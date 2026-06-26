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La tarifa de la luz en España para este sábado

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre el precio promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

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La tarifa de la electricidad cambia todos los días (Europa Press)
La tarifa de la electricidad cambia todos los días (Europa Press)

El precio de luz en España varían continuamente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la energía eléctrica en España para este sábado 27 de junio, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio de la luz

Día: 27 de junio

Tarifa media: 71.29 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 151.43 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: -0.01 euros por megavatio hora

El precio del servicio eléctrico cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este sábado 27 de junio, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 140.24 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 130.69 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 120.41 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 118.7 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 119.19 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 119.19 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 119.33 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 119.19 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 118.85 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 75.2 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 20.01 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 5.41 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 80.3 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 127.19 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 151.43 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 145.01 euros por megavatio hora.

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