España

Rafael Rodríguez, experto en salud mental: “Las altas capacidades no son lo que tú crees”

El experto ha expuesto algunas interpretaciones erróneas en el diagnóstico debido a la cercanía con dos trastornos

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
Qué son las altas capacidades
Qué son las altas capacidades (Pexels)

El psicólogo español Rafael Rodríguez, especializado en salud mental y conocido en TikTok como @nosolopastillas, ha puesto en cuestión los clásicos conceptos sobre las llamadas altas capacidades intelectuales. En un video reciente publicado en su red social, el doctor ha afirmado que “no siempre son lo que parecen”. Por tanto, ha planteado algunas dudas sobre el modo en que la sociedad y los sistemas de diagnóstico entienden el fenómeno.

Según Rodríguez, muchas etiquetas de “superdotación” ocultan perfiles neurodivergentes vinculados al Trastorno del Espectro Autista (TEA) y al Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). A su juicio, estos casos logran “camuflar sus dificultades” gracias a un coeficiente intelectual elevado, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas. “El resultado: se interpreta como ‘inteligencia excepcional’, cuando en realidad es otro estilo de cerebro funcionando fuera de la curva”, ha sostenido el experto.

“Si no hay impacto funcional o deterioro, no te lo va a diagnosticar”

El experto en salud mental ha expuesto un “coste oculto” en este fenómeno. Porque, más allá de los resultados académicos o funcionales visibles, ha hablado de la existencia de “ansiedad, fatiga social, burnout”. De acuerdo con el psicólogo, centrarse únicamente en el impacto funcional impide analizar el “perfil completo” de las personas afectadas por estas características.

Qué son las altas capacidades
Qué son las altas capacidades (@nosolopastillas)

En su planteamiento, el experto ha expuesto siete puntos fundamentales para comprender lo que él denomina “el disfraz de las altas capacidades”. En primer lugar, ha remarcado que “no son un diagnóstico clínico”, sino una diferencia estadística basada únicamente en “un cociente intelectual mayor a 130”. A su vez, ha asegurado que “nunca es una radiografía de cómo funciona tu cerebro”. En este sentido, ha señalado el alcance limitado de las pruebas psicométricas, aclarando que “tener un CI alto no te da más felicidad, ni más creatividad, ni más adaptación social”. Según sus palabras, se trata solamente de “la etiqueta psicométrica”.

Dentro del perfil de quienes reciben el diagnóstico de altas capacidades, el especialista describió la presencia de intereses intensos, hiperfoco, perfeccionismo, soledad y rigidez. “Vaya, esto me recuerda mucho al TEA y al TDAH”, ha observado con tono irónico, haciendo énfasis en las coincidencias con condiciones reconocidas de neurodivergencia. Al referirse al sistema de salud mental, Rodríguez ha explicado: “el DSM (Manual diagnóstico y estadístico) y el CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades), si no hay impacto funcional o deterioro, no te lo va a diagnosticar”. Es decir, un niño con un cociente intelectual elevado y una buena adaptación social difícilmente recibirá un diagnóstico formal de TEA o TDAH.

Para Rodríguez, el propio cociente intelectual actuará como un mecanismo de camuflaje, ya que permite a la persona “aprender reglas sociales” y “compensar” sus características diferentes en entornos afines. Según advirtió, este camuflaje tiene un alto precio, que puede reflejarse en la adultez con “ansiedad, fatiga social y burnout”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Pero el fenómeno no siempre responde a talentos extraordinarios genuinos. Por eso, el psicólogo aseguró que “las altas capacidades pueden ir de talentos genuinos a verdaderas neurodivergencias compensadas”. Esta situación, dijo, explicaría “por qué en este grupo de altas capacidades siempre hay más problemas sociales y emocionales”. Así, ha lanzado una pregunta al aire que invita a la reflexión de sus seguidores: “¿Las altas capacidades son un constructo o un fenómeno independiente? Muchas veces, lo que llamamos altas capacidades son disfraces de una persona TEA o TDAH con un CI alto. ¿O pensabas que solo era inteligencia?”, ha concluido Rodríguez.

Temas Relacionados

NeurodivergenciaCienciaNeurodivergenteAutismoTDAHTDAPsicologíaCICoeficiente IntelectualRedes Sociales EspañaTikTok EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy lunes 20 de octubre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Estado de las reservas del

Cómo está el euro frente al dólar este 20 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Cómo está el euro frente

Arnold Schwarzenegger, sobre el magnesio: “Yo lo tomo y me siento menos aturdido”

El actor ha confesado consumir al menos dos suplementos para mantener su aparente fuerza física

Arnold Schwarzenegger, sobre el magnesio:

El método para desinfectar los termos y botellas de agua

Expertos en seguridad alimentaria advierten que la higiene de estos recipientes resulta fundamental para evitar la acumulación de bacterias y hongos que afecte a la salud

El método para desinfectar los

El truco para que las calabazas se mantengan frescas durante más tiempo

Junto a su bajo aporte calórico, la calabaza la convierte en una elección ideal para personas con sobrepeso o con problemas digestivos

El truco para que las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia por los 7.291

La justicia por los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid avanza: los ex altos cargos de Ayuso están imputados en ocho procedimientos

El ‘banco malo’ no encuentra de momento informáticos para mantener la base de datos que le ayuda a luchar contra el blanqueo y el terrorismo

El mercado de la cocaína en España: los narcos millonarios del siglo XXI y la entrada con avionetas, submarinos y túneles secretos

Feijóo tropieza con su propio partido: las crisis internas desdibujan la imagen de “solvencia” con la que aspiraba a consolidar su fortaleza electoral

El avistamiento de un dron en el aeropuerto de Palma de Mallorca obliga a cerrar el tráfico aéreo

ECONOMÍA

Cómo está el euro frente

Cómo está el euro frente al dólar este 20 de octubre

Los españoles trabajan hasta cinco años más que los franceses y cobran 300 euros menos, pero no necesitan cotizar tanto tiempo para recibir la pensión completa

El dilema de las pymes españolas: aumentan sus ventas, pero reducen sus beneficios brutos hasta un 15%

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí