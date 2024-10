Una creadora de contenido muestra cuánto le ha costado su operación de apendicitis en Andorra: “Yo pensaba que era como en Estados Unidos”

@gigiisyt en un video de TikTok.

Gigiis, una creadora de contenido que vive en Andorra y cuenta con más de 1,7 millones de seguidores en su cuenta de TikTok (@Gigiis), ha contado en uno de sus últimos videos cuánto ha pagado por operarse de apendicitis en Andorra. La joven cuenta que pensaba que sería como en EEUU, con un precio elevado, no obstante, se sorprendió al recibir la factura.

“Antes de decir nada, yo pensaba que esto era como Estados Unidos, que tenías que pagar por la hospitalización, medicamentos, bla bla bla bla. Mil o tres mil euros porque llevo tres días en el hospital, etcétera. Pues el precio de todo ha sido 167 euros. Yo pensaba que era muy caro, pero esto te entra por la CASS”, dice.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

¿Qué es la CASS?

En el video, la joven que se mudó al país donde muchos youtubers y creadores de contenido residen para evitar pagar impuestos en España, a pesar de que son los españoles (entre los consumidores de contenido de varios países) los que sustentan su modo de vida gracias a sus visualizaciones, explica que el precio de su intervención “entra por la CASS”. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) es el ente público centralizado que gestiona la cobertura social y sanitaria, que cubre a más del 90% de los residentes y está basado en el copago. Es obligatorio afiliarse para todos los asalariados de Andorra.

@gigiisyt Me operaron por urgencia de apendice ❤️‍🩹 Todo el vlog en yt:Gigiis 🫶🏻 ♬ sonido original - Gigiis

Hasta Andorra para evitar pagar impuestos

El Principado de Andorra, conocido por su régimen fiscal menos rígido en comparación con España, se ha convertido en un destino atractivo no solo para deportistas y grandes fortunas, sino también para influencers que buscan reducir su carga impositiva. Aunque España dejó de considerar a Andorra como un paraíso fiscal en 2018, la proximidad geográfica y las ventajas fiscales continúan siendo factores decisivos para este tipo de traslados.

Para establecer su residencia fiscal en Andorra, una persona debe cumplir ciertos requisitos, como adquirir una vivienda o firmar un contrato de alquiler y residir en el país al menos 183 días al año. Además, la creación de una empresa o la posesión de una parte significativa de una que opere en el principado también son opciones válidas. No obstante, para un trabajador autónomo como un youtuber, no es necesario constituir una empresa, ya que el Impuesto de Sociedades en Andorra es casi tan ventajoso como el impuesto sobre la renta personal.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en Andorra es considerablemente más bajo que en España. Mientras que en España el tramo más alto del IRPF se sitúa en el 45% para rentas superiores a 60.000 euros, en Andorra no supera el 10%. Esta diferencia es un incentivo para aquellas personas con elevados ingresos que buscan minimizar su carga fiscal.

Sin embargo, trasladar la residencia fiscal a Andorra no está exento de riesgos. Si no se cumplen los requisitos de residencia efectiva, se podría incurrir en sanciones por evasión fiscal. Además, si un influencer mantiene su núcleo de actividad en España o si se observan lazos significativos con el país, el traslado podría no ser efectivo a efectos fiscales, incluso si se demuestra una residencia en Andorra.