Mundo

Polonia neutralizó un dron que sobrevolaba instalaciones gubernamentales y apuntó directo a Rusia

El gobierno polaco atribuyó el episodio a la creciente presión de Moscú y denunció una serie de incursiones con drones en su espacio aéreo

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de banderas de Polonia y de la Unión Europea frente al edificio del Parlamento polaco en Varsovia, Polonia. 5 de marzo de 2025 (REUTERS/Kacper Pempel)

En una escalada de las tensiones con Rusia, Polonia confirmó que un dron fue neutralizado al sobrevolar instalaciones gubernamentales sensibles en Varsovia. Lo dijo el primer ministro Donald Tusk en una publicación en X.

El aparato fue derribado por el Servicio de Protección del Estado (SOP, por sus siglas en inglés). Además, detuvieron a dos ciudadanos bielorrusos, quienes están bajo investigación para determinar su vínculo con el dron y con posibles operadores detrás del incidente.

Ese suceso ocurre en un marco ya tensionado. En la madrugada del pasado miércoles, Polonia reportó una violación de su espacio aéreo por 19 drones, que según fuentes oficiales tienen origen ruso.

La reacción de la OTAN fue rápida. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el pasado viernes el lanzamiento de la operación “Eastern Sentry” cuya misión es reforzar la defensa en el flanco oriental ante estas incursiones.

Vemos drones violando nuestro espacio aéreo. Sea intencional o no, es inaceptable. Los aliados han expresado su plena solidaridad con Polonia. Es crucial contrarrestar la agresión y defender a todos los miembros de la Alianza”, declaró Rutte.

El incidente se suma a una preocupación creciente en Polonia por el aumento de provocaciones desde Rusia. Estos episodios incluyen vuelos de drones trasfronterizos, fragmentos que caen en territorio polaco, alertas en aeropuertos y cierre preventivo de zonas de espacio aéreo.

Uagente de policía polaco junto a los restos de un vehículo aéreo no tripulado (UAV), en Czesniki, Polonia. (Polsat News via REUTERS/)

Polonia no solo actúa militarmente, también ha elevado el nivel diplomático. Invocó el Artículo 4 del Tratado de la OTAN, que obliga a los miembros a consultas cuando alguno sufre amenazas.

El apoyo polaco a Ucrania sigue siendo firme. Varsovia ha destinado cerca de USD 3.900 millones en asistencia militar y humanitaria, según cifras oficiales. Además, acoge al mayor número de refugiados ucranianos en Europa, estimado entre 1 y 1,6 millones, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Este lunes, el Reino Unido anunció que aviones de combate Typhoon participarán en misiones de defensa aérea sobre Polonia para enfrentar amenazas rusas, informó el Ministerio de Defensa británico. Las operaciones comenzarán “en los próximos días”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el comportamiento ruso como “temerario”, “una amenaza directa para la seguridad europea” y una violación del derecho internacional. También afirmó que los cazas “no son solo una demostración de fuerza, son vitales para disuadir la agresión” y para “proteger el espacio aéreo de la OTAN y la seguridad nacional del Reino Unido”.

Desde la óptica geopolítica, este episodio no es aislado. Rusia parece ensayar lo que varios analistas describen como “provocaciones medibles” para testar la respuesta de la OTAN sin desencadenar un conflicto abierto.

Para Polonia, el mensaje es claro: ya no bastan las condenas diplomáticas. Se demandan acciones concretas, sólidas y visibles que disuadan nuevos ataques. Eastern Sentry es un paso, pero la capacidad de interceptar drones, asegurar los aeropuertos, reforzar los sistemas antiaéreos y mantener la cohesión europea serán la prueba real del compromiso frente a una Rusia agresora.

Para Polonia, el dron interceptado en Varsovia no es un incidente aislado, sino una señal de la presión constante que ejerce Moscú sobre el flanco oriental de Europa. La capacidad de Varsovia y de la OTAN para responder de manera coordinada será determinante para contener futuras provocaciones y sostener la seguridad regional.

