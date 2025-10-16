España

David Bustamante responde a las críticas sobre su físico en ‘El Hormiguero’: “No hay nada más triste en esta vida que ser cruel y ruin y cobarde”

El de San Vicente de la Barquera ha acudido como invitado al espacio de Antena 3, donde ha hablado de la rutina de alimentación y deporte que sigue actualmente

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

David Bustamante en 'El Hormiguero'
David Bustamante en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

La noche de este miércoles, 15 de octubre, David Bustamante ha acudido como invitado a El Hormiguero para promocionar su gira por España tras su último disco, Inédito. Su nombre empezó a conocerse en el año 2001, cuando formó parte de Operación Triunfo. Desde entonces, su talento le ha convertido en uno de los cantantes más conocidos de la industria. Tanto es así que cuenta con 11 álbumes de estudio y decenas de videoclips.

De acuerdo con su testimonio, empezó a trabajar en su último disco durante la pandemia. “Ha surgido cuando no me he presionado y me di cuenta de que de mí salían cosas interesantes y muy personales”, ha manifestado el de San Vicente de la Barquera en el espacio presentado por Pablo Motos, dejando entrever que es el proyecto más personal e importante de su trayectoria como artista.

David Bustamante en 'El Hormiguero'
David Bustamante en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Dejando a un lado su faceta profesional, el intérprete de Dos hombres y un destino ha hablado de las críticas que ha protagonizado debido a sus cambios físicos. Y es que, aunque siempre ha abogado por una vida saludable, combinando la alimentación sana con hábitos de gimnasio, su cuerpo ha mostrado diferentes cambios a lo largo de los años. Tanto es así que, hace unos meses, su nombre volvió a copar los titulares de la prensa tras realizar un concierto en Ponferrada.

“Soy una persona con sentimientos”

La imagen del cántabro no pasó desapercibida. Y es que David Bustamanete mostró un evidente cambio físico respecto a sus apariciones escénicas anteriores, lo que le hizo situarse en el centro de los focos. Pese a que este capítulo en su vida ya forma parte del pasado, pues actualmente está centrado en su gira, lo cierto es que no ha podido evitar hablar del tema en su paso por el formato de Trancas y Barrancas. "Estás para hacerte un perfil, ¿eh?“, le ha dicho el de Requena, mostrando al público la definición de los músculos de su invitado. ”Quiero hablarlo. ¿Es verdad que estás tan fuerte que no te puedes rascar la espalda?“.

David Bustamante en un montaje
David Bustamante en un montaje fotográfico (José Velasco / Europa Press / X)

Las palabras del conductor de televisión han dado pie a que el cantante se pronuncie sobre todas las críticas que ha recibido. "A mi lo que me molesta es que de todas las cosas que hago, solo hablan de algo que no les importa para nada“, ha comenzado a decir el artista, asegurando que ”no lo hacen por mi bien". "Ellos cuando ven a alguien débil o en un momento mas gris, lo que hacen es ponerle un pie en el cuello. No hay nada más triste en esta vida que ser cruel y ruin y cobarde“.

La rutina de David Bustamante

"Soy una persona con sentimientos, con una hija de 17 años, unos padres que me quieren...“, ha manifestado, visiblemente dolido por todo lo ocurrido. ”Una vez dije una cosa aquí muy viral: yo soy consciente de donde estoy en cada momento y a veces uno no tiene la fuerza de voluntad para según qué. Si las quieres ayudar, no las hundas mas. Cada uno tenemos un espejo en casa para saber cómo estamos", ha reflexionado.

David Bustamante en 'El Hormiguero'
David Bustamante en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Tras agradecer a su entrenador, el invitado ha hablado de su rutina de deporte y alimentación. “Yo pongo el despertador a las 7:00 horas y me levanto a las 5:00 horas sin quererlo. Cada día entreno de forma diferente, pero siempre de una manera muy dinámica con mi tocayo", ha manifestado, haciendo referencia a su coach, quien se llama igual que él. “Eso sería como mi trabajo diario y luego por la noche hago hora y media de cardio, ya sea jugando al tenis, nadando…Yo encuentro las formas de que sea divertido“.

“He desterrado de mi vida... No como hidratos, harinas, tampoco azúcares. Los hidratos los consumo a través de las verduras, como proteínas, no bebo alcohol ni refrescos...”, ha revelado, sobre su rutina de alimentación. “Siempre es mejor 20 minutos que nada. En el momento en que decides levantarte del sofá, todo cambia. Al principio cuesta, pero luego es fantástico. No hay mejor terapeuta que el deporte“, ha zanjado.

