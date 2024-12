David Bustamante, en el centro de las críticas tras su sorprendente cambio físico: “Nada que no tenga solución”

David Bustamante en un montaje fotográfico (José Velasco / Europa Press / X)

David Bustamante es uno de los cantantes más populares del panorama musical español. Desde que debutó en la primera edición de Operación Triunfo, su rostro se ha convertido en uno de los artistas más conocidos en España. Y, en mitad de la fama de la que goza, el de San Vicente de la Barquera ha tenido que enfrentarse a las críticas y comentarios sobre su aspecto físico.

Después de cinco años sin sacar un álbum, el cántabro ha estrenado su nuevo disco Inédito, con el que ha iniciado una gira por el país para promocionar su trabajo. Precisamente, el rostro del intérprete de Dos hombres y un destino se ha viralizado en las redes sociales tras uno de los últimos conciertos que ha ofrecido. Y es que las imágenes que circulan de él muestran un evidente cambio en su aspecto físico.

El pasado 30 de noviembre, David Bustamante volvió a subirse a los escenarios para ofrecer un concierto gratuito en el municipio leonés de Ponferrada. Si bien el cantante deleitó a su público con sus nuevos temas musicales, lo cierto es que la nueva imagen del cántabro no pasó desapercibida. Por un lado, está su nuevo peinado, pues en el concierto lucía el cabello arreglado hacia un lado, tapándole la mitad de la cara. Por otro lado, está su sorprendente cambio físico, ya que David ha reaparecido con algunos kilos más que en sus últimas apariciones.

Me ha costado reconocerle. pic.twitter.com/crNTwW8sHa — Javier Rubio Donzé (@Sr_Donze) December 1, 2024

“Me ha costado reconocerle”, apunta un usuario en la red social X, antes Twitter, junto a un vídeo en el que se puede ver al artista en el escenario de Ponferrada. Un comentario al que se han sumado cientos de internautas. “Pues sí, porque juraría que hace no demasiado, estaba mazadísimo para un combate de boxeo, no sé contra quién. Espero que esté bien de salud porque me cae bien”, señala otro.

Bustamante se pronuncia

Ante la gran cantidad de comentarios sobre su nuevo look y su físico, el espacio TardeAR ha contactado con el artista para conocer su versión de los hechos. Aunque al principio David Bustamante se ha mostrado muy reticente a dar declaraciones, pronto ha explicado el motivo detrás de su cambio de imagen. “Yo estoy bien, nada más que añadir”, han sido las primeras palabras que ha pronunciado, visiblemente reacio a dar más detalles.

David Bustamante en una imagen de archivo (Europa Press)

Tras insistir un poco, el extriunfito ha agradecido la preocupación y ha revelado la razón de este cambio. “Es lo que pasa cuando dejas de fumar, nada que no tenga solución”, ha dicho. De esta manera, David ha querido dejar un mal hábito y una de las consecuencias de este ha sido engordar unos pocos kilos.

En esta línea, cabe las palabras que el cántabro pronunció durante su visita a El Hormiguero hace tres años, cuando también se encontraba en el centro de los focos por su aspecto físico. “Si está gordo, si está demasiado flaco... Cada uno tiene sus problemas, sus historias y todo el mundo tiene un espejo en casa, no le digáis nada, solo hay que decir ‘qué tal estás’, eso es lo único que hay que decir. Si llega el momento en el que una persona toma la decisión y quiere cambiar y buscar su mejor versión, hay que respetarlo, porque tendemos a hacer daño de forma gratuita”, afirmó.