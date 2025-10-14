España

Estados Unidos insiste en que España debe cumplir con el objetivo de gasto del 5% en Defensa “sin excepciones ni salvedades”

“Todos y cada uno de los aliados tendrán que hacerlo”, ha subrayado el embajador estadounidense ante la OTAN

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Guardar
El presidente de Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en Sharm el-Sheikh, Egipto, 13 de octubre de 2025. (REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool)

Estados Unidos ha vuelto a señalar directamente al Gobierno de España por su insuficiente inversión en defensa. El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha asegurado este martes que todos los aliados deberán alcanzar el 5% de gasto militar “sin excepciones ni salvedades”, una advertencia que apunta especialmente a nuestro país: “Incluida España”, ha dicho Whitaker, en declaraciones recogidas por medios presentes, como El Mundo o Europa Press.

“Estados Unidos espera que todos los aliados de la OTAN cumplan con sus compromisos de defensa y con el objetivo del 5%: un 3,5% destinado a las capacidades de la Alianza y otro 1,5% al gasto relacionado con la Defensa", ha declarado el embajador durante un briefing previo a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra este miércoles en Bruselas. “Todos los aliados, incluida España, tendrán que cumplir con su obligación del artículo 3, que dice que gastarán en su compromiso. Sin excepciones ni salvedades. Todos y cada uno de los aliados tendrán que hacerlo”, ha añadido este, según fuente recogida por Europa Press. El gasto militar de España se mantiene en torno al 2% del PIB.

El saludo entre Trump y Sánchez en Egipto

El mensaje llega justo un día después del encuentro entre Pedro Sánchez y Donald Trump en la cumbre para la paz en Gaza, celebrada en Egipto. Ambos se dieron su primer saludo oficial desde que el líder republicano asumiera de nuevo el cargo el pasado 20 de enero. Aunque ambos coincidieron el pasado 25 de septiembre en Nueva York, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, aquel contacto se limitó a un saludo protocolario en una recepción. La única fotografía difundida entonces mostraba a Trump y Sánchez posando junto a sus esposas, Melania Trump y Begoña Gómez.

Donald Trump ha saludado a Pedro Sánchez este lunes en Egipto mostrando incluso algún gesto cercano y con una sonrisa, pocos días después de decir el mandatario en la Casa Blanca que tal vez habría que echar a España de la OTAN por no aceptar el aumento al 5% del gasto en defensa (Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El-Sheikh)

Tras la firma de paz para Oriente Medio este lunes Donald Trump compareció ante los medios en presencia de los líderes internacionales participantes en la conferencia. El presidente estadounidense también aprovechó para dirigirse a Pedro Sánchez para quitarle algo de hierro a la tensión por la OTAN. “¿Dónde está España? ¿Estáis trabajando aquí sobre el PIB? Bueno, ya llegaremos a eso. Fantástico trabajo estáis haciendo”, comentó el mandatario republicano.

Este encuentro llega unos días después de que el presidente estadounidense sugiera públicamente que “quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN” por no alcanzar el objetivo del 5% del PIB en gasto de defensa, una cifra muy superior al 2% fijado como referencia por la Alianza Atlántica". Sin embargo, el embajador norteamericano no ha entrado en estas palabras de Trump.

En cualquier caso, Whitaker ha subrayado que si todos los aliados cumplen con sus compromisos de inversión en defensa, se reforzará la seguridad colectiva de la OTAN y se logrará un reparto más equilibrado de responsabilidades dentro de la organización, una reivindicación histórica de Estados Unidos. “La OTAN ha garantizado la paz dentro de la Alianza durante 76 años, pero el mundo es hoy demasiado peligroso como para dar la seguridad por sentada”, ha concluido.

Temas Relacionados

Pedro SánchezDonald TrumpEspañaUEOTANDefensaMiltiares EspañaFuerzas Armadas EspañaFuerzas ArmadasEjércitoEjército EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Lecornu suspende la reforma de las pensiones hasta 2028 en un intento de salvar al Gobierno francés del derrumbe

El jefe del Gobierno rompe con el método presidencialista de Macron y busca el apoyo de los socialistas para evitar una moción de censura que podría llevar a elecciones anticipadas

Lecornu suspende la reforma de

Los sindicatos amenazan con convocar la primera huelga de funcionarios de “la era Sánchez” en diciembre si no se aprueba la subida salarial

Desde UGT han pedido al Gobierno poner fin a la tasa de reposición para parar “la temporalidad” en la Administración y que se mejore el acceso a la función pública

Los sindicatos amenazan con convocar

Pesas, mancuernas o kettlebells: esta es la mejor forma de entrenar fuerza, según los expertos

Cuando el objetivo es ganar masa muscular, conviene tener claro cuáles son los mejores ejercicios para introducir en el entrenamiento y, sobre todo, qué herramientas hay que utilizar

Pesas, mancuernas o kettlebells: esta

La Audiencia Nacional propone sentar en el banquillo a José Luis Moreno por organización criminal

El empresario y productor de cine se habría dedicado a conseguir financiación de bancos e inversores para “lucrarse de manera ilegítima”

La Audiencia Nacional propone sentar

Mette-Marit y Haakon se quedan solos con Marius Borg en Noruega: Sverre Magnus se muda al extranjero con su novia

Tras la marcha de la princesa Ingrid Alexandra a Australia para cursar sus estudios universitarios, ahora es el hijo menor de la pareja el que abandona el país para iniciar una nueva vida junto a su novia

Mette-Marit y Haakon se quedan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo rechaza la renuncia

El Supremo rechaza la renuncia del abogado de Ábalos y mantiene la declaración del exministro: considera que actuó “en fraude de ley”

El Poder Judicial abre expediente al juez Eloy Velasco por sus críticas a Irene Montero: “Nunca aprenderá desde su cajero de Mercadona”

Un albañil con cirrosis hepática pierde la incapacidad absoluta porque el tribunal considera que aún puede desempeñar oficios de esfuerzo leve o moderado

Ayuso responde al “tono machito” de Sánchez y reitera su rechazo al registro de médicos objetores del aborto

Condenan a la Universidad Complutense por no permitir a una profesora acudir al trabajo con su perra, medida que le ayudaba con su depresión

ECONOMÍA

Los sindicatos amenazan con convocar

Los sindicatos amenazan con convocar la primera huelga de funcionarios de “la era Sánchez” en diciembre si no se aprueba la subida salarial

España vuelve a liderar el crecimiento económico: el FMI eleva su previsión para 2025 al 2,9%, por encima del Gobierno y de la zona euro

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 14 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El Gobierno convertirá ocho antiguas cárceles en 1.332 viviendas públicas

DEPORTES

‘El Langui’ logra oro y

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”