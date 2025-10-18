España

Andorra bate su récord de población gracias a los latinoamericanos: el 55,2% de los habitantes tiene nacionalidad extranjera

Detrás de esa expansión se encuentran, sobre todo, colombianos, peruanos y argentinos

Elena L. Villalvilla

Elena L. Villalvilla

Una vista aérea de Andorra
Una vista aérea de Andorra la Vella (Adobe Stock)

Andorra lleva un tiempo avisando: el país no está preparado para superar las cifras de los 100.000 habitantes, como aseguró hace unas semanas su presidente, Xavier Espot. Poco a poco, esa cifra ya no parece tan improbable. Este mes de septiembre de 2025, este microestado situado entre Cataluña y Occitania ha alcanzado su cifra más alta de población desde que existen registros oficiales. Según los datos publicados por el Departament d’Estadística, el Principado cuenta con 88.649 residentes, lo que representa un incremento del 2,4% respecto a septiembre del año pasado, equivalente a 2.109 personas más.

La principal novedad del informe Estimación de población del mes de septiembre radica en el cambio en la composición de la población extranjera. El colectivo de “otras nacionalidades” —distinto al andorrano, español, francés y portugués— ha experimentado el mayor crecimiento: un 8,4% más que en 2024. En términos absolutos, son 1.204 personas adicionales, un aumento que explica más de la mitad del crecimiento total del país. Detrás de esa expansión se encuentran, sobre todo, las comunidades latinoamericanas, que han adquirido peso demográfico en Andorra.

Latinoamérica, protagonista del cambio

Dentro de ese grupo, los colombianos, peruanos y argentinos son los protagonistas del cambio. De un año para otro, el número de residentes colombianos ha pasado de 1.237 a 1.607 personas, un aumento del 29,9%, el más alto entre todas las nacionalidades. Los peruanos han crecido un 27,9%, pasando de 745 a 953, y los argentinos un 4,9%, hasta llegar a 3.308 residentes. Entre los tres colectivos suman 733 personas más, lo que supone el 34,8% de todo el crecimiento del Principado.

Sin embargo, la población andorrana se mantiene estable con un ligero incremento del 0,9%, hasta llegar a las 39.729 personas. Los españoles aumentan un 2% y los franceses un 6,1%, mientras que los portugueses, históricamente uno de los grupos extranjeros más numerosos, descienden un 1,3%, situándose en 8.441 residentes. Estos cambios hacen que el 55,2% de los habitantes tiene ahora nacionalidad extranjera, frente a un 44,8% de andorranos.

Los altos precios del alquiler empujan a la compra precipitada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”

El informe también detalla la estructura por edades. El 73,3% de la población se sitúa entre los 15 y los 64 años, lo que confirma el predominio de una población activa en edad laboral. Los menores de 15 años representan el 10,9%, mientras que los mayores de 64 suponen el 15,7%, un segmento que crece ligeramente, con un aumento anual del 5,1%.

Las diferencias entre población estimada y registrada

El Departament d’Estadística recuerda que las estimaciones se calculan desde 2009 a partir de los censos comunales y otros registros administrativos. A 30 de septiembre de 2025, la población estimada es de 88.649 personas, mientras que la registrada asciende a 94.524, una diferencia del 6,6%, algo inferior a la del año anterior (7,1%).

Esta discrepancia refleja también la movilidad del Principado, un país que, pese a su tamaño, sigue atrayendo a nuevos residentes de muy distinto perfil. Andorra se ha convertido en destino de profesionales españoles, creadores de contenido, influencers y YouTubers que buscan un entorno fiscal más favorable.

