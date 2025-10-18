Descubren un túnel secreto que atravesaba la frontera de Bielorrusia con Polonia: se introducía 20 metros en territorio de la UE

Túnel en la frontera de Bielorrusia y Polonia (Marcin Kierwiński / X)

La frontera entre Polonia y Bielorrusia es, en estos momentos, uno de puntos calientes del mapa mundial. Las incursiones de drones del Kremlin sobre el espacio aéreo polaco han elevado la tensión en esta zona. El pasado viernes, según ha confirmado el ministro de Interior, Marcin Kierwiński, las autoridades descubrieron un túnel secreto que penetraba 20 metros en territorio de la Unión Europea (UE).

Desde hace tiempo, Polonia denuncia que Bielorrusia fomenta la entrada de migrantes ilegales como medida de presión. En 2024, cifran en 30.000 personas llegadas de forma ilegal a través de esta frontera. Este túnel encontrado habría sido utilizado con este fin. Es el segundo similar que descubren las fuerzas de seguridad polacas en los últimos meses.

Según datos oficiales de la Guardia Fronteriza de Podlaskie, solo en la jornada previa al hallazgo se contabilizaron más de 60 intentos de cruce ilegal. Polonia ha endurecido su política migratoria por el volumen de llegadas de los últimos años. Además, cualquier índice de inseguridad relacionado con Rusia o con uno de sus aliados es tratado como un problema de máxima importancia.

Túnel descubierto en Polonia

El ministro del Interior y Administración de Polonia confirmó la información este viernes a través de una publicación en la plataforma X, donde explicó que el pasadizo fue identificado gracias a los sistemas electrónicos avanzados desplegados recientemente. Explicó que el túnel comenzaba y terminaba aproximadamente a 20 metros de la frontera en el lado bielorruso.

Marcin Kierwiński subrayó que “gracias a los avanzados sistemas electrónicos en la barrera, la frontera polaco-bielorrusa está efectivamente protegida”. Este episodio marca la segunda ocasión durante el presente año en que funcionarios encuentran una construcción subterránea semejante. En el primer caso, detectado en la zona de Narewka, la identificación también se atribuyó a la tecnología de vigilancia instalada.

Ambos túneles se localizaron mediante cámaras termográficas y otros dispositivos de última generación, instalados en julio durante la modernización de una amplia franja fronteriza. Los intentos de cruzar la valla junto a la amenaza rusa ha hecho que se de un gran despliegue militar por parte polaco.

Presión migratoria de Bielorrusia

El Ejecutivo de Varsovia y sus aliados han responsabilizado al gobierno bielorruso de buscar desestabilizar la seguridad regional a través de la gestión migratoria en la frontera. Consideran que este nuevo túnel descubierto responde a estas medidas ilegales llevadas a cabo por el país contiguo y que representan una amenaza directa al control fronterizo.

Las autoridades polacas atribuyen el aumento de la presión migratoria a lo que denominan una estrategia de “guerra híbrida” orquestada por el Gobierno de Bielorrusia. Acusan a la administración de Alexander Lukashenko de haber facilitado el traslado de migrantes de Oriente Medio y África hasta el borde con Polonia para empujarlos a entrar.

Por otro lado, la respuesta de Polonia ha recibido las críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos. ONGs han denunciado prácticas como la devolución inmediata o ‘pushback’ de migrantes al territorio bielorruso sin la oportunidad de solicitar asilo, una acusación que persiste desde el inicio de la crisis migratoria y humanitaria en 2021.