Expulsión sorpresa en ‘Supervivientes All Stars’: “Se podía ir cualquiera y me ha tocado a mí”

El reality ha cambiado las reglas y este domingo, para sorpresa de todos, se ha anunciado el nombre de un nuevo eliminado

Alba García

Alba García

Captura del programa del 12
Captura del programa del 12 de octubre de 2025 de 'Supervivientes All Stars'. (telecinco.es)

La aventura en Supervivientes All Stars 2025 ha llegado a su ecuador y las sorpresas no dejan de sacudir a los concursantes. En un inesperado giro de guion, la gala de Supervivientes: Conexión Honduras arrancaba con Sandra Barneda anunciando una noticia que nadie esperaba: la expulsión no se celebraría el próximo jueves, como es habitual, sino esa misma noche.

El anuncio dejaba a todos los supervivientes en estado de shock. Entre los nominados se encontraban Rubén Torres, Carlos Alba, Noel Bayarri y Toni Spina, cuatro pesos pesados del concurso que sabían que uno de ellos tendría que decir adiós a los Cayos Cochinos en cuestión de minutos. Las reacciones no tardaron en llegar: “Tengo los pelos de punta”, exclamó Gloria Camila; “Todo cambia en un segundo”, comentó Iván González; y una incrédula Adara Molinero añadió, boquiabierta, “No te creo”.

El primero en librarse fue Toni Spina, que respiró aliviado tras escuchar su nombre y agradeció el apoyo del público. Poco después, Rubén Torres también fue salvado por la audiencia, dejando la expulsión en un duelo final entre Noel y Carlos.

Captura del programa del 12
Captura del programa del 12 de octubre de 2025 de 'Supervivientes All Stars'. (telecinco.es)

Finalmente, el público decidió que fuera Noel Bayarri quien abandonase la aventura, convirtiéndose así en el sexto expulsado de la edición, tras Kike Calleja, Elena Rodríguez, Fani Carbajo, Sonia Monroy y Alejandro Albalá.

La noticia pilló al canario con sentimientos encontrados. Tras varios días marcados por sus enfrentamientos con compañeras como Gloria Camila, Adara Molinero y Jessica Bueno, que lo habían acusado de “machista” y de no implicarse lo suficiente en la convivencia, Noel afrontó la expulsión con serenidad y deportividad.

“Era una nominación durísima, se podía ir cualquiera, pero me ha tocado a mí”, expresó tras escuchar su nombre. “Me quedo un poco decepcionado porque ya no queda mucho y quería seguir hasta el final, pero, por otro lado, estoy orgulloso del concurso que he hecho. El público ha decidido y lo respeto. Estoy muy agradecido a la productora por haberme dado esta segunda oportunidad”, añadió, despidiéndose entre abrazos y palabras de cariño hacia sus compañeros.

Captura del programa del 12
Captura del programa del 12 de octubre de 2025 de 'Supervivientes All Stars'. (telecinco.es)

Antes de abandonar definitivamente la palapa, el influencer tuvo que cumplir con el tradicional ritual del “beso de Judas”, otorgando un punto extra en las próximas nominaciones a uno de sus rivales. Sin dudarlo, se acercó a Adara Molinero, que recibió el gesto con calma y una sonrisa irónica, consciente de que ese movimiento era más que previsible.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Con la marcha de Noel, el reality entra en una nueva fase donde las alianzas comienzan a tambalearse y cada decisión cuenta. Los concursantes que permanecen en los Cayos deberán enfrentarse a una convivencia cada vez más tensa y a la incertidumbre de nuevas sorpresas que, como esta, pueden cambiar el juego en cualquier momento.

