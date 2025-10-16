España

Koldo García sigue la estrategia de Ábalos y se acoge a su derecho a no declarar, mientras la Fiscalía no pide prisión preventiva

El exasesor del exministro de Transportes estaba citado a declarar este jueves a las 10:00

El exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García (Carlos Luján - Europa Press)

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha acudido este jueves a declarar ante el Tribunal Supremo y según informan diferentes medios, se ha acogido a su derecho a no declarar como hizo ayer el exministro de Transporte.

Igual que ocurrió en la sesión de ayer, la Fiscalía Anticorrupción, no ha solicitado la medida de prisión preventiva, lo que le pone un paso más lejos de entrar en la cárcel. Tras su comparecencia, que ha durado unos 35 minutos, se está celebrando una vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se revisarán sus actuales medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a su domicilio.

En esta, el magistrado Leopoldo Puente tendrá que decidir si el investigado ingresa en prisión o no. Esta mañana Koldo ha llegado puntual a su declaración, acompañado de una mochila, con medicamentos y un neceser, en previsión de si acaba pasando la noche en la cárcel. “Hombre precavido vale por dos”, ha asegurado a los medios tras ser preguntado por ello.

Koldo García, el “gestor y custodio”

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, presentado al Tribunal Supremo, sitúa a Koldo García como “gestor y custodio” de los fondos “opacos” del exministro José Luis Ábalos. Según el documento, García y su entonces pareja, Patricia Úriz, habrían utilizado dinero en efectivo sin justificar para sufragar gastos personales de Ábalos, como pensiones alimenticias, regalos y viajes, sin que exista constancia de reembolsos por parte del exministro.

Además, se identificaron comunicaciones donde utilizaban eufemismos como “chistorras” para referirse a billetes de 500 euros, “soles” para los de 200 y “lechugas” para los de 100, lo que sugiere una contabilidad paralela no declarada.

(Noticia en ampliación)

