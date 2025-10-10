‘Supervivientes All Stars’: un doloroso adiós, cuatro nuevos nominados y una doble expulsión

Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá se juegan la expulsión en 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

La emisión de la noche de este jueves, 9 de octubre, de Supervivientes All Stars introdujo novedades en el desarrollo del formato. El programa, que atraviesa su segunda semana, experimentó la unificación de los dos grupos de concursantes, lo que derivó en una expulsión inesperada para todos los participantes y la audiencia. La dinámica sorprendió con una eliminación marcada por la emoción y la incertidumbre en la convivencia.

La quinta expulsión de esta temporada se produjo en un ambiente cargado de tensión. Gloria Camila fue la primera concursante en ser salvada, lo que provocó entre sus compañeros una mezcla de sorpresa y tristeza. De esta manera, Miri Pérez-Cabrera y Alejandro Albalá afrontaban la despedida del espacio. Aunque ambos reconocieron la dificultad para asumir la marcha de uno de ellos, los porcentajes resultaron claramente favorables a Gloria Camila desde el inicio, con una diferencia suficiente como para disipar cualquier duda sobre la eliminación.

Miri Pérez-Cabrero sorprende con su decisión como líder en 'Supervivientes All Stars'. telecinco.es

“La sensación es amarga porque ni quiero irme yo, pero no quiero que se vaya ella. La situación ahora mismo es difícil”, anticipó la expareja de Isa Pantoja. Por su parte, la cocinera dejó claro que “quizás desde fuera no se entiende. Somos un apoyo muy grande el uno para el otro. Nos hemos ido descubriendo”. Y es que desde que ambos aterrizaron en Honduras, los dos han forjado un bonito vínculo, donde la complicidad y la confianza han sido palpables. Tanto es así que se hablaba de una posible relación de amor entre los dos.

Sin embargo, la audiencia ya había tomado una decisión y no había marcha atrás. El presentador Jorge Javier Vázquez anunció que la Miri continúa su aventura en Cayos Cochinos, mientras que Alejandro Albalá se convertía en el quinto expulsado de la edición. Los dos tuvieron una emotiva despedida, en la que, una vez más, hicieron palpable el cariño que sienten el uno por el otro. “Se lo he dicho mil veces, ella me ha quitado mil bajones aquí, ella es mi alegría, mi paz. Se lo digo cada noche, cada mañana, ella me ha ayudado muchísimo. Me hubiese encantado llegar contigo hasta el final, pero es lo que nos toca, qué vamos a hacer", afirmó.

Nuevos nominados y una doble expulsión

Durante la emisión, el de Badalona adelantó que la semana contaría con una segunda expulsión, generando expectativa ante una doble salida poco habitual en el desarrollo del concurso. Además, dejó claro que la dinámica sorprendería tanto a los concursantes como a los seguidores, ya que la expulsión sería comunicada sin previo aviso durante la conexión del domingo con Honduras, a cargo de Sandra Barneda. Este giro inesperado podría alterar las alianzas y las estrategias del grupo, que ahora enfrenta la posibilidad de reorganizar sus planes a solo tres días de conocer el siguiente desenlace.

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

La existencia de dos eliminaciones en tan solo una semana está reservada a situaciones excepcionales en la estructura del programa, generalmente motivadas por necesidades de producción o ajustada a la fecha de finalización de la temporada. Ni siquiera Jorge Javier Vázquez ocultó su asombro ante la decisión, que podría anticipar más cambios en próximas entregas. En cuanto a las nominaciones, Carlos Alba, Noel Bayarri y Rubén Torres se situaron como los tres candidatos a la expulsión.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Como líder, Miri Pérez-Cabrera gozaba de la inmunidad y tuvo la oportunidad de dar un voto directo a uno de sus rivales. De esta manera, señaló a Tony Spina, “que es con el que más discusiones he tenido en general”. Una nominación que Tony se tomó con deportividad. “Miri propone y el público dispone. Espero que me salvéis porque me quiero quedar mucho más tiempo aquí”, afirmó. Así, Rubén Torres, Noel Bayarri, Carlos Alba y Tony Spina los que se juegan ser el próximo expulsado.