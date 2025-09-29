Miriam Rodríguez, de finalista de ‘OT’ a presentadora del talent musical: su paso por televisión, un disco de oro y su nueva faceta profesional

Miriam Rodríguez en 'OT 2025' (PRIME VIDEO; JOSE IRÚN).

El regreso de Operación Triunfo 2025 no solo supone el inicio de una nueva generación de voces jóvenes en la televisión española, sino también el retorno de una de las figuras más queridas del formato: Miriam Rodríguez. La cantante gallega, que se dio a conocer en la edición de 2017, ha sido elegida para ponerse al frente de Conexión OT, el programa diario de Prime Video que resume la vida dentro de la Academia y conecta al público con los concursantes.

La artista toma el relevo de Masi Rodríguez, quien ocupó ese puesto en la edición anterior y que, como contó a Infobae España, no había sido llamada en esta temporada para el programa. La emisión es de martes a sábado y ofrece imágenes inéditas, entrevistas en profundidad y conexiones en directo con profesores, jurado e invitados.

Pero la elección de Miriam no es casualidad. Desde su salida de OT 2017, la gallega ha mantenido una relación constante con el formato, ya sea como cantante invitada en las galas, como asesora en otros concursos televisivos o como voz de referencia para nuevas generaciones de músicos.

Su experiencia previa le permite, además, presentarse ante los concursantes desde un lugar de empatía. “Yo no me considero presentadora, yo me considero una artista que conecta bien y es capaz de comunicar, y he aprendido mucho gracias a estar en otros programas”, confesó a nuestro medio. Para ella, Conexión OT no es solo un papel televisivo: es la oportunidad de tender un puente entre la experiencia de los alumnos y la audiencia.

De Pontedeume a los escenarios

Nacida en 1996 en Pontedeume (A Coruña), Miriam mostró desde pequeña un vínculo fuerte con la música y la interpretación. Tras cursar estudios de arte dramático, comenzó a buscar su hueco en la actuación, un sueño que cumplió gracias a su paso por Operación Triunfo, participando así en la serie Vis a vis. Y, aunque en el programa de 2017 se quedó a las puertas de la final, logrando la tercera posición, su proyección no se detuvo allí. El apoyo del público y la intensidad de su voz la impulsaron directamente hacia una carrera discográfica que no ha dejado de evolucionar.

Hasta la fecha, Miriam Rodríguez ha publicado tres álbumes de estudio. Su debut, Cicatrices (2018), se convirtió en disco de oro y mostró a una artista marcada por la superación personal. Dos años más tarde llegó La dirección de tu suerte (2020), un trabajo nacido en plena pandemia que dejó ver su capacidad de reinventarse y de experimentar con sonidos más abiertos.

El giro definitivo llegó con Líneas rojas (2024), un disco producido de manera independiente en el que se adentró en terrenos más electrónicos y rindió homenaje a sus raíces gallegas con canciones como Tes que ser de aquí (meigas), nominada por la Academia de la Música como mejor tema en lengua cooficial. Con este proyecto, la cantante consolidó una identidad artística marcada por la autenticidad y el amor propio, valores que siempre transmite en sus letras.

Miriam Rodríguez y Chenoa en 'OT 2025' (PRIME VIDEO).

Reconocimientos y colaboraciones

La trayectoria de Miriam ha estado jalonada de colaboraciones con artistas de primer nivel, como Pablo López y Melendi, así como de reconocimientos dentro y fuera de la industria musical. En televisión ha sido asesora en La Voz y posteriormente conductora de La Voz: El Regreso, un formato que daba una segunda oportunidad a concursantes eliminados.

Su salto a Tu cara me suena en 2023 terminó de demostrar su versatilidad. Con actuaciones memorables, logró conquistar al público y se coronó como ganadora con un 35% de los votos en la décima edición del concurso. Más tarde, presentó Hit List Galicia, un programa de entretenimiento emitido en la televisión autonómica, consolidando así su faceta como comunicadora.

Uno de los puntos fuertes de Miriam Rodríguez es su espontaneidad. Su paso por OT estuvo lleno de momentos recordados por los seguidores del formato, y ese carácter natural es ahora una de las claves que la convierten en la presentadora idónea para Conexión OT. Ella misma lo reconoce: “Creo que mi papel no es dar consejos, sino acompañarles y vivir la experiencia con ellos. La gente conecta contigo cuando eres honesto, y eso es lo que quiero transmitir”.

Miriam Rodríguez, Chenoa y Noemí Galera en 'OT 2025' (PRIME VIDEO; JOSE IRÚN).