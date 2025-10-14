España

Sandra Sánchez, jurista, explica todo lo que debes saber antes de ir a un juicio como testigo: “Si te han citado, tienes la obligación legal de asistir”

Las multa por no hacerlo pueden ir de los 180 a los 600 euros

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Sandra Sánchez, jurista. (@sandrajurista_/TikTok)
Ser llamado a declarar en un juicio puede parecer algo excepcional o incluso intimidante, pero forma parte del funcionamiento habitual de la justicia. Cada día, cientos de personas son citadas como testigos en juzgados de toda España, y muchas desconocen qué implica exactamente ese papel. Para aclararlo, la jurista Sandra Sánchez Asensio, conocida en TikTok como @sandrajurista_, ha publicado un vídeo qué obligaciones y derechos tiene un testigo antes de entrar en sala.

“Si te han citado como testigo tienes la obligación legal de ir”, afirma la graduada en Derecho al comienzo del vídeo. La jurista recuerda que no se trata de una invitación, sino de una citación judicial con carácter obligatorio, y que el incumplimiento puede tener consecuencias. “Si no asistes, te pueden poner una multa que va de los 180 a los 600 euros”, explica. Y así lo recoge el primer punto del artículo 292 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “Los testigos y los peritos citados tendrán el deber de comparecer en el juicio o vista que finalmente se hubiese señalado. La infracción de este deber se sancionará por el Tribunal, previa audiencia por cinco días, con multa de ciento ochenta a seiscientos euros”. Pero además, la joven advierte que si el testigo reincide en su ausencia, “procederán contra ti por un delito de desobediencia a la autoridad”.

Multas de hasta 600 euros

La especialista insiste en que comparecer y decir la verdad no es opcional, sino una exigencia legal básica en cualquier procedimiento judicial. Antes de comenzar la declaración, todos los testigos deben prestar juramento o promesa de decir verdad. “Y ligado a lo anterior si no dicen la verdad, estarían cometiendo un delito de falso testimonio”. Este tipo de infracción, contemplada en el Código Penal, puede acarrear penas de prisión si se demuestra que el testigo mintió deliberadamente para influir en el juicio.



Hay, no obstante, una excepción: “Cuando se trate de menores, no se les exigirá que presten juramento o promesa de decir verdad”, señala Sánchez Asensio. En estos casos, los jueces adaptan la declaración a la edad y madurez del menor, procurando que se sienta cómodo y comprendido.

Respecto al desarrollo de la vista, la jurista explica que antes de las preguntas de los abogados, el juez realiza un breve interrogatorio inicial para identificar al testigo. “Le preguntará el nombre, la edad, la profesión y si es cónyuge o familiar de alguno de los letrados o de las partes del juicio, o si tiene algún interés directo o indirecto en el asunto”.

Estas preguntas, añade, sirven para evaluar la imparcialidad del testigo. “En caso de que dijera que sí, que es familiar, amigo o tiene interés en el juicio, la parte contraria podrá tacharlo para poner en duda su verosimilitud”.

