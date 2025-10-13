España Deportes

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

Hay varios entrenadores de renombre mundial que aparecen en la lista

Imagen de Luis De la
Imagen de Luis De la Fuente. (REUTERS/Murad Sezer)

Tener un buen seleccionador es clave para que un combinado nacional pueda rendir bien. Esta persona no solo se encarga de entrenar a los jugadores y definir las tácticas, sino que también elige a los futbolistas que deben formar parte de la selección.

Sin embargo, el sueldo de estos no siempre hace justicia a su rendimiento. Uno de los equipos que está de dulce es, precisamente, La Roja. El conjunto español ganó la última edición de la Eurocopa y se ha posicionado como uno de los favoritos para ganar el Mundial de este año.

Pese a ello, Luis de la Fuente no es uno de los seleccionadores mejor pagados del mundo. De hecho, no entra ni siquiera en lo primeros diez puestos. Actualmente cobra 1,8 millones de euros anuales, cifra que triplica su anterior salario, pero esto no es suficiente para entrar en la lista.

Lista de los seleccionadores que más ganan

Según los datos del medio deportivo La Gazzetta dello Sport, estos son los diez entrenadores que más dinero ganan en el mundo:

  1. Carlo Ancelotti (Brasil): 9,5 millones de euros
  2. Thomas Tuchel (Inglaterra): 5,9 millones de euros
  3. Julian Nagelsmann (Alemania): 4,9 millones de euros
  4. Fabio Cannavaro (Uzbekistán): 4 millones de euros
  5. Roberto Martínez (Portugal): 4 millones de euros
  6. Didier Deschamps (Francia): 3,8 millones de euros
  7. Marcelo Bielsa (Uruguay): 3,5 millones de euros
  8. Ronald Koeman (Países Bajos): 3 millones de euros
  9. Gustavo Alfaro (Paraguay): 2,5 millones de euros
  10. Lionel Scaloni (Argentina): 2,3 millones de euros

En esta lista hay varios puestos que llaman la atención. El primero de ellos es Carlo Ancelotti, que es el seleccionador que más cobra, estando a una distancia considerable del siguiente. Después del culebrón de la temporada pasada, finalmente el entrenador italiano aceptó entrenar a La Canarinha por una considerable cantidad de dinero.

Otro de los que sorprende es Lionel Scaloni. El sueldo del vigente campeón del mundo está por debajo de selecciones como Uruguay o Paraguay. Esto es algo que muchas personas consideran como algo injusto.

Uzbekistán, una sorpresa inesperada

Sin duda alguna, el puesto que más sorprende es el de Fabio Cannavaro. El que fuese central de equipos como la Juventus o el Real Madrid ha tenido una gran carrera como futbolista, ganando el Balón de Oro y el Mundial en 2006.

El futbolista que se retiró debido a las lesiones y se hizo millonario ganando la lotería.

Sin embargo, su trayectoria como director técnico no es tan brillante. Según los datos que ofrece Transfermarkt, ha disputado un total 250 partidos, entrenando a equipos en China, Arabia Saudí, Italia y Croacia. Su nivel, en líneas generales, ha dejado mucho que desear, pues ha sido destituido en tres ocasiones.

Aunque su historial no es el más atractivo, el combinado asiático ha confiado en él para para dirigirlos en la Copa Mundial de la FIFA de este año. Tanto es así, que le ha ofrecido un contrato de 4 millones al año, posicionándose en el cuarto lugar de la lista. Esta es una decisión muy arriesgada, y más si se tiene en cuenta que es la primera vez que Uzbekistán participará en una edición.

