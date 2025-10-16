España

Cómo la microbiota intestinal influye en la memoria o el lenguaje

Un equipo de investigadores del CSIC ha estudiado cómo puede afectar a la salud cognitiva y el envejecimiento

Por Paula Alonso

Guardar
Visualización microscópica de bacterias en
Visualización microscópica de bacterias en el tracto digestivo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La microbiota intestinal, ese conjunto de microorganismos que habitan en el intestino humano, juega un papel crucial en la digestión. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que su influencia podría ir más allá de estos ámbitos, afectando directamente a la actividad cerebral y, por lo tanto, al envejecimiento cognitivo.

Investigadores del Grupo de Modelado Computacional de la Inteligencia del Centro de Automática y Robótica (CAR-CSIC-UPM), en colaboración con el grupo IMDEA-Food, han demostrado que la microbiota intestinal puede influir en funciones cerebrales clave, como la memoria, el lenguaje y el procesamiento emocional.

Los resultados de este trabajo, publicado en la revista Scientific Reports, podrían abrir nuevas vías para combatir el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento y enfermedades relacionadas con él como el Alzhéimer o el Párkinson.

La investigación

Un científico observa una muestra
Un científico observa una muestra bajo el microscopio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigación analizó la actividad cerebral de 54 personas mayores sanas de 55 años utilizando electroencefalogramas (EEG) en reposo. Esta técnica permitió observar la actividad cerebral espontánea, lo que reveló que las variaciones en la composición de la microbiota intestinal de los participantes se asociaban con diferencias en áreas cerebrales fundamentales para la cognición.

El estudio se centra en las áreas corticales-mediales posteriores del cerebro, involucradas en funciones como la percepción, la memoria y la toma de decisiones. Los investigadores encontraron que las personas con diferentes perfiles de microbiota intestinal mostraban patrones cerebrales distintos en estas zonas, lo que sugiere que el equilibrio microbiano en el intestino tiene un impacto directo en el funcionamiento cerebral, como en la memoria o en el lenguaje.

Los científicos subrayan que la modificación de la microbiota intestinal a través de la dieta podría ser una estrategia útil para retrasar el deterioro cognitivo. Así, el trabajo sugiere que ciertos perfiles de microbiota intestinal podrían estar asociados con una mayor protección frente a la pérdida de memoria y otros problemas cognitivos típicos del envejecimiento.

Nuevas perspectivas

Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

El estudio ha identificado dos hallazgos clave relacionados con las áreas cerebrales en las que se han observado variaciones. En primer lugar, se ha demostrado que la composición de la microbiota intestinal en individuos sanos puede influir en la actividad cerebral. Además, se ha comprobado que la actividad cerebral, a medida que avanza el envejecimiento, puede afectar funciones esenciales como la memoria, el lenguaje y la cognición social, que incluye el reconocimiento de emociones, la empatía, las normas sociales y el razonamiento moral.

La conclusión principal de este estudio es clara: no todas las microbiotas intestinales son iguales, y esa variabilidad tiene un impacto directo en la actividad cerebral, incluso en ausencia de enfermedades. Aunque la microbiota intestinal ya es reconocida como el principal regulador del eje intestino-cerebro, hasta ahora se desconocía en qué medida podía influir en la actividad cerebral.

Se plantea la hipótesis de que cada perfil de microbiota intestinal podría influir de manera distinta en la señal del nervio vago, que actúa como un canal clave entre el intestino y el cerebro. Esta modulación de la señal vagal podría ser responsable de las diferencias en la actividad cerebral observadas en distintos grupos. Así, la microbiota intestinal, al influir sobre este nervio, podría activar las fibras nerviosas que transmiten información desde el intestino hacia el cerebro, contribuyendo así a la regulación de diversas funciones cerebrales.

Temas Relacionados

MicrobiotaAlzheimerEnfermedad de AlzheimerIntestino IrritableEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Adiós a las supersticiones: este es el verdadero carácter de los gatos negros

Estos felinos de pelaje oscuro están asociados a la mala suerte, hasta el punto que se abusa de ellos para hacer rituales durante la noche de Halloween

Adiós a las supersticiones: este

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 octubre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada

Pilar Rubio y Sergio Ramos afrontan su amor a distancia: “Todo se puede llevar si hay respeto y comprensión”

Tras más de una década juntos y cuatro hijos en común, la presentadora y el futbolista viven su historia de amor entre Madrid y Monterrey

Pilar Rubio y Sergio Ramos

La estrategia de Meghan Markle en su última aparición para mejorar su imagen: maternidad, negocios y conciliación familiar

La duquesa de Sussex ha hablado sobre sus dos hijos en el foro Fortune’s Most Powerful Women Summit

La estrategia de Meghan Markle
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP cita a Sánchez

El PP cita a Sánchez el 30 de octubre para comparecer en la comisión del caso Koldo en el Senado: “Que de la cara y no repita el papel de Ábalos”

Koldo García sigue la estrategia de Ábalos y se acoge a su derecho a no declarar, mientras la Fiscalía no pide prisión preventiva

Un abogado explica las “trampas” más comunes de la Fiscalía en un juicio: “Casi nadie cuenta esto”

La Justicia confirma que una casa familiar donada a un hijo incapacitado le pertenece legítimamente y ordena el desalojo de sus dos hermanos

El submarino español ‘Isaac Peral’ se une a la misión de la OTAN para luchar contra el terrorismo en el Mediterráneo

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 16 octubre

La España que madruga también viene de fuera: uno de cada siete trabajadores afiliados a la Seguridad Social es extranjero

DEPORTES

Andorra Cycling Masters 2025: un

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española