sin embargo, choca con la realidad organizativa de la sanidad pública, aún poco preparada para absorber la complejidad que traerá esta nueva etapa. A pesar del optimismo que generan los avances biomédicos, múltiples voces del ámbito neurológico alertan de que el Sistema Nacional de Salud (SNS) de España no está estructurado para gestionarlos.

“Se tiene que administrar de manera endovenosa, hacerse resonancia magnéticas de control y además pruebas muy específicas para dar los diagnósticos.” Todos estos avances que se van a intentar establecer en la sanidad pública necesitan de una seguridad económica que les asegure estabilidad.

Más recursos, más especialistas y más diagnósticos

Chema González trata de avisar, ya que asegura que el país no está preparado y que podríamos salvar a miles de personas. Los especialistas ya advierten que la puesta en marcha de nuevos tratamientos será exigente: más recursos, más especialistas, equipos diagnósticos avanzados y una reorganización de los circuitos clínicos.

ARCHIVO - Un médico señala
ARCHIVO - Un médico señala imágenes de un escáner cerebral dentro de un estudio sobre el Alzheimer en el hospital de la Universidad de Georgetown, el martes 19 de mayo de 2015 en Washington. (AP Foto/Evan Vucci, Achivo)

Por ejemplo, la aprobación europea del lecanemab ha despertado grandes esperanzas, pero su incorporación al sistema sanitario español depende de negociaciones de precio, financiación y autorización estatal, trámites que podrían demorarse hasta 2026 o más.

Mientras tanto, el SNS carece de rutas de pacientes unificadas y estandarizadas para el manejo del Alzheimer con biomarcadores, lo que genera grandes desigualdades entre comunidades autónomas e incluso entre hospitales de una misma ciudad.

Otro desajuste estructural es el déficit de neurólogos especializados y de servicios auxiliares. Para aplicar los nuevos protocolos será necesario aumentar la plantilla de profesionales cualificados en neurología, neuroimagen, genética, psicogeriatría y otras ramas. Muchos centros carecen además de la tecnología necesaria. González advierte en sus mensajes que “no sirve de nada descubrir terapias si no hay sistema que las aplique”

