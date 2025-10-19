Lucía Lipperheide, experta en limpieza, enseña un método para limpiar la parte interior del coche: “Las tapicerías lo absorben todo”

Trucos para limpiar los parabrisas del coche. (Foto: Captura)

Lucía Lipperheide, más conocida en redes sociales como Casas.estilos crea contenido semanal sobre limpieza, sobre todo centrado en el hogar complementando con trucos útiles para aplicar a tu vida diaria. En uno de sus últimos vídeos compartió los secretos que descubrió para limpiar el coche mientras trabajaba en un concesionario.

Antes de compartir donde está la clave para que tu coche esté impecable, Lucía comenta que es lo que hay detrás de los olores molestos. “Ese mal olor que da el coche cuando hace calor es sudor, grasa, restos de comida y bebida, porque la tapicería lo absorbe todo.”

Todos los trucos están enfocados de manera que todo el público pueda permitírselo. Sin taller, sin terceras personas, con objetos que todo el mundo tiene en casa y sin mucho tiempo de dedicación. Con toda esta receta podrás dejar tu coche como nuevo en menos de 20 minutos.

Los trucos definitivos

Se necesita un cepillo y una bayeta para poder quitar las manchas. Es igual de importante limpiar los asientos o los respaldos que protegerlos. Lo que es realmente crucial es la mezcla que hay que crear de forma casera. Bastará con 500 mililitros de agua tibia, jabón en escamas y media taza de amoníaco jabonoso. Una vez tengas todo esto junto en un recipiente ya estás preparado para limpiar.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

El techo siempre se olvida pero es como una esponja y hay que revisarlo cada cierto tiempo. Absorbe olores, polvo, humo y se mancha muy fácil. “Un techo limpio y sin manchas da sensación de un coche nuevo y uno sucio de abandono”. Otra de las partes fundamentales son los cristales, al estar expuestos a la calle también reciben el doble de suciedad. Lucía usa el limpia cristales de Mercadona pero asegura que cualquiera cumple con la función. “Es seguridad limpiar los cristales bien, por fuera y por dentro para no perder visibilidad”.

Para eliminar los rayajos tan molestos que se vana cumulando en la parte exterior, la experta comparte otra mezcla. Necesitas tan solo manteca de coco, vinagre blanco y meterlo durante 30 segundos al microondas. Al aplicarlo con una bayeta el resultado será inmediato y evitarás oxidaciones en la pintura.

Una mezcla super efectiva

Si los faros están sucios no proyectarán la misma luz, poniendo en riesgo así tu vida y la de los demás. Eso es un gran problema y tiene una solución muy sencilla. Coloca en un recipiente bicarbonato, jabón de platos y vinagre blanco. Este truco que adquirió en su trabajo es el más efectivo de todos según los usuarios.

Imagen de archivo de un mecánico puliendo el faro de un coche. (Adobe Stock)

Una vez hayas terminado con esto, Lucía recomienda que protejas la tapicería del coche con un spray concreto. Es un protector textil que se puede adquirir económica y fácilmente que va a evitar que se creen manchas en las siguientes semanas. Tras haber aplicado esto y el resto de mezclas, tu coche dejará atrás los malos olores y además tendrá una apariencia de concesionario.

Los usuarios no han dudado en compartir en comentarios como se sienten teniendo que hacer todo ese proceso. Muchos explican que prefieren dejarle esa labor a alguien como Lucía, que dejará cada detalle impecable y otros han comentado su gratitud para poder desde casa eliminar las imperfecciones de su vehículo.