La hierba común en la cocina que ayuda a prevenir los resfriados

Con la llegada del entretiempo, muchas personas tienden a resfriarse o sufrir constipados. Una hierba que puede aliviar estos síntomas es el tomillo. Usar tomillo para realzar el sabor de una comida no solo aporta aroma y frescura: también puede reforzar el sistema inmunológico y proteger al organismo de procesos inflamatorios que dañan la salud con el tiempo. Esta hierba común, presente en la mayoría de supermercados, contiene nutrientes esenciales que desempeñan un papel clave en la prevención de enfermedades.

El tomillo es una fuente natural de vitamina A, conocida por su función en la salud ocular, así como de vitaminas del complejo B, que ayudan a aliviar el estrés y favorecer el equilibrio del sistema nervioso. También aporta vitamina C, que protege las células y fortalece las defensas frente a infecciones. A eso se suman minerales como hierro, manganeso, calcio y magnesio, que contribuyen a mantener huesos fuertes y una buena circulación sanguínea.

“Todo esto ayuda a estimular el sistema inmunológico y prevenir resfriados, gripes y otras enfermedades, y aumentar su ingesta de tomillo puede mejorar la función de su sistema inmunológico”, señaló la Asociación de Facultades Médicas Naturopáticas Acreditadas.

Un remedio natural contra la inflamación

Más allá de sus nutrientes, el tomillo también tiene un rol importante en la lucha contra la inflamación, un proceso que, cuando se vuelve crónico, puede contribuir al desarrollo de múltiples enfermedades. La hierba pertenece al grupo de las flavonas, compuestos vegetales con propiedades antiinflamatorias.

Al igual que el perejil, el orégano o la manzanilla, el tomillo contiene sustancias que pueden reducir la inflamación, según la Cleveland Clinic. Esta inflamación persistente se ha vinculado con enfermedades autoinmunes, trastornos neurodegenerativos, problemas gastrointestinales y cardíacos. De hecho, la clínica advierte que las enfermedades inflamatorias representan más de la mitad de las muertes en el mundo.

Aunque estas cifras puedan parecer alarmantes, incorporar tomillo a la alimentación diaria es sencillo. Basta con espolvorear una pequeña cantidad sobre un plato de arroz, pollo al horno o unas tostadas con queso brie para empezar a obtener sus beneficios potenciales.

Aceite esencial

Además de utilizarse fresco o seco en la cocina, el tomillo también se transforma en aceite esencial a través de un proceso de destilación al vapor. El resultado es un líquido concentrado que contiene timol, un compuesto natural con múltiples aplicaciones. El timol se usa como ingrediente activo en enjuagues bucales, conservantes alimentarios, desinfectantes e incluso pesticidas, debido a sus propiedades antibacterianas. Según Sonia Uyterhoeven, jardinera de educación pública del Jardín Botánico de Nueva York, es precisamente este compuesto el que le da al tomillo su característico aroma fresco, similar a la menta. Investigaciones previas han encontrado que el timol también podría contribuir al buen funcionamiento del cerebro, lo que ha despertado el interés de la comunidad científica.

Instrucciones de uso

Si bien el aceite esencial de tomillo tiene aplicaciones útiles, no debe ingerirse ni aplicarse directamente sobre la piel sin diluir, advierte la Healthline. Su alta concentración puede causar irritación o efectos adversos si no se usa de forma adecuada. La recomendación de los expertos es optar por métodos seguros: usar la hierba fresca en la cocina o, en el caso de los aceites, diluirlos en un vehículo apropiado antes de aplicarlos tópicamente.

El tomillo no es un alimento milagroso, pero sí un complemento valioso dentro de una alimentación equilibrada. Gracias a su perfil nutricional, su capacidad para combatir la inflamación y su versatilidad culinaria, esta planta puede convertirse en un aliado cotidiano para mantener una buena salud.