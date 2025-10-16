España

La vida actual de Clemente, hijo de Alessandro Lequio y Antonia Dell’Atte, en EE. UU.: sus estudios, su trabajo como camarero y su mujer

El hijo mayor del conde permanece en Estados Unidos alejado de la polémica que envuelve el matrimonio de sus padres

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
Antonia Dell’Atte y Clemente Lequio
Antonia Dell’Atte y Clemente Lequio en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

En el complejo mapa mediático de la familia Lequio, donde los titulares se reparten entre las polémicas de Alessandro y las confesiones de Antonia Dell’Atte, hay un nombre que destaca precisamente por su silencio: Clemente Lequio, el primogénito del conde italiano y de la modelo que fue musa de Giorgio Armani. Alejado desde hace años del foco público, su vida actual en Estados Unidos contrasta con el ruido mediático que durante décadas ha acompañado a sus progenitores.

El hijo de Antonia Dell’Atte y Alessandro Lequio nació en Turín el 2 de abril de 1988, fruto de un matrimonio que pronto se convirtió en un infierno para su madre. La pasada semana concedía una entrevista a El País en la que Dell’Atte rompió su silencio sobre los supuestos malos tratos sufridos durante su relación con el aristócrata italiano, a quien calificó como “mi maltratador”, asegurando que la justicia italiana le dio la razón. “La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel”, relató la modelo, explicando que el episodio marcó el inicio de su pesadilla.

Antonia Dell'Atte y Clemente Lequio
Antonia Dell'Atte y Clemente Lequio en una imagen de redes sociales. (instagram.com/clem2leq)

Aquel matrimonio, que comenzó con gestos románticos y promesas de amor, supuestamente derivó pronto en manipulación, aislamiento y violencia. Según Dell’Atte, Lequio llegó a decirle que no debía ver más a su familia porque “ahora eras condesa”, y la apartó progresivamente de su entorno. “Decía que no creía en los amigos. “Y tú tampoco”, me decía, “tú no tienes amigos. Nadie te quiere, te utilizan”, recordó en su conversación con el diario. Las agresiones físicas habrían llegado poco después, incluso durante su embarazo, hasta el punto de requerir hospitalización.

El divorcio llegó en 1991, y con él comenzó otra batalla: la de enfrentarse a una prensa del corazón que, según la italiana, “protegía” a su exmarido y la retrataba como una mujer despechada. “Muchos periodistas se han sentado al lado de él, sabían y han callado, o los han hecho callar. A mí me han querido censurar, cuando yo lo que quería era aportar lo que viví, por otras mujeres, decirles que de esto se puede salir, que se puede denunciar. Pero nunca me han respetado”, denunció Dell’Atte.

Clemente Lequio con sus compañeros
Clemente Lequio con sus compañeros camareros. (instagram.com/clem2leq)

El único hombre de Antonia

En ese contexto creció Clemente, quien ha preferido siempre mantenerse al margen del relato público. Lejos de los platós de televisión que frecuenta su padre y del círculo de celebridades en el que se movió su madre, el joven encontró su propio camino, primero en Europa y después al otro lado del Atlántico.

Licenciado en Ciencias Políticas y con un doctorado que completó tras pasar por ciudades como Milán y Berlín, el hijo del conde se interesó durante un tiempo por el mundo de la música y la moda. Fue DJ, modelo, compositor y diseñador de prendas con grafitis urbanos, una etapa creativa que, sin embargo, fue dejando atrás para construir una vida más tranquila.

Desde 2016, vive en Estados Unidos, donde trabaja en el sector de la hostelería. El joven trabaja como camarero entre 50 y 60 horas semanales en mansiones de lujo y grandes hoteles de Miami. De hecho, lo hace en el mismo sector que su mujer, Corbie Gregory, con quien contrajo matrimonio en 2020 y quien se dedica a la gerencia del Nobu Hotel Miami Beach. La unión de ambos fue desvelada por la propia Antonia, quien describió a su nuera en una entrevista con ‘¡Hola!’ como “una mujer diez, maravillosa como persona, deportista y con unos ojos azules verdosos preciosos”.

Clemente Lequio y Gorbie Gregory
Clemente Lequio y Gorbie Gregory en una imagen de redes sociales (@clemen2leq).

Discreto y reservado, Clemente no ha querido participar en el enfrentamiento mediático entre sus padres ni en las polémicas que han rodeado a su padre en España, especialmente tras la muerte de Aless Lequio, fruto de la relación de Alessandro con Ana Obregón. De hecho, el joven no regresó a nuestro país ni siquiera para el funeral de su hermano. No obstante, le dedicó unas bellas palabras en redes sociales: “Aless, dejaste esta vida terrena y material para ir a un mundo metafísico y espiritual que solo gente maravillosa como tú merece estar. Decir que eres nuestro ángel y que nos estás protegiendo es reductivo. Tú estas con nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Estás en este momento en Madrid y al mismo tiempo conmigo en Miami o en cualquier otro lugar del mundo para estar con quien quieras, para reírte con nosotros o para intentar animar los que tanto te han llorado y aún te están llorando”.

En estas mismas redes sociales, muestra una vida serena y estable, ajena a las cámaras y las portadas. Su perfil de Instagram, donde acumula más de 32.000 seguidores, combina fotografías artísticas, referencias musicales y algunos retratos personales, siempre con un tono contenido y reflexivo. Lejos del escándalo, prefiere centrarse en su trabajo y en su relación, sin alimentar la curiosidad de los medios que durante décadas se han alimentado de los conflictos de su familia.

Aless, Alessandro y Clemente Lequio
Aless, Alessandro y Clemente Lequio en una imagen de redes sociales (@clem2leq).

Temas Relacionados

Alessandro LequioAntonia Dell’AtteFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Patatas, huevos y naranjas: los alimentos básicos que más han aumentado su precio en los supermercados españoles

Otros comestibles como las lentejas pardina, el kilo de cebollas, los limones o el aceite de oliva han sufrido una bajada durante el último mes

Patatas, huevos y naranjas: los

Estas son las fechas para la selectividad de 2026 en Murcia, Canarias y Castilla y León: la PAU se celebrará antes y con nuevos criterios de corrección

Los distritos universitarios adelantan el calendario y aplicarán orientaciones de la CRUE que apuestan por exámenes más competenciales y una evaluación más precisa

Estas son las fechas para

Guisantes con jamón: una receta clásica y saludable para incluir en tu dieta

En tan solo 15 minutos puedes tener tu plato preparado

Guisantes con jamón: una receta

Un profesor denuncia a un alumno por usar el móvil en clase y el colegio “le deja solo”: multa de 4.500 euros

El profesor no tuvo ánimo de lucro, solo quería que se reconociera “el derecho a la dignidad de un docente”

Un profesor denuncia a un

La casa-barco que Jordi Alba no consigue vender: siete dormitorios, dos piscinas y sala de cine por 20 millones de euros

Un año después de sacar al mercado su vivienda en Pedralbes, el futbolista ha rebajado en cinco millones el precio de venta

La casa-barco que Jordi Alba
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía recurre la prórroga

La Fiscalía recurre la prórroga de la investigación a Begoña Gómez al considerar que el juez incurrió en un error técnico

El suicidio de una niña de 14 años en Sevilla inicia una investigación al colegio por no activar los protocolos de acoso

Así es el nuevo vehículo de exploración del Ejército de Tierra: Defensa invertirá más de 260 millones de euros

Muere a los 85 años Carlota Bustelo, exdiputada socialista y pionera en la defensa del feminismo en la democracia: "

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a un hombre con múltiples delitos por robo y agresión: alegaba que los cometió antes de la solicitud

ECONOMÍA

Patatas, huevos y naranjas: los

Patatas, huevos y naranjas: los alimentos básicos que más han aumentado su precio en los supermercados españoles

Los analistas vaticinan que el desenlace de la ‘lucha’ entre BBVA y Sabadell se va a saldar con “una segunda opa”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 16 octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Cómo los autónomos pueden deducirse el alquiler de la vivienda si trabajan desde casa, según Hacienda

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder