La Fiscalía se opone a la entrada en prisión provisional de Ábalos después de que se haya acogido a su derecho a no declarar

El exministro José Luis Ábalos, a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo (EFE/Zipi Aragón)

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante el instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, según avanza el periódico El País.

Según apuntan diferentes, medios, aunque no ha declarado, el exministro si ha mantenido un pequeño rifirrafe con el magistrado Leopoldo Puente después de que el primero haya querido explicar por qué se encuentra en indefensión. El magistrado simplemente le ha respondido que “esto no es el Congreso”.

Esta es la cuarta vez que Ábalos comparece en el Supremo después de un año de investigación judicial. Las acusaciones lideradas por el PP han solicitado el ingreso en prisión provisional de Ábalos y, de forma subsidiaria a la prisión, que se le imponga una fianza de 650.000 euros. Sin embargo, han pedido que de ingresar, no sea en Soto del Real, para no compartir espacio con Santos Cerdán.

Por parte de la Fiscalía Anticorrupción piden que se mantengan las medidas actuales (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias cada 15 días en el Supremo).

Ante el juez el fiscal, Alejandro Luzón, ha expuesto que no han cambiado las circunstancias para pedir la prisión provisional aunque si existan indicios de criminalidad nuevos en el último informe de la UCO. Ha defendido también que hay cierto riesgo de fuga, pero no el suficiente para pedir la cárcel.

Ha llegado sin su abogado

Tras 40 minutos de declaración en la que se ha negado a responder a las preguntas, está previsto que el juez Leopoldo Puente lleve a cabo una vistilla para decidir sobre su ingreso o no en prisión.

El exministro de Transportes ha llegado al Tribunal Supremo a las 9:15 de esta mañana en taxi sin su abogado, José Aníbal Álvarez, que ha llegado más tarde, debido a las diferencias que han tenido estos últimos días. A su salida del Congreso, unos minutos antes, su asistente ha tenido un pequeño enfrentamiento con los periodistas, recriminándoles que le quieran hacer preguntas, según informa La Sexta.

