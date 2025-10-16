La vida actual de Clemente, hijo de Alessandro Lequio y Antonia Dell’Atte, en EE. UU.: sus estudios, su trabajo como camarero y su mujer

Antonia Dell’Atte y Clemente Lequio en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

En el complejo mapa mediático de la familia Lequio, donde los titulares se reparten entre las polémicas de Alessandro y las confesiones de Antonia Dell’Atte, hay un nombre que destaca precisamente por su silencio: Clemente Lequio, el primogénito del conde italiano y de la modelo que fue musa de Giorgio Armani. Alejado desde hace años del foco público, su vida actual en Estados Unidos contrasta con el ruido mediático que durante décadas ha acompañado a sus progenitores.

El hijo de Antonia Dell’Atte y Alessandro Lequio nació en Turín el 2 de abril de 1988, fruto de un matrimonio que pronto se convirtió en un infierno para su madre. La pasada semana concedía una entrevista a El País en la que Dell’Atte rompió su silencio sobre los supuestos malos tratos sufridos durante su relación con el aristócrata italiano, a quien calificó como “mi maltratador”, asegurando que la justicia italiana le dio la razón. “La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel”, relató la modelo, explicando que el episodio marcó el inicio de su pesadilla.

Aquel matrimonio, que comenzó con gestos románticos y promesas de amor, supuestamente derivó pronto en manipulación, aislamiento y violencia. Según Dell’Atte, Lequio llegó a decirle que no debía ver más a su familia porque “ahora eras condesa”, y la apartó progresivamente de su entorno. “Decía que no creía en los amigos. “Y tú tampoco”, me decía, “tú no tienes amigos. Nadie te quiere, te utilizan”, recordó en su conversación con el diario. Las agresiones físicas habrían llegado poco después, incluso durante su embarazo, hasta el punto de requerir hospitalización.

El divorcio llegó en 1991, y con él comenzó otra batalla: la de enfrentarse a una prensa del corazón que, según la italiana, “protegía” a su exmarido y la retrataba como una mujer despechada. “Muchos periodistas se han sentado al lado de él, sabían y han callado, o los han hecho callar. A mí me han querido censurar, cuando yo lo que quería era aportar lo que viví, por otras mujeres, decirles que de esto se puede salir, que se puede denunciar. Pero nunca me han respetado”, denunció Dell’Atte.

El único hombre de Antonia

En ese contexto creció Clemente, quien ha preferido siempre mantenerse al margen del relato público. Lejos de los platós de televisión que frecuenta su padre y del círculo de celebridades en el que se movió su madre, el joven encontró su propio camino, primero en Europa y después al otro lado del Atlántico.

Licenciado en Ciencias Políticas y con un doctorado que completó tras pasar por ciudades como Milán y Berlín, el hijo del conde se interesó durante un tiempo por el mundo de la música y la moda. Fue DJ, modelo, compositor y diseñador de prendas con grafitis urbanos, una etapa creativa que, sin embargo, fue dejando atrás para construir una vida más tranquila.

Desde 2016, vive en Estados Unidos, donde trabaja en el sector de la hostelería. El joven trabaja como camarero entre 50 y 60 horas semanales en mansiones de lujo y grandes hoteles de Miami. De hecho, lo hace en el mismo sector que su mujer, Corbie Gregory, con quien contrajo matrimonio en 2020 y quien se dedica a la gerencia del Nobu Hotel Miami Beach. La unión de ambos fue desvelada por la propia Antonia, quien describió a su nuera en una entrevista con ‘¡Hola!’ como “una mujer diez, maravillosa como persona, deportista y con unos ojos azules verdosos preciosos”.

Discreto y reservado, Clemente no ha querido participar en el enfrentamiento mediático entre sus padres ni en las polémicas que han rodeado a su padre en España, especialmente tras la muerte de Aless Lequio, fruto de la relación de Alessandro con Ana Obregón. De hecho, el joven no regresó a nuestro país ni siquiera para el funeral de su hermano. No obstante, le dedicó unas bellas palabras en redes sociales: “Aless, dejaste esta vida terrena y material para ir a un mundo metafísico y espiritual que solo gente maravillosa como tú merece estar. Decir que eres nuestro ángel y que nos estás protegiendo es reductivo. Tú estas con nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Estás en este momento en Madrid y al mismo tiempo conmigo en Miami o en cualquier otro lugar del mundo para estar con quien quieras, para reírte con nosotros o para intentar animar los que tanto te han llorado y aún te están llorando”.

En estas mismas redes sociales, muestra una vida serena y estable, ajena a las cámaras y las portadas. Su perfil de Instagram, donde acumula más de 32.000 seguidores, combina fotografías artísticas, referencias musicales y algunos retratos personales, siempre con un tono contenido y reflexivo. Lejos del escándalo, prefiere centrarse en su trabajo y en su relación, sin alimentar la curiosidad de los medios que durante décadas se han alimentado de los conflictos de su familia.

