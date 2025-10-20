España

Quiénes son los invitados de ‘El Hormiguero’ del 20 al 23 de octubre: seis rostros nacionales que representan al fútbol, la música, la actuación y el mundo del glamour

El programa presentado por Pablo Motos, que se emite de lunes a jueves a las 21:45, presentará las novedades de seis rostros muy conocidos

Alba García

Alba García

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'.
Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

La nueva semana en El Hormiguero promete variedad, emoción y grandes nombres. Pablo Motos ha anunciado a los cinco invitados que se sentarán junto a él entre el lunes 20 y el jueves 23 de octubre. El programa de Antena 3, que se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas, contará con un seleccionador campeón, una banda de pop rock en plena gira, dos actores de éxito y una de las mujeres más conocidas del panorama social español.

Lunes 20: Luis de la Fuente

Luis de la Fuente. (7yaccion)
Luis de la Fuente. (7yaccion)

La semana arranca con la visita de Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol. Bajo su dirección, la Roja atraviesa uno de los momentos más brillantes de los últimos tiempos, igualando su mejor racha histórica de imbatibilidad con 29 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Desde que asumió el cargo a finales de 2022, De la Fuente ha llevado a la selección a conquistar la Nations League de 2023 y la Eurocopa de 2024, además de tener casi asegurada la clasificación para el Mundial de 2026. En su entrevista con Pablo Motos, el técnico riojano repasará su trayectoria, el trabajo con el grupo y la fórmula del éxito de esta nueva generación de futbolistas españoles.

Martes 21: Taburete

Taburete. (7yaccion)
Taburete. (7yaccion)

El martes será el turno de Taburete, el grupo formado por Willy Bárcenas y Antón Carreño. El dúo presentará su sexto álbum de estudio, El perro que fuma, que verá la luz el próximo 28 de noviembre. En el programa, hablarán del proceso creativo de este nuevo trabajo, de las influencias que han marcado su sonido y de la gira con la que recorrerán toda España en los próximos meses.

Miércoles 22: Blanca Suárez y Manu Ríos

Blanca Suárez y Manu Ríos.
Blanca Suárez y Manu Ríos. (7yaccion)

El miércoles llegan al programa Blanca Suárez y Manu Ríos, protagonistas de la serie Respira, cuya segunda temporada se estrena en Netflix el 31 de octubre. La ficción se adentra en el día a día de un hospital desbordado donde las tensiones profesionales y personales se entrelazan, poniendo a prueba a sus personajes. Los actores charlarán con Pablo Motos sobre las novedades de esta nueva entrega, el rodaje y los retos interpretativos a los que se enfrentan en una historia que combina drama, emoción y ritmo intenso.

Jueves 23: Isabel Preysler

Isabel Preysler. (7yaccion)
Isabel Preysler. (7yaccion)

La semana televisiva culminará con la visita de Isabel Preysler, que acudirá al plató para presentar sus memorias, Mi verdadera historia, publicadas justo un día antes, el 22 de octubre. En este libro, la conocida socialite repasa con elegancia y sinceridad su vida: desde su infancia en Filipinas hasta los grandes amores que marcaron su destino.

Además, Preysler aprovecha sus páginas para desmontar mitos y aclarar algunos de los rumores que la han acompañado durante décadas. Una entrevista que promete momentos íntimos y reveladores, con la sofisticación que siempre la ha caracterizado.

