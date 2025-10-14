Estados Unidos insiste en que España debe cumplir con el objetivo de gasto del 5% en Defensa “sin excepciones ni salvedades”

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en Sharm el-Sheikh, Egipto, 13 de octubre de 2025. (REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool)

Estados Unidos ha vuelto a señalar directamente al Gobierno de España por su insuficiente inversión en defensa. El embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha asegurado este martes que todos los aliados deberán alcanzar el 5% de gasto militar “sin excepciones ni salvedades”, una advertencia que apunta especialmente a nuestro país: “Incluida España”, ha dicho Whitaker, en declaraciones recogidas por medios presentes, como El Mundo o Europa Press.

“Estados Unidos espera que todos los aliados de la OTAN cumplan con sus compromisos de defensa y con el objetivo del 5%: un 3,5% destinado a las capacidades de la Alianza y otro 1,5% al gasto relacionado con la Defensa", ha declarado el embajador durante un briefing previo a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra este miércoles en Bruselas. “Todos los aliados, incluida España, tendrán que cumplir con su obligación del artículo 3, que dice que gastarán en su compromiso. Sin excepciones ni salvedades. Todos y cada uno de los aliados tendrán que hacerlo”, ha añadido este, según fuente recogida por Europa Press. El gasto militar de España se mantiene en torno al 2% del PIB.

El saludo entre Trump y Sánchez en Egipto

El mensaje llega justo un día después del encuentro entre Pedro Sánchez y Donald Trump en la cumbre para la paz en Gaza, celebrada en Egipto. Ambos se dieron su primer saludo oficial desde que el líder republicano asumiera de nuevo el cargo el pasado 20 de enero. Aunque ambos coincidieron el pasado 25 de septiembre en Nueva York, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, aquel contacto se limitó a un saludo protocolario en una recepción. La única fotografía difundida entonces mostraba a Trump y Sánchez posando junto a sus esposas, Melania Trump y Begoña Gómez.

Donald Trump ha saludado a Pedro Sánchez este lunes en Egipto mostrando incluso algún gesto cercano y con una sonrisa, pocos días después de decir el mandatario en la Casa Blanca que tal vez habría que echar a España de la OTAN por no aceptar el aumento al 5% del gasto en defensa (Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El-Sheikh)

Tras la firma de paz para Oriente Medio este lunes Donald Trump compareció ante los medios en presencia de los líderes internacionales participantes en la conferencia. El presidente estadounidense también aprovechó para dirigirse a Pedro Sánchez para quitarle algo de hierro a la tensión por la OTAN. “¿Dónde está España? ¿Estáis trabajando aquí sobre el PIB? Bueno, ya llegaremos a eso. Fantástico trabajo estáis haciendo”, comentó el mandatario republicano.

Este encuentro llega unos días después de que el presidente estadounidense sugiera públicamente que “quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN” por no alcanzar el objetivo del 5% del PIB en gasto de defensa, una cifra muy superior al 2% fijado como referencia por la Alianza Atlántica". Sin embargo, el embajador norteamericano no ha entrado en estas palabras de Trump.

En cualquier caso, Whitaker ha subrayado que si todos los aliados cumplen con sus compromisos de inversión en defensa, se reforzará la seguridad colectiva de la OTAN y se logrará un reparto más equilibrado de responsabilidades dentro de la organización, una reivindicación histórica de Estados Unidos. “La OTAN ha garantizado la paz dentro de la Alianza durante 76 años, pero el mundo es hoy demasiado peligroso como para dar la seguridad por sentada”, ha concluido.