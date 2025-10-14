Trump amenaza a España con un “castigo comercial a través de aranceles” por no llegar al 5% del PIB en defensa: “Deberían ser castigados”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al mandatario estadounidense, Donald Trump, Se dan la mano mientras posan para una foto, en una cumbre de líderes mundiales para poner fin a la guerra de Gaza. (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar a España. Durante una comparecencia en la Casa Blanca con motivo de la visita del presidente de Argentina, Javier Milei, ha advertido de que podría tomar represalias comerciales “a través de aranceles” contra nuestro país por no alcanzar el objetivo del 5% del PIB en gasto en defensa dentro de la OTAN.

“Estoy muy descontento con España, es el único país que no ha aumentado su cifra al 5%”, ha declarado el mandatario. “Todos los demás países de la OTAN aumentaron hasta el 5%, y España lo está haciendo muy bien a nuestras espaldas, así que no estoy contento”, añade.

España está siendo “muy irrespetuosa con la OTAN”

En su opinión, cree que España está siendo “muy irrespetuosa con la OTAN. De hecho, siempre pienso en darles un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron y puede que lo haga”, afirmó. “Creo que es increíblemente irrespetuoso y deberían ser castigados por eso. Sí, lo creo”, insistió el presidente estadounidense.

Asimismo, asegura que “España recibe protección”, especificando que “incluso si no quieres protegerlos, los proteges por su ubicación”. “Lo que hizo España es muy malo y muy injusto para la OTAN” recalca el presidente estadounidense. “No importaría que digas que no los vas a proteger, porque están prácticamente protegidos. ¿Qué vas a hacer? ¿Atravesar a los demás países y atacar a España? Así que creo que lo que hicieron no está bien”, ha continuado diciendo.

Estados Unidos quiere que todos los aliados alcancen el 5% en gasto militar “sin excepciones ni salvedades”

Hoy también, previamente a las declaraciones de Trump, su embajador ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha subrayado que todos los aliados de la Alianza deberán alcanzar el 5% del PIB en gasto militar “sin excepciones ni salvedades”, recalcando que estaba “incluida España” en la advertencia.

Antes de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra este miércoles en Bruselas, Whitaker ha detallado la distribución del gasto que espera Washington de cada país. “Estados Unidos espera que todos los aliados de la OTAN cumplan con sus compromisos de defensa y con el objetivo del 5%: un 3,5% destinado a las capacidades de la Alianza y otro 1,5% al gasto relacionado con la Defensa”, afirmó, según declaraciones recogidas por Europa Press.

El embajador ha insistido en que no habrá excepciones y que todos los miembros deben cumplir con lo estipulado en el artículo 3 del tratado de la OTAN. “Todos los aliados, incluida España, tendrán que cumplir con su obligación del artículo 3, que dice que gastarán en su compromiso. Sin excepciones ni salvedades. Todos y cada uno de los aliados tendrán que hacerlo”, agregó Whitaker. Actualmente, España mantiene su gasto militar en torno al 2% del PIB, por debajo del 5% exigido por Estados Unidos, pero sí dentro del objetivo general del 2% que marca como mínimo la Alianza Atlántica.

Donald Trump ha saludado a Pedro Sánchez este lunes en Egipto mostrando incluso algún gesto cercano y con una sonrisa, pocos días después de decir el mandatario en la Casa Blanca que tal vez habría que echar a España de la OTAN por no aceptar el aumento al 5% del gasto en defensa (Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El-Sheikh)

Trump no esconde su enfado: ya sugirió que “tal vez España debería ser expulsada de la OTAN”

Estas declaraciones se producen tras la sugerencia del mandatario estadounidense de la semana pasada, cuando planteó que “tal vez España debería ser expulsada de la OTAN” si no alcanzaba la meta del 5% del PIB en defensa. Ante esto, el Gobierno aseguró “máxima tranquilidad”, dejando claro que España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la Alianza, que cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos.

Después, a pesar de las críticas previas, Donald Trump le estrechó la mano al presidente Pedro Sánchez durante la cumbre de paz celebrada este lunes en Egipto. Sin embargo, posteriormente, el presidente de Estados Unidos se refirió a España en un tono más indignado.

“¿Estáis trabajando para convencerlo de lo del PIB (en referencia al gasto en defensa del 5%)? Vamos a acercarnos, estáis haciendo un trabajo fantástico”, afirmó Trump ante los líderes internacionales reunidos en el país africano con motivo del pacto del alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza.