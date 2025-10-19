El Ministerio de Cultura francés revela cuáles son las piezas robadas del Louvre: zafiros, esmeraldas y reliquias imperiales

Joyas de la corona francesa en la Galería Apolo. (Museo del Louvre)

París se despertó este domingo con la noticia del robo en el museo del Louvre, uno de los recintos culturales más importantes del mundo. Según confirmaron fuentes del Gobierno francés, cuatro personas accedieron a distintas salas del museo y sustrajeron varias piezas de alto valor histórico y artístico. La alarma se activó durante las primeras horas de la mañana, tras la confirmación del suceso por parte de la ministra de Cultura, Rachida Dati.

El golpe se produjo entre las 9:30 y las 9:40 horas, cuando los atracadores aprovecharon las obras de remodelación en la fachada que da al río Sena para acceder al edificio. Según fuentes oficiales, los delincuentes utilizaron un montacargas para llegar a la primera planta y rompieron una ventana que da a la Galería Apolo, donde se exhiben las joyas imperiales.

Joyas imperiales entre el botín

El Ministerio de Cultura francés ha detallado que entre los objetos sustraídos se encuentran varias piezas de gran valor histórico. Destaca la corona de la emperatriz Eugenia, hallada posteriormente rota en las inmediaciones del museo. Además, se han robado joyas que formaban parte de la colección de zafiros de la Reina María Amelia y de la Reina Hortensia, incluyendo una tiara, un collar y un par de pendientes.

El botín incluye también un collar y un juego de pendientes de esmeraldas pertenecientes al conjunto de María Luisa, así como un broche relicario y un gran lazo de corpiño de la Emperatriz Eugenia. En total, según Euronews, los atracadores habrían sustraído nueve piezas, entre broches, collares y tiaras.

Una ventana que se cree que fue utilizada en el robo en el museo del Louvre (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Investigación en curso

La Fiscalía de París ha abierto una investigación por robo organizado y asociación delictiva, encargando el caso a la Brigada de Represión del Bandidismo de la Policía Judicial. Los primeros indicios apuntan a que los delincuentes, encapuchados, actuaron de manera planificada: dos accedieron al museo y otro permaneció vigilando en el exterior.

Le Parisien ha informado de que algunos de los ladrones se disfrazaron con chalecos amarillos para aparentar ser obreros y poder subir por la plataforma elevadora. Laurent Nuñez, ministro del Interior, declaró que todo indica que los supuestos atracadores habían inspeccionado previamente el museo y que tardaron apenas siete minutos en ejecutar el robo, aunque la ministra Dati rebajó la duración del asalto a cuatro minutos.

Nuñez añadió que se están realizando todos los esfuerzos para localizar a los autores del robo y que las autoridades buscan estrechar la red de investigación para identificar a los culpables. El ministro no descartó que los atracadores puedan ser extranjeros, lo que añade un componente internacional al caso.

Cierre del museo

Como medida de seguridad, el Louvre permanecerá cerrado durante todo el domingo. El alcalde de París ha señalado a Le Parisien que “el cierre inesperado del recinto está causando un grave problema de orden público”, subrayando la magnitud del impacto del robo tanto para la ciudad como para los visitantes internacionales del museo.

El robo ha generado alarma en los círculos culturales y policiales, dado que las piezas sustraídas forman parte de colecciones históricas de gran valor, con vínculos directos a la realeza francesa. La Galería Apolo, conocida por albergar estas joyas imperiales, ha quedado temporalmente inaccesible mientras continúan las pesquisas.