Los rostros de 'Sálvame' señalan a Telecinco por el blanqueamiento a Carlo Costanzia y Lequio: "Sientan a un maltratador en plató"

María Patiño, Kiko Matamoros o Carlota Corredera han estallado contra la cadena de Mediaset tras los relatos de Mar Flores y Antonia Dell'Atte sobre el presunto maltrato de sus exparejas

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Kiko Matamoros, María Patiño y
Kiko Matamoros, María Patiño y Carlota Corredera, en 'No somos nadie'. (Canal Quickie)

María Patiño y el resto de colaboradores de No somos nadie han comenzado la emisión de este lunes 13 de octubre con un rotundo mensaje dirigido a varios rostros de Telecinco por el tratamiento que se ha dado a dos mediáticos casos de presunta violencia de género que vuelven a estar de actualidad por el reciente relato de sus víctimas: Mar Flores y Antonia Dell’Atte.

Al inicio del programa, la presentadora ha querido enviar un mensaje a los tertulianos de Vamos a ver por la forma en que han abordado la entrevista de Carlo Costanzia Jr. en ¡De viernes!, donde calificó el conflicto de sus padres como “problema matrimonial”, un relato con el que este lunes se han alineado en el matinal de Mediaset.

“El ejercicio de cinismo que he visto esta mañana por parte de todos los compañeros de Vamos a ver, donde deciden afirmar que estamos ante un problema matrimonial, yo no lo voy a comprar", ha espetado Patiño, recordando que el conflicto entre Mar Flores y Carlo Costanzia “no es un problema matrimonial, es un tema de maltrato”.

Carlo Costanzia Jr. comentará los episodios más controvertidos de las memorias de su madre, Mar Flores, en '¡De viernes!' el 3 de septiembre. (Mediaset España)

Visiblemente molesta, la periodista ha apuntado que quienes fueran sus compañeros de cadena están acusando a otros programas de “meter mierda” entre las partes. “Es una mujer que dice haber sido maltratada, basta ya de señalarnos como personas que metemos mierda en esta sociedad, Cristina Tárrega y compañía”, ha afirmado de forma tajante. Y añade: “Aquí no hay dos bandos ni dos líneas editoriales, solo hay una manera de ver la vida, y es llamando a las cosas por su nombre. (...) Mierda hice yo en el pasado. Es un tema de maltrato”.

“Carlo Costanzia es una víctima de violencia vicaria”

Tras las palabras de María, Carlota Corredera intervenía para referirse a la reveladora entrevista de Antonia Dell’Atte en El País este fin de semana, en la que relata los episodios de maltrato que vivió a manos de su exmarido, Alessandro Lequio. “A mí ayer se me colapsó el teléfono de mensajes. Mucha gente me preguntaba qué creía que iba a pasar mañana y yo fui muy sincera, sabía que no iba a pasar nada”, ha lamentado.

En cuanto al caso de Carlo Costanzia y Mar Flores, Corredera ha defendido que el hijo de ambos es “víctima de violencia vicaria” y por eso intenta no posicionarse entre su padre y su madre. “Es una persona que lleva 30 años siendo envenenada por su padre”, ha aseverado, recordando que “desavenencias matrimoniales son desavenencias matrimoniales. Los malos tratos son un delito”.

El resto de colaboradores se han mostrado en la misma línea, señalando a Telecinco por no ponerse del lado de las víctimas, como ya sucedió en su día con Rocío Carrasco en algunos programas de la cadena. “Lo que vimos el viernes es el blanqueamiento a un maltratador y en ese blanqueamiento colaboró una productora y una cadena de televisión que hoy ha vuelto a sentar en un plató a un maltratador”, ha expresado José María Garrido.

Por su parte, Anna Gurguí ha apuntado que “lo que está pasando es muy grave, tenemos un problema muy grave en los medios de comunicación”. Y agrega que “pensaba que después de este fin de semana habría un cambio, pero hemos visto una vez más el mensaje que quiere lanzar la cadena, que es sentar a un maltratador”.

