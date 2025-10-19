España

Receta de huesillos extremeños, una tradicional fruta de sartén para celebrar el Día de Todos los Santos

La masa se moldea en cilindros con forma de hueso, que luego se fríen y se envuelven en azúcar para un exterior dulce y delicioso

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Huesillos extremeños, un postre de
Huesillos extremeños, un postre de Semana Santa, Carnaval y Todos los Santos (Adobe Stock)

Los huesillos son una receta dulce propia de la zona de Extremadura, donde se preparan para celebrar ocasiones como la de Todos los Santos, pasando por Carnaval hasta Semana Santa. Como ya indica su nombre, estos postres se preparan con la forma de unos pequeños huesos, formando un bocado alargado y cilíndrico que, durante la fritura, se abre ligeramente hasta parecerse a ellos.

Esta receta nacida en tierras extremeñas es solo un ejemplo del gran número de frutas de sartén que encontramos en el recetario dulce español. Desde clásicos como los churros, los buñuelos o las rosquillas hasta las flores fritas, las hojuelas, los pestiños o los frisuelos. En el caso de los huesillos, su masa se elabora con huevos, aceite de oliva, leche, azúcar y anís, además de harina, levadura y ralladura de limón. Esta aromática base se fríe obteniendo un interior aromático y no excesivamente seco, que luego se envuelve en una capa de azúcar como toque final.

Receta de huesillos extremeños

La receta tradicional de huesillos extremeños consiste en elaborar una masa con huevos, azúcar, aceite de oliva suave, licor de anís, ralladura de limón y levadura. La masa se moldea en cilindros o “huesitos”, que luego se fríen hasta lograr un dorado uniforme. Se espolvorean con azúcar y se dejan enfriar, resultando un bocado aromático y esponjoso a la vez que ligeramente crujiente por fuera.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la masa: 20 minutos
  • Formación de los huesillos: 20 minutos
  • Reposo de la masa: 30 minutos
  • Fritura: 20 minutos

Tiempo total aproximado: 1 hora y 30 minutos

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 120 gramos de azúcar
  • 70 mililitros de aceite de oliva suave
  • 25 mililitros de licor de anís
  • Ralladura de 1 limón
  • 1 sobre de levadura química (unos 15 g)
  • 400 gramos de harina (aproximado)
  • Aceite de girasol o mezcla para freír (abundante)
  • Azúcar adicional para espolvorear
Cinco recetas aptas para táper y saludables para llevar a la oficina esta semana

Cómo hacer huesillos extremeños, paso a paso

  1. Bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla blanquecina.
  2. Añade el aceite de oliva suave y el licor de anís, mezcla bien.
  3. Incorpora la ralladura de limón y sigue mezclando.
  4. Agrega la levadura y ve incorporando la harina poco a poco, amasando hasta lograr una masa suave que no se pegue a las manos. Tal vez necesites ajustar la cantidad de harina según la humedad.
  5. Deja reposar la masa tapada durante 30 minutos.
  6. Unta las manos con un poco de aceite y toma pequeñas porciones de masa (del tamaño de una nuez). Forma cilindros alargados de unos 6-8 cm y dobla ligeramente por el centro para dar la forma típica.
  7. Fríe en abundante aceite caliente (170-180 °C), en tandas, hasta que los huesillos se doren de manera uniforme. Mueve de vez en cuando para que la cocción sea homogénea.
  8. Retira sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
  9. Espolvorea generosamente con azúcar cuando aún estén tibios y deja enfriar completamente antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da entre 24 y 30 huesillos, dependiendo del tamaño de las piezas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 90 kcal por unidad (aproximado)
  • Grasas: 3,5 g
  • Hidratos de carbono: 13 g
  • Proteínas: 2 g
  • Azúcares: 6 g
  • Fibra: 0,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los huesillos extremeños aguantan cuatro o cinco días en un recipiente hermético, guardados en un lugar seco y fresco. Se recomienda evitar la humedad para que conserven su textura.

Temas Relacionados

PostresExtremaduraRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿Cómo estará el clima en Zaragoza?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en

Clima en Valencia: temperatura y probabilidad de lluvia para este 19 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: temperatura y

La flor que es resistente a las heladas y florece incluso en invierno

Sus flores, en tonos azules o morados, aparecen entre noviembre y marzo, y marcan una diferencia visible

La flor que es resistente

30 millones en comisiones: la Audiencia Nacional juzga 17 años después la última pieza del caso Gürtel para perseguir el dinero oculto en el extranjero

Ya se han celebrado 11 juicios de la trama. Este lunes día 20 comienza el último juicio de una red de corrupción que costó la presidencia a Mariano Rajoy. La Fiscalía pide 77 años de cárcel para Francisco Correa. Hay otra veintena de procesados

30 millones en comisiones: la

Conchi, la primera mujer española en recibir un tratamiento que evita la recaída del cáncer de mama: “Cuando ves que hay esperanza, la cosa cambia”

Un novedoso tratamiento mantiene a las pacientes con alto riesgo de recurrencia libres de cáncer de mama durante al menos siete años

Conchi, la primera mujer española
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

30 millones en comisiones: la

30 millones en comisiones: la Audiencia Nacional juzga 17 años después la última pieza del caso Gürtel para perseguir el dinero oculto en el extranjero

Andorra bate su récord de población gracias a los latinoamericanos: el 55,2% de los habitantes tiene nacionalidad extranjera

Los carros de combate 8x8 que Indra ha entregado al Ejército después de que Robles señalara su “preocupación” por las demoras

Sánchez propone un salario mínimo común para toda la UE: “Nuestras políticas funcionan y España está demostrándolo”

¿Accidente u homicidio? Las claves para entender la investigación policial sobre la muerte del dueño de Mango

ECONOMÍA

Siete años de promesas de

Siete años de promesas de Sánchez para solucionar la crisis de la vivienda: qué ha cumplido, qué no y cuáles no le dejan cumplir

La construcción se queda sin jóvenes: más de la mitad de los trabajadores ya pasa de los 45 años

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

Quién es Carlos Torres, el impulsor de la opa del BBVA que ha salido ganando millones de su gran fracaso

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5 de este 18 octubre

DEPORTES

El día en que Fernando

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección