Miguel Lago se rompe al hablar del acoso escolar que vivió en su familia: “Quiero que me garanticen que no maltratan a mi hijo en el colegio”

Miguel Lago en el programa 'Y ahora Sonsoles'. (Atresmedia)

Todo el mundo tiene un tema que le toca especialmente y que cuando sale en una conversación hace que se convierta en algo personal. Para el presentador Miguel Lago es el del acoso escolar, sobre el que ha hablado este miércoles en Y ahora Sonsoles. El espacio de Antena 3 ha tratado un caso reciente que se ha hecho mediático y el colaborador se ha mostrado especialmente afectado. De hecho, ha desvelado que este tema le afecta directamente a su familia y ha pedido a las autoridades competentes que controlen lo que sucede en los centros escolares para evitar que haya más casos similares.

En sus propias palabras, no se está prestando la atención suficiente al caso. “Lo conté hace muchos años, mi familia ha pasado momentos muy complicados en el colegio, momentos muy dolorosos”, explicó el colaborador, que añadió que cuando todo sucedió tomaron medidas para solucionarlo con las herramientas que estaban a su alcance.

“Vengo de cambiar a alguien del colegio por ver que no funciona, que no sirve. Al menos tengo la fortuna de que puedo llevarlo a otro”, contó a Sonsoles Ónega.

Miguel Lago en el programa 'Y ahora Sonsoles'. (Atresmedia)

Visiblemente emocionado, Lago expuso que ahora “el acoso no termina en el colegio. Antes te acosaban en el colegio y, si tenías mala suerte, en el parque. Ahora te acosan por redes, por teléfono”. Y a continuación leyó los nombres de los niños que se habían quitado la vida por este problema, sin poder contener las lágrimas. “Y la lista no acaba nunca. Llevo cuatro años aquí contigo, Sonsoles, y todos los años tenemos el caso de un niño que salta por una ventana”.

Y se lamentó: “Nadie sabía nada, no se decía. Les dicen a los padres que podrían haber estado más atentos. Y los padres se sienten la mayor mierda del mundo”. “Luego me dicen cosas como que siempre pongo el dedo en los centros escolares”, recordó Miguel.

Y con lágrimas en los ojos se dirigió a los maestros: “pero es que os dejamos a nuestros hijos todos los días”. Y de nuevo se derrumbaba: “Pasan más tiempo con vosotros que con nosotros. Y luego saltan por el balcón… Perdón”. La respuesta de Sonsoles Ónega fue contundente: “No pidas perdón”.

Más medidas contra el bullying. La Asociación No al Acoso Escolar reclamando ante el Congreso medidas de prevención contra este problema. Desde esta organización alertan de las dificultades que provoca y piden más formación de los profesores para detectar casos.

También denunció que las autoridades “llevan años prometiendo una ley contra el acoso” que ni está en vigor ni parece estarlo a corto plazo. “Quiero que me garanticen que mi hijo va al colegio y no lo maltratan”, pidió el gallego.

Finalmente, Miguel Lago desvelaba por qué este tema le afecta tanto: “Mi familia ha pasado momentos complicados por el acoso escolar. Mi hija. No a estos niveles, pero lo suficientemente doloroso como para hacer cualquier cosa”.