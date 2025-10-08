Marta Peñate y Tony Spina celebran su boda en ‘SV All Stars 2′: “Llevo 4 años esperando este momento”

Marta Peñate y Tony Spina en 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

Supervivientes All Stars 2 ha vivido uno de los momentos más emotivos de la temporada. Y es que por primera vez en la historia del reality, el espacio ha celebrado una boda oficial. Los grandes protagonistas han sido Marta Peñate y Tony Spina, quien se encuentra poniendo a prueba sus destrezas y habilidades en Honduras.

Tras varias semanas de convivencia en Cayos Cochinos, con jornadas de desafíos, hambre y conflictos, la que fuera participante de La isla de las Tentaciones sorprendió a su pareja con una propuesta de matrimonio en medio de la aventura. La concursante, que había regresado al reality con la finalidad de unificar las playas, optó por dar este paso significativo en su relación. Tony, quien ya había manifestado su deseo de casarse en repetidas ocasiones a lo largo del concurso, aceptó sin dudarlo.

El enlace se celebró en una de las playas seleccionadas por el programa, con un montaje especial que incluyó flores tropicales y un altar de madera, mientras el mar aportaba el ambiente sonoro. Tony aguardó en el altar con vestimenta blanca, mientras conversaba con Laura Madrueño. “Llevo 4 años esperando este momento”, afirmó el italiano. Instantes después, la canaria avanzó hacia el altar ataviada con el vestido blanco, que había elegido junto a su cuñada días antes de regresar a Honduras. Su entrada estuvo acompañada por Gloria Camila, quien interpretó Como una ola, el célebre tema de su madre, Rocío Jurado.

Marta Peñate y Tony Spina se casan en 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

“No es por el dinero”

El acto fue oficiado por el alcalde local, convirtiéndose en la primera boda oficial del concurso. Los compañeros invitados expresaron su emoción con la llegada de la novia. Antes de sellar su compromiso, Marta Peñate expresó las razones que la llevaron a celebrar su matrimonio en este contexto. “Yo he mentido, he dicho que es por el dinero, pero no es verdad. Yo estoy en un proceso muy costoso, el tema del embarazo y demás, y me enfoco mucho en eso porque no quería que influyera el estrés de la boda en eso. Y realmente, no he tomado la decisión antes por eso. Pero yo sé que a él le hace mucha ilusión y yo me quiero casar con él”, explicó la concursante.

Minutos antes de darse el ‘sí, quiero’, los novios recibieron una llamada de la familia de Marta. Su hermana Laura entró en comunicación desde España para enviarles un mensaje: “Estoy muy nerviosa porque nunca pensé que esto fuera a suceder allí. Me encantaría estar allí con vosotros, pero lo celebraremos por todo lo alto cuando regreséis. Todo lo demás llegará después. Los quiero mucho, felicidades”. Tony respondió con otro mensaje afectuoso: “Cuando salgamos de aquí lo celebraremos. Os quiero mucho, también sois mi familia”.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

La ceremonia prosiguió con los votos improvisados entre los novios, que antecedieron a la formalización legal del matrimonio. “Te he elegido a ti porque eres la mujer de mi vida, mi amante y mi todo. Te he elegido como la compañera de mi vida y siempre vamos a estar juntos, no lo olvides”, expresó Tony, visiblemente emocionado. Por su parte, Marta expuso: “Nunca había encontrado a un hombre como tú. Nunca me había enamorado de verdad hasta que te conocí. Y no me importa ser la segunda, la tercera o la cuarta mujer en tu vida, yo lo que quiero es ser la última”.

Al margen de este día de ensueño, Laura Madrueño comunicó a los recién casados que no podrían disfrutar de una noche de bodas en la isla. Marta lo aceptó, explicando que prefería esperar. “A ver, que no se me malinterprete. Pero prefiero disfrutar de ese momento más adelante y que no haya sospechas de que le he podido dar información a Tony de cosas de fuera. Noches de boda habrá muchas”.

“Siento que he traicionado a Tony”

Marta Peñate y Tony Spina se casan en 'Superviventes All Stars 2' (Mediaset)

Si bien su matrimonio será uno de los momentos más recordados de Supervivientes, lo cierto es que, momentos previos al enlace, Marta admitió que sentía remordimientos, al punto de plantearse que sentía que traicionaba a Tony al invitar a su boda a una persona que había hecho comentarios negativos sobre él. “Yo en el momento en el que invité a alguien lo hice por lo que yo viví con esa persona fuera de aquí y luego estuve reflexionando sobre lo que esa persona había dicho de Tony y me siento mal por haberlo invitado porque siento que estoy traicionando a mi futuro marido”, afirmó Marta.

“Yo te lo juro que por el reality que tú y yo hicimos juntos, te guardo un cariño. Pero siento que a ti Tony en el fondo no te cae bien“, le dijo la creadora de contenido a Noel Bayarri, el invitado en cuestión, quien comprendió la postura de su amiga. “Sí me cae bien, pero aquí tenemos nuestras diferencias. Si crees que a Tony le incomoda que yo esté aquí, pues no pasa nada si no quieres que esté en el día de tu boda”, le replicó este. Marta decidió entonces desinvitarlo, argumentando que no se trataba solo de su boda, sino de ambos: “Esto no es la boda de Marta Peñate, esto es la boda de Marta Peñate y Tony Spina. Así que sí, lo desinvito a la boda”.

En su lugar, Marta invitó a Gloria Camila, solicitándole que cantara en la boda. “Como tú eres la hija de Rocío Jurado y nos hace falta música en la boda, me gustaría que estuvieras y cantes en la boda”, fue la petición, a la que Gloria Camila accedió, comprometiéndose a interpretar Como una ola durante el evento.