España

La hierba común en la cocina que ayuda a prevenir los resfriados

Se trata de un complemento muy valioso dentro de una alimentación equilibrada

Por Guillermo Urquiza

Guardar
Un hombre en una oficina
Un hombre en una oficina utiliza un pañuelo para sonarse la nariz, posiblemente afectado por un resfriado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del entretiempo, muchas personas tienden a resfriarse o sufrir constipados. Una hierba que puede aliviar estos síntomas es el tomillo. Usar tomillo para realzar el sabor de una comida no solo aporta aroma y frescura: también puede reforzar el sistema inmunológico y proteger al organismo de procesos inflamatorios que dañan la salud con el tiempo. Esta hierba común, presente en la mayoría de supermercados, contiene nutrientes esenciales que desempeñan un papel clave en la prevención de enfermedades.

El tomillo es una fuente natural de vitamina A, conocida por su función en la salud ocular, así como de vitaminas del complejo B, que ayudan a aliviar el estrés y favorecer el equilibrio del sistema nervioso. También aporta vitamina C, que protege las células y fortalece las defensas frente a infecciones. A eso se suman minerales como hierro, manganeso, calcio y magnesio, que contribuyen a mantener huesos fuertes y una buena circulación sanguínea.

¿Pueden las personas sufrir de "resfriados prolongados" como lo hacen con el COVID prolongado?

“Todo esto ayuda a estimular el sistema inmunológico y prevenir resfriados, gripes y otras enfermedades, y aumentar su ingesta de tomillo puede mejorar la función de su sistema inmunológico”, señaló la Asociación de Facultades Médicas Naturopáticas Acreditadas.

Un remedio natural contra la inflamación

Más allá de sus nutrientes, el tomillo también tiene un rol importante en la lucha contra la inflamación, un proceso que, cuando se vuelve crónico, puede contribuir al desarrollo de múltiples enfermedades. La hierba pertenece al grupo de las flavonas, compuestos vegetales con propiedades antiinflamatorias.

El tomillo es un remedio
El tomillo es un remedio natural contra la inflamación (Foto: Twitter/Encycloplant)

Al igual que el perejil, el orégano o la manzanilla, el tomillo contiene sustancias que pueden reducir la inflamación, según la Cleveland Clinic. Esta inflamación persistente se ha vinculado con enfermedades autoinmunes, trastornos neurodegenerativos, problemas gastrointestinales y cardíacos. De hecho, la clínica advierte que las enfermedades inflamatorias representan más de la mitad de las muertes en el mundo.

Aunque estas cifras puedan parecer alarmantes, incorporar tomillo a la alimentación diaria es sencillo. Basta con espolvorear una pequeña cantidad sobre un plato de arroz, pollo al horno o unas tostadas con queso brie para empezar a obtener sus beneficios potenciales.

Aceite esencial

Además de utilizarse fresco o seco en la cocina, el tomillo también se transforma en aceite esencial a través de un proceso de destilación al vapor. El resultado es un líquido concentrado que contiene timol, un compuesto natural con múltiples aplicaciones. El timol se usa como ingrediente activo en enjuagues bucales, conservantes alimentarios, desinfectantes e incluso pesticidas, debido a sus propiedades antibacterianas. Según Sonia Uyterhoeven, jardinera de educación pública del Jardín Botánico de Nueva York, es precisamente este compuesto el que le da al tomillo su característico aroma fresco, similar a la menta. Investigaciones previas han encontrado que el timol también podría contribuir al buen funcionamiento del cerebro, lo que ha despertado el interés de la comunidad científica.

Hierba de tomillo (Foto: buenprovecho.com)
Hierba de tomillo (Foto: buenprovecho.com)

Instrucciones de uso

Si bien el aceite esencial de tomillo tiene aplicaciones útiles, no debe ingerirse ni aplicarse directamente sobre la piel sin diluir, advierte la Healthline. Su alta concentración puede causar irritación o efectos adversos si no se usa de forma adecuada. La recomendación de los expertos es optar por métodos seguros: usar la hierba fresca en la cocina o, en el caso de los aceites, diluirlos en un vehículo apropiado antes de aplicarlos tópicamente.

El tomillo no es un alimento milagroso, pero sí un complemento valioso dentro de una alimentación equilibrada. Gracias a su perfil nutricional, su capacidad para combatir la inflamación y su versatilidad culinaria, esta planta puede convertirse en un aliado cotidiano para mantener una buena salud.

Temas Relacionados

TomilloResfriadoVitaminaSaludEspaña-NoticiasEspaña-SociedadEspaña-Salud

Últimas Noticias

Juan Rescalvo, psicólogo, sobre el miedo al fracaso: “No hay nada importante que hayas conseguido a la primera”

El perfeccionismo y la autoexigencia excesiva provocan que muchas personas prefieran no enfrentarse a situaciones nuevas por temor a cometer errores

Juan Rescalvo, psicólogo, sobre el

Cómo cuidar tu limonero para que crezca sano y de más frutas, según un experto en plantas: “Nunca hay que dejar crecer estos brotes”

El especialista en jardinería Franco Masferrer comparte todos sus trucos para que este árbol de los resultados esperados a largo plazo

Cómo cuidar tu limonero para

Daniel Guzmán habla en ‘La Revuelta’ sobre su pasado como albañil y su nueva película ‘La Deuda’

Entre risas, Daniel Guzmán sorprendió al público revelando detalles desconocidos de su pasado y bromeando sobre su situación económica y personal

Daniel Guzmán habla en ‘La

Dani Rovira, roto de dolor por la muerte de su padre: “Daría al diablo lo que pidiera por volver a oírte reír”

El actor ha comunicado en sus redes sociales el fallecimiento de su progenitor, al que ha homenajeado en un texto muy emotivo

Dani Rovira, roto de dolor

Un empleado de Carrefour es despedido tras invitar a sus compañeros a croissants, cuernos y napolitanas por su cumpleaños: indemnización de 105.000 euros

Abonó en dos veces los 70 euros que costaba la bollería. La empresa le acusó de contravenir las normas internas

Un empleado de Carrefour es
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El personal civil de las

El personal civil de las bases de Rota y Morón señala a Defensa por retrasos en sus salarios: “Todo apunta al cierre presupuestario de EEUU”

Juanjo Jiménez, mecánico, explica cuánto debe durar la batería del coche: “Con estos consejos aguantará años”

Juanma Moreno nombra a Antonio Sanz consejero de Salud tras la crisis de los cribados de mama

La Fiscalía se opone a la entrada en prisión provisional de Ábalos después de que se haya acogido a su derecho a no declarar

Los vehículos de artillería, el nuevo anfibio o el lanzapuente sobre ruedas: los proyectos de Indra financiados con préstamos del Gobierno

ECONOMÍA

Un empleado de Carrefour es

Un empleado de Carrefour es despedido tras invitar a sus compañeros a croissants, cuernos y napolitanas por su cumpleaños: indemnización de 105.000 euros

Resultados ganadores del Super Once del 15 octubre

El problema no son los okupas, es el precio de la vivienda: los datos avalan que aumentan los impagos mientras la okupación sigue en caída

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 15 octubre

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 15 octubre

DEPORTES

Fue estrella del Valencia y

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan